– Det har blitt vanskeligere å få seg jobb i Oslo, sier Lennja (19). Derfor er hun ekstra glad for sjansen hun og søstrene får på det lokale treningssenteret. Basic-sjef Ingeborg Aurdal kan på sin side si at hun ikke bare har opplevd imponerende innsats fra den yngre garde i senterets 16 år i drift.

Publisert: 27.02.2020 kl 10:05

RØA: 19 år gamle Lennja Hama samler arbeidserfaring og mener denne er med på å bygge karakter, noe som vil gi henne større jobbmuligheter senere.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen unge med arbeidsinntekt har sunket kraftig siden slutten av 1990-tallet. Det er en større kamp om jobbene nå enn tidligere. Unge kan stort sett bare få jobber som ufaglærte, og det er ikke så mange slike typer jobber igjen i dag.

– Jobben gir meg en identitet i samfunnet, og jeg får bidra som en voksen, sier Lennia. Første gang hun ble trukket i skatt, var hun oppriktig stolt av seg selv. Ved siden av jobb tar hun Exphil og Exfac på Universitetet i Oslo, før hun starter på studier til høsten.



– Dette er friåret mitt etter videregående, og jeg ønsket å bruke dette året på å gjøre alt. Jeg vil jobbe, reise litt og besøke venner som har flyttet til andre land. Men jeg savnet skolen, og tar derfor forberedende, sier hun.

Stolt

Arbeid handler om å vite hun selv bidrar til å betale for det hun har lyst til. 19-åringen kan dekke alle sine personlige utgifter, uten å spørre om penger hjemme, og erklærer at det gir en enorm mestringsfølelse.

– Det føles godt å være selvstendig, og nå har også mine yngre søsken fått jobb på samme sted. Jeg er i en modningsfase, og jeg ser det samme i mine søsken, og det gjør meg ufattelig stolt, smiler hun.



Hun forteller at det er viktig for både henne og søstrene at de har et grunnlag i arbeidslivet, slik at de kan samle erfaring og derfra jobbe seg oppover.

Følg Akersposten på Facebook



– Stor forskjell på de unge

De tre søstrene Lennja, Gjendine (18) og Yara (15) Hama fra Majorstuen, med hver sin personlighet, har fått jobb på det lokale treningssenteret på Røa, Basic. Innehaver Ingeborg Aurdal er strålende fornød med innsatsen til jentene, og kan ikke helt tro at deres arbeidsmoral bare har med genetikk å gjøre.

– Jeg tror det har med oppdragelse og holdninger hjemmefra å gjøre, sier Aurdal, som har god erfaring med å ansette unge mennesker.

– Det er stor forskjell på de unge som kommer hit for å jobbe, påpeker Aurdal og legger til at hun mener det er viktig at unge får med seg god arbeidsmoral hjemmefra. Alle kan jobbe, og vi har ulike ferdigheter som kan bidrar positivt for en bedrift.



– Noen har fått med seg gode holdninger hjemmefra og ønsker å bidra. Det handler om alt fra å møte opp i tide, høflighet og at du tar ansvar.

Aurdal forteller at det opp gjennom årene har oppstått noen tilfeller av leie ansettelsesforhold der unge har liten interesse og forståelse for rollen de har fått.

– Det har faktisk også hendt at foreldrene til de unge har blandet seg inn i arbeidsforholdet fordi ungdommen har fått beskjed om å ta av seg lua inne, eller ta ut snusen.



– Når ungdommene kommer med en lang liste over ukene de ikke kan jobbe, eller oppgaver de helst ikke ønsker, blir jeg som arbeidsgiver litt matt.

– Man må ofte gjøre oppgaver som ikke er like artige, og man må tenke at all erfaring er god erfaring, sier treningsgrúnderen.

Det er altså ikke lett å opprettholde en god og stabil stab til enhver tid, og Aurdal understreker at hun setter enormt pris på de periodene hvor de unge som jobber på senteret er aktive, tar ansvar og samarbeider.

