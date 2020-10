Sommeren som tok helt av

Korona snudde opp ned på sommeren ved Ullern frivilligsentral. Vanligvis er sentralen sommerstengt, men i å var det full aktivitet gjennom hele sommeren.

Publisert: 06.10.2020 kl 12:15

HOFF: – Vi har 1100 deltakere i sommer, sier Esther Marie Lier og John Sverre Stray, med stolthet i stemmen. De to er henholdsvis leder for Ullern frivilligsentral og prosjektansvarlig for generasjonsmøter ved sentralen. Vi møter dem for å snakke om hvordan korona-pandemien gjorde at de måtte tenke nytt. Det førte til at sommeren ble helt annerledes enn noen gang før.

Vanligvis er det stille i den røde hytta i Hoffsveien fra sent i juni til tidlig i august. Hvordan gikk det til at de valgte å øke tilbudet og aktiviteten?

Esther Marie Lier åpner med å fortelle om hvordan de tenkte den dagen Norge stengte nesten all aktivitet fra fredag 13. mars.



– Da måtte vi virkelig snu oss rundt og lage korona-vennlige aktiviteter. Vi tenkte at folk måtte være inne, så vi startet opp med telefonvenn og handlehjelp, sier Lier. Alle andre aktiviteter måtte settes på vent.

Mens Norge sto stille, merket de at viljen til å hjelpe til, vokste.

– Vi fikk inn mange nye frivillige, og vi merket at familie og naboer var veldig mye med og stilte opp for sine nærmeste. Det var fint å se, sier hun.

Etter hvert løsnet det litt opp, og da var frivilligsentralen i gang med turvenner, med korona-avstand.



– Det begynte å åpne litt opp, og vi fikk nye turvenner, vi hadde utdeling av påskegodt, påskenøtter og brettspill til barna, sier hun.

Fra mai var det mulig med flere uteaktiviteter igjen, som torsdagslunsj med egenlagd matpakke og kaffe.

– Og vi serverte kjeks ferdig sortert i kaffefilter. Det var populært, sier hun.

Aktiv sommer

Da sentralen vanligvis skulle stenge for sommeren, ble det i stedet besluttet å holde det gående. Med ansatte som for eksempel Irene Schmelling Sandved og John Sverre Stray og sterke frivillige krefter, kunne sentralen arrangere fargerike tirsdager med utflukter til operataken, Akershus festning, Mærradalen, Roseslottet og Frognerparken.

– Vi dro til Folkemuseet og lærte om rosemaling. I Frognerparken hadde vi arrangementer der vi for eksempel hermet etter figurene, smiler Irene Schmelling Sandved, som hadde ansvaret for turene, inkludert en rekke kreative innslag.



– Vi var vel opp i mot 40 deltakere på utfluktene, sier hun.

Ungdommer ble invitert til spill og lek, gjerne tradisjonelle aktiviteter som barminton og krocket på gresset, og hele 15 ungdommer hadde sommerjobb på sentralen i løpet av sommeren, gjennom Ung Jobb-prosjektet i bydelen. De unge hjalp blant annet til på arrangementer, med å lage mat, korona-vask av stoler, arrangere turer, være sosiale…

– Vi kurset dem litt i kommunikasjon, og ungdommene fungerte også delvis som sosialarbeidere. Noen av dem fikk veldig god kontakt og pratet mye sammen, ikke minst på torsdagsturene våre, der vi hadde smil-garanti, sier Stray. Og smiler. Han hadde for sikkerehets skyld med seg noen Smil i lomma, men smilene skal ha sittet løst også uten sjokoladehjelp.



Stray har også dratt i gang ungdommer som liker å drive med gaming. De møtes en gang i uken.

– Det kom frem et ønske om et sted å møtes for ungdommer, sier Stray. Så nå er mandager mellom kl. 17 og 21 forbeholdt ungdommen, og penger til utstyr at sentralen fått av Gjensidigestiftelsen.

(Saken fortsetter under bildeserien.)



– Kan snu seg fort rundt

Med 1100 deltakere i en periode der sentralen vanligvis holder sommerstengt, gir det energi og pågangsmot langt utover høsten. Esther Marie Lier er imponert over innsatsen både til frivillige og ansatte i en spesiell periode.

– Vi har vist at frivilligheten er kreativ og kan snu seg fort rundt. Vi ønsker å spre budskapet om at det er mulig å utføre frivillige oppgaver også når det er korona-tid, sier hun. – Vi har samtidig forståelse for at noen frivillige er redde for å gå inn i oppgaven igjen, for eksempel de som er i risikosone. Det må den enkelte ta ansvar for selv.

Plass til flere

– Jeg er begeistret for de frivilige og staben, som klarer å gjøre frivilligheten slik at det gir økt livskvalitet for beboere i bydelen.

Men jeg skulle ønske at flere kunne være med, sier hun og fortsetter:

– Flere har sagt at vi reddet sommeren deres, at vi er familien deres. Noen sier at de har fått et annerledes liv. Det er fordi at sammen er vi sterke. Sammen klarer vi å møte hverandre. Det er veldig mye relasjonsbygging her. Folk får venner, de tar vare på hveandre fordi de blir kjent her, sier Lier, som har ledet Ullern frivilligsentral siden 2007.

Trenger mer plass

Lier sier altså at det er plass til flere, men korona-restriksjonene gir ekstra utfordringer, ikke minst kravene til avstand og antall på arrangementer. Den røde hytta i Hoffsveien er vanligvis brukbar til mangt, men akkurat nå er det ikke plass til mange.

– Her inne kan vi nå uansett ikke være flere enn 12 personer samlet, sier Lier. Derfor ser de seg om etter samarbeidspartnere som kan hjelpe dem med større og mer korona-tilpassede lokaler. Det har du funnet både i bydelens lokaler lenger opp i Hoffsveien. De har også nylig inngått et samarbeid med Møller Eiendom på nyetablerte Harbitz Torg.



Møt opp og si hei

– Hva gjør man hvis man er nysgjerrig på det som skjer ved Ullern frivilligsentral?

– Man kan ta kontakt med oss, ringe, sende e-post eller møte opp og si hei, sier Lier, som også viser til informasjon på nettsider, på Facebook og Instagram.



Ullern frivilligsentral:



Hoffsveien 25

tlf. 22 52 30 05

E-post: ullernfrivilligsentral@bymisjon.no

Følg Akersposten på Facebook