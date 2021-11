Flott konsert med prisutdeling

Cirka 250 mennesker var på Festkonsert med Lilleaker skoles musikkorps. Her fikk de også se overrekkelsen av en vel fortjent kulturpris.

Publisert: 18.11.2021 kl 15:50

SENTRALEN: Det var stor stemning da Lilleaker skoles musikkorps endelig kunne avholde sin tradisjonelle Festkonsert på Sentralen i Oslo, som måtte vente på grunn av pandemien. Utdelingen av Bydel Ullerns kultupris 2020 måtte også vente av samme grunn. Kulturprisen ble denne kvelden høytidelig overrakt Kristin Svanqvist, styreleder i Lilleaker Skoles Musikkorps, av bydelsleder Carl Oscar Pedersen og leder av Ullern kultur- og oppvekstkomite, Birgit Osnes.

En ildsjel

Carl Oscar Pedersen takket for for den flotte konsertopplevelsen. Han la vekt på at musikken og miljøet i korps er viktig for lokalmiljøet, og fortalte at han selv hadde vært korpsfar til barn i Bestum skoles musikkorps.

Birgit Osnes viste til at hun kjenner Kristin Svanqvist best fra innsatsen i driftsstyret på Lilleaker skole, der Kristin Svanqvist var leder for FAU og Birgit Osnes var politisk representant. Svanqvist hadde der alltid et oppkomme av idéer om hva politikere kunne gjøre for å forbedre situasjonen. Osnes fortalte at hun knapt hadde satt seg før på kveldens konsert, før det kom et nytt forslag fra Svanqvist om å lage en ny stor kultursal i bydelen - "Vi kan jo ikke måtte dra inn til sentrum for å holde konsert!".

- Korps er en av få arenaer hvor barn og unge kan samles på kryss av klasser, alder og kjønn. Det er viktig. Kristin er også i denne sammenheng et oppkomme av ideer og forslag til forbedringer. Hun er virkelig en ildsjel, sier Osnes til Akersposten.

ENTUSIASME: Den skal tidlig krøkes som god musikant skal bli. Her er Juniorkorpset i full sving med sin fanfare ledet av dirigent Jenny Austestad. Foto: Helge Hafstad

Tradisjonen tro leste Osnes opp bydelsutvalgets begrunnelse for forslaget til kulturprisen, som består av diplom og 10 000 kroner:

Kristin Svanqvist, leder av Lilleaker musikkorps. Kristin Svanqvist foreslås med bakgrunn i hennes mangeårige innsats som leder av Lilleaker musikkorps og innsatsen for korpset på alle områder, musikalsk, økonomisk og organisatorisk. I tillegg bør særlig hennes innsats for korpset under smitterestriksjonene nevnes. Korpset har gjennomført digitale øvinger, øvinger ute, ulike former for sosiale treff mm (korpset har i perioden vært inndelt i kohorter) og gjennomføringen av 17. mai 2020 i Lilleakerområdet. Lilleaker musikkorps er et av landets eldste.

Hyllet fellesskapet

Kristin Svanqvist takket først av alt musikantene og trakk frem fellesskapet som korpset utgjør hver uke. Hun fortalte at hun føler det som et privilegium å være sammen med barna og å kunne følge dem fra de er 7 år til de er 19.

- Vi har fått en fantastisk gjeng som nå teller 93 musikanter. Jeg er så stolt av dere musikanter som vil spille og glede andre med musikk. For en gjeng som har det gøy på tvers av alder, kjønn og skoler. Og så er det veldig lett å drive skolekorps på Lilleaker, for det er en helt fantastisk foreldregjeng som bidrar når det trengs, sa Svanqvist blant annet.

Hun trakk også frem dirigentene Tomas og Jenny Austestad.

- De sier at alt er mulig og får oss til å strekke oss lenger. De tilpasser og skriver stemmer til barna sånn at hver og én føler mestring og er med. I vårt korps det ingen reservebenk, hver stemme er viktig og har sin plass. Dette er vår pris. Takk til bydelen for at dere ser oss.

STOR STEMNING: Her er Hovedkorpset med dirigent Tomas Austestad i aksjon under Festkonserten. Foto: Helge Hafstad

Bidrar til samhold og musikkglede

Styremedlem i korpset, Ingeborg Rygh Hjorthen, vil på vegne av korpset rette en stor takk til Kristin Svanqvist.

- Hun takker alle andre, men denne prisen er jo for å vise henne hvor mye hun betyr for korpset og lokalsamfunnet. Hun er definisjonen på en ildsjel: en "person fylt av iver og begeistring", og brenner for musikken, barna og lokalsamfunnet. Hun er tredje generasjon i familien Svanqvist med dypt engasjement for skolekorpset, og Lilleaker skoles musikkorps hadde ikke vært det samme uten henne, sier Hjorthen til Akersposten.

Hun peker på at lokalsamfunnet har mye å takke Kristin for og mener korpsmiljøet på Lilleaker er unikt og bidrar til samhold og musikkglede som mange bare kan drømme om.

- Vi i styret er evig takknemlig for hennes engasjement og ståpåvilje som smitter over på alle rundt henne. Tenk at vi etter halvannet år med koronautfordringer sitter igjen med et enda større og bedre korps enn før pandemien, der mange andre sliter i motbakke - det er i stor grad Kristins fortjeneste, avslutter Hjorthen.