Ungdomspraksis i 16 år

Ungdomstiden består av brudd og overganger mellom utdanning, arbeidsliv og familieliv. Unge prøver seg frem, navigerer og tar individuelle valg. Å starte arbeidskarrieren tidlig kan være viktig, da det gir et konkurransefortrinn senere. Arbeidserfaring kan gi flere muligheter senere i livet. Mange ungdommer er ikke klar over hvor viktig det er å bygge nettverk, være aktive, samt bevisst på hvilke valg de gjør for yrkeskarrieren.

JobbX og YS Ung, hvor førstnevnte har som motto at ingen unge skal oppleve at samfunnet ikke har bruk for dem, opplyser ungdom om hvordan de skal søke jobb. Herunder også hvilke lover og regler som gjelder i arbeidslivet, hvilke rettigheter de har og ikke minst plikter. De mener at unge som jobber ved siden av skolen og påtar seg verv, er godt rustet til å finne gode jobber senere.

Basic Treningssenter har holdt det gående i 16 år i Aslakveien på Røa, midt mellom store aktører og i massiv konkurranse. Opp gjennom har det vært mange ungdommer innom som har fått sin første arbeidserfaring. Både som resepsjonister, instruktører og sentermedarbeidere.

– Jeg tror vi har klart oss godt fordi vi har et godt forhold til befolkningen her på Røa, vi betyr mye for mange, sier lederen.

Krever nysgjerrighet og vilje.

– Jeg pleier å si at skolen er til for at du skal bli bedre, og skolen har ansvar for din læring. Men på jobben er du her for at Basic skal bli bedre, og du må selv ta ansvar for å lære det du får av informasjon og opplæring. Kulturen på senteret er at arbeid gir tilhørighet og mestring. Mange unge ønsker seg jobb i tidlig alder, enten en deltidsjobb ved siden av studier eller en sommerjobb.

– Det som er helt spesielt nå, er at vi faktisk ha tre ansatte som er søstre, sier Aurdal.

Enda en søster!

Gjendine, den mellomste av søstrene, begynte for om lag halvannet år siden, og beskrives som en super ansatt. Hun tar ansvar og skaper mye trivsel.

– Da jeg etter en stund spurte henne om hun kunne anbefale noen som kunne være interessert i en jobb, foreslo hun sin storesøster. Lennja ble ansatt, og viste seg også å være helt suveren, sier Aurdal.



I høst manglet Aurdal folk og på ny spurte hun Gjendine om hjelp.

– Hun foreslo sin yngre søster, Yara, ler lederen.

– Yara har jobbet på senteret i kun to uker, men har allerede gjort seg bemerket. Ikke er hun bare godt kjent med alle rutiner, hun en strålende person å ha i sin stab.



– Det beste av alt er at det finnes enda en søster, som bare må bli litt eldre først, så vi er sikret en god stund fremover! smiler Aurdal avslutningsvis og legger til at man blir utrolig glad i, og takknemlig for, gode ansatte.

– Det prøver jeg å vise dem alle, så ofte jeg kan.

Takknemlige

– Jeg tror at denne erfaringen er noe vi alle har fått nytte av, og man må starte et sted. Søstrene mine og jeg er ekstremt takknemlig for den jobben vi har i dag, og hva den gjør for oss. Vi lærer mye om ansvar, tålmodighet og struktur, sier Lennja.

Lennja trekker frem at selv om man kan ha med mange gode holdninger hjemmefra og fra skolen, er det noe helt annet i praksis på en arbeidsplass der tingene man gjør får konsekvenser. Hun mener at alle unge kan ha nytte av å jobbe ulike steder for å få ulik erfaring.

– Studier, kultur, ansvar og jobb er med på å gi deg en pekepinn på hva du liker og ikke liker, og det bygger deg opp som menneske og individ, avslutter Lennja.



Følg Akersposten på Facebook