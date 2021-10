– Flere ideer er sånn «hvorfor har vi ikke tenkt på dette selv»

– Vi åpnet denne utstillingen fordi vi vil gi mulighet for flere til å komme med innspill. Det er viktig for oss at så mange som mulig ser hva som foregår og kan medvirke, sier Anna Skarboe.

Publisert: 28.10.2021 kl 15:15

RØA: Røa er i utvikling, de siste årene gjennom forvandlingen på, under og rundt Røa Torg. Flere prosjekter står i kø, og blant disse er utviklingen av Røa Senter når Esso-stasjonen legges ned.

Det er Dypro Eiendom som eier både Røa Senter og tomten til Esso-stasjonen, og planleggingen er godt i gang. Gjennom firmaet Reell Medvirkning har Røa-folk, lokale næringsdrivende og en rekke ulike Røa-aktører fått mulighet til å komme med innspill om hva de ønsker seg av det nye bygge – og ikke minst hvordan det bør se ut.

Kom med forslag

Over 400 mennesker har allerede kommet med innspill i denne prosessen, med Dypro Eiendom og Reell Medvirkning gir seg ikke med det. For en drøy uke siden åpnet de en utstilling i et lokale i parkeringshuset – der Mester Grønn en periode hadde midlertidig lokaler – og her kan man lese både om innspill som er kommet inn og litt om hvordan Dypro Eiendom ser for seg fremtidens Røa.

Det aller viktigste er at man kan skrible i vei på post it-lapper og henge opp sine egne forslag – både til hva nye Røa Senter bør inneholde og hva hele Røa trenger aller mest.

– Prosjekter som dette er store og kanskje lite håndterbare for folk flest. Vi ønsker å gjøre det litt mer håndterbart og tilgjengelig. Derfor ønsker vi stadig nye innspill, og vi har også lansert en ny nettside. Her blir det jevnlige oppdateringer. Vi tror på åpenhet og gjennomsiktige prosesser, sier Hans Haram, daglig leder for Dypro Eiendom og Røa Senter.

– Medvirkningen viser seg å gi oss så mange ideer at vi ser at dette er veldig nyttig. Og vi har lovet å å dele dette, og det er det vi gjør nå. Så lenge vi kan holde på med dette, jo bedre, sier Haram.

Han ser for seg at utstillingen – og muligheten for å komme med innspill – vil stå i hvert fall til over jul.

(Saken fortsetter under bildet.)

Noen tidligere innspill har fått god plass langs rullebåndet ned mot parkeringshuset. Foto: Fredrik Eckhoff

Møteplasser og miljø

– Og hva slags forslag får dere?

– Flere ideer er sånn «hvorfor har vi ikke tenkt på dette selv», innrømmer han. – Vi ser at mange er opptatt av at det skal bli større mulighet for å utøve kunst og kultur, for eksempel med plass til en konsertscene.

– Bruktmarked av forskjellige slag er også folk opptatt av. Vi ser også at folk er veldig opptatt av miljøvennlighet og bærekraft.

– Miljøsertifisering i dag går jo på mye mer enn isolasjon og riktig fyring. Det går også på trivsel, avstand til kollektivt, beplantning, biekasser på taket, gode grøntarealer…, fortsetter Haram.

– Og en gjenganger er spisesteder med innhold, gastropub og mikrobryggeri. Folk vil ha mer mat og gode møteplasser, sier han.

– Og så kommer det forslag om ting dere ikke kan få plass til?

– Ja, det er noen type butikker vi ikke har nok plass til, som HM og Zara, sier han.

Er du nysgjerrig og har lyst til å muligheten til å påvirke fremtidige Røa, er det altså mulig å stikke innom utstillingen på Røa Senter – eller sjekke ut den nye nettsiden.