Flere branner oppsto i samme område

Politiet måtte håndtere tre ulike steder hvor det var påtente branner.

Publisert: 25.02.2022 kl 07:58

HOVSETER: Det var klokken 01.32 i natt at politiets operasjonssentral skriver på twitter:

Alle nødetater er på vei til Hovseter, Landingsveien da det skal brenne i et kjøretøy eller lignende. Uvisst om det er spredning til bygninger eller andre gjenstander.

Vi er på stedet og det er to søppelkasser som har brent på to forskjellige steder. Disse er nå slukket. Vi mistenker at disse er påsatt.

Deretter fant politiet en tredje søppelbøtte som det brant i,, rett i nærheten av de to andre. Denne ble raskt slukket av politiet. Det kunne ha gått riktig galt.

Politiet skriver:

Søppelkassene har stått inntil husvegg. Brannene ble heldigvis slukket før det fikk spre seg til bygningene. Det er også funnet en sparkesykkel som er påtent. Vi søker etter gjerningspersoner i området.