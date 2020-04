Flere holder åpent – i en eller annen form

Påsken står for døren og det betyr normalt en svært stille tid. «Alle» er vanligvis på hytta på fjellet, i skogen eller ved sjøen, eller i syden. Eller andre steder enn hjemme. I år er alle hjemme. Og det betyr at vi faktisk får – paradoksalt nok i disse tider, et litt mer åpent lokalsamfunn.

Publisert: 04.04.2020 kl 09:40

OSLO VEST: Kaktus i Lilleakerveien har holdt stengt siden 18. mars. Innehaver Hasan Kocakulak sier til Akersposten at restauranten aldri har vært helt stengt i 14 dager gjennom alle de 22 årene de har holdt på.

– Det er en fortvilet situasjon, men vi har dessverre ikke noe valg. Men nå ønsker vi å gi våre gjester et tilbud om å bestille mat hos oss som take away. Mange vil kanskje sette pris på å slippe å lage middagen hver eneste dag – og gjøre en avveksling med å kjøpe en middag hos, sier Hasan.

– Vi vil holde åpen for take away fra og med mandag og gjennom hele påsken. Åpningstiden vil være fra kl. 16 - 19 , sier Hasan som henviser til facebook-siden ”Kaktus Mat- og Vinhus” for å se menyen – eller bare ringe ”Kaktus” for info og bestilling.

Åpen sushi

Kaktus er ikke eneste påsketilbud. Også Niwa Sushi på CC Vest er åpen gjennom påsken, og det samme er «Grønn» på Lilleaker Torg.

Innehaver Heidi Venemyr sier til Akersposten at de holder åpent for å gi et tilbud til alle som er hjemme. Hun sier at de har holdt åpent hele tiden så langt, og at dette er noe som både faste og tilfeldige gjester setter stor pris på.



– Vi har hatt bra besøk, sier hun.

Påskeåpent på Schlägergården

Linda Liebeck på Schlägergården Kafé melder at der er det åpent onsdag til søndag fra kl. 12 – og også gjennom hele påsken.

Redusert, men åpnet, på toppen

Øverst på Frognerseteren troner Frognerseteren Restaurant, og der er det også servering, om enn noe redusert. Restauranten Finstua er stengt, men Kafé Seterstua, som også har uteservering, holder åpent fra kl. 12 til 18 alle dager.

Åpent på Skøyen

De fleste serveringsstedene i Karenslyst allé på Skøyen holder også åpent gjennom påsken, innenfor restriksjonene som er gitt.

Noen holder stengt

Blant kjente og kjære serveringssteder som inntil videre holder stengt, er Miso Café på Røa og Bakkekroen på Smestad.

Følg Akersposten på Facebook