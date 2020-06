Flere barn hjemme i sommer – Heming øker tilbudet

Etter en trist vår med svært redusert aktivitet, våkner idrettslagene opp igjen. Hos Heming gjør den helt spesielle sommeren at de faktisk dobler tilbudet med idrettsleker i sommerferieukene.

Publisert: 03.06.2020 kl 11:35

GRÅKAMMEN: Det er tidlig formiddag på Hemingbanen og lite aktivitet. Men koronaen er i ferd med å slippe taket, og nå er det fart igjen i alle idrettsgrenene i Norges største idrettslag. Smittevernreglene følges, og daglig leder Einar Eide-Fredriksen følger daglig med på den gradvise oppmykningen.

– Vi leser smittevernveilederne med lupe og følger med på utviklingen, sier han.

På det meste hadde idrettslaget 21 årsverk ute i permisjon da det var som mørkest i mars og april.



– Oppgavene hadde rett og slett falt bort, men da vi fikk lov til å trene litt igjen, trengte vi ressursene våre raskt igjen, sier Heming-sjefen.

I perioden da man for eksempel kunne trene inntil fem i samme gruppe, var behovet for trenere og voksne assistenter stort.

– Vi kunne tilby mindre trening, men med høyere kostnad for oss. Likevel kunne vi jo ikke ta mer betalt. Det var noen krevende uker, sier Eide-Fredriksen.

Senest denne uken har det vært en oppmykning. Nå er enmetersregelen en saga blott, og dermed åpnes det igjen for nærkontakt på trening. Konkurransene er også så smått i gang igjen eller rett rundt hjørnet.



– Hos oss rammes styrkerommet av treningssenterforskriften. Dette er jo vanligvis et godt tilbud til voksne i alle aldre og ungdommer, også de som har sluttet med aktiv idrett.

Dobler "årets morsomste sommercamp"

Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og flere av de vanlige tilbudene til barna ellers er avlyst. Dette gjelder for eksempel de populære sommerskolene – og ulike leirer.

– Vi ser at mange flere enn vanlig kommer til å være hjemme i sommer, for eksempel de som vanligvis drar til utlandet om sommeren. Det er jo ikke alle som har hytter. Vi ser også at det er en litt annen økonomi. Noen har for eksempel vært permittert lenge. Det er mange barn som trenger et tilbud, sier han.

Planen var at Heming skulle tilby «idrettsleker» for barn født mellom 2016 og 2007 i ukene 26 og 33. Nå har de utvidet også med ukene 27 og 32. Dette er et samarbeid mellom Heming Basis og Langrenn, og barna vil kose seg med trampoline, turn, orientering, rebusløp, skogsturer, friidrett, parkoug, spikeball og hinderløype. De kaller det selv "årets morsomste sommercamp".

– Det blir grupper på inntil 20 barn, og vi vil være strenge på å holde disse adskilt. Vi har et stort område å bruke, sier Eide-Fredriksen.

Les mer om idrettsleker-tilbudet her (Facebook)



Mister noen

Mange idrettslag har slitt med økonomien, og rekrutteringen til flere idretter har fått seg en dupp denne våren.

– Hvordan har dere merket dette i Heming?



– Vi måler medlemstallet kontinuerlig, og vi har mistet mange innmeldinger denne våren. Men vi regner med at det kommer en del utover nå.

Eide-Fredriksen er bekymret for at det skjer et frafall som styrkes av koronaen.

– Vi har mange som henger med på trening på grunn av det sosiale. Vi er redd for at vi mister noen. Barn og ungdommer får raskt nye vaner når det skjer endringer. Hvor mange som forsvinner ut av Heming, kan jeg ikke si noe sikkert om før utpå høsten, sier han.

Les mer om idrettsleker-tilbudet her (Facebook)



Følg Akersposten på Facebook