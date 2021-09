Flere trafikksikringstiltak er nå på plass

Nå er trafikksikringstiltak på plass, etter at representanter fra Vann- og avløpsetaten i forrige uke møtte representanter fra FAU, driftsstyre og rektor ved Smestad skole, samt politikere fra bydelsutvalget i Bydel Ullern.

07.09.2021

IKKE GÅ HER: Nå skal alle bruke fortau på motsatt side, i stedet for å krysse trafikkert vei to ganger. Foto: Vidar Bakken

SMESTAD: Under det møtet ble det stilt en rekke krav for å sikre skoleveien rundt Nede Smestadkryss, hvor massetransport skal gå i forbindelse med arbeidet med vannbehandlingsanlegget. Store deler av transporten vil gå i Ullernshaussene og ut og inn i Nedre Smestadkryss.

Tiltakene

Akersposten kan nå konstatere at sikringsgjerde er på plass på begge sider av området, hvor det går en snarvei som mange har benyttet. For å komme inn på denne måtte veien krysses to ganger i et uoversiktlig område. Det er satt vakt ved utkjøringen fra Makrellbekkdalen og ut i Ullernchausseen. Fortau er sperret med henvisning til bruk av undergangen i Ullernchausseen. «Annen fare»-skilt med anleggstrafikk og 30 kilometer i timen har også kommet opp.

VISER VEI: Gående og eventuelt syklister kan bruke undergangen for å slippe kryssende anleggstrafikk. I bakgrunnen en vakt som dirigerer i området hvor tungtrafikken går inn og ut av Ullernchausseen. Foto: Vidar Bakken

Jobbet hardt

- I etterkant av befaringen gikk vi gjennom de bekymringene som ble meddelt oss. Vi har jobbet hardt for å få fortgang i de tiltakene som vi snakket om på befaringen og som det var viktig å få gjort noe med. Da ble det også viktig med et godt samarbeid med Bymiljøetaten for å få raske vedtak. Dessverre så vi i helgen at noen hadde revet ned det ene gjerdet mot krysset. Det har vi fått opp igjen, men vi kommer til å forsterke dette senere. Det er irriterende at noen vandaliserer et viktig tiltak. Ellers ser vi til vår glede at barn og andre nå benytter fortauet, i stedet for å krysse veien over til snarveien, sier bydelskoordinator for VAV i Bydel Ullern, Kristian Bjelland.

Vekt på dialog

Arbeidet med sikringstiltak skal fortsette i tett samarbeid med skolen og bydelen.

- Jeg har sendt en epost til rektor i forbindelse med de viktigste strakstiltakene og videre oppfølging av disse med elevene. Vi legger vekt på god dialog med skolen og dens elever når det gjelder nåværende og fremtidige tiltak. Videre skal jeg i møte med bydelen og Bymiljøetaten for å se på flere tiltak og koordinering av disse. Jeg håper dette vil bidra til at driftsstyre, lærere, foreldre og elever ser at vi er opptatt av at barna skal ha en trygg skolevei, sier Bjelland.

