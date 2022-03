Flere apotek har gått tom for jod

Den siste uken har jodtabletter blitt revet bort fra norske apotek på grunn av krigen i Ukraina. Det erfares at folk over hele landet ønsker å skaffe seg tablettene som kan hjelpe i tilfelle en atomhendelse.

Publisert: 02.03.2022 kl 10:30

RØA: Apotek 1 på Røa er et av mange apotek som merker at det forsvinner jod-tabletter fra hyllene i løpet av få minutter. Men langt ifra alle trenger de ettertraktede pillene.

– Vi har merket ganske stor etterspørsel på jod-tabletter siden torsdag eller fredag i forrige uke. Det har vært nettbestillinger og kunder som kommer innom og etterspør varen. Det har både vært bestillinger på jod som kosttilskudd og jod-tabletter for beredskap, opplyser apoteker Edmund Theodore Assignon.

Han forteller at det kommer kunder innom og stiller spørsmål rundt jod-tabletter, radioaktiv stråling og krigen i Ukraina, men de har ikke merket noe særlig til at folk er engstelige.

Utsolgt

– Akkurat nå (tirsdag ettermiddag, red.anm.) er vi utsolgt på apoteket, men vi forventer flere leveranser av jod-tabletter, fortsetter han.

Assignon oppfordrer til å unngå hamstring av Jodix. Han forklarer at Jodix kommer i størrelser på 10-pakning og 100-pakning, men at de inntil nå kun har hatt tilgang til 10-pakninger.

– Vi har på grunn av utfordringer i å møte økende etterspørsel, begrenset salget til hver kunde. Dette basert anbefaling av myndigheter rundt dosering og hvem som kan ta jod-tabletter. Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod, sier han.

– Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jod-tabletter. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen, trenger ikke ta jod-tabletter. Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene ved en atomulykke.

​Apotekene prøver også å dele ut informasjonsskriv som forklarer veldig godt hva kundene skal forholde seg til av anbefalinger

Oppfordrer folk til å ha jod-tabletter hjemme

Ingrid Dypvik Landmark, seniorrådgiver i seksjon for beredskapsanalyse i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), sier til Akersposten at de oppfordrer folk til å ha jodtabletter hjemme, først og fremst med tanke på hendelser som kan oppstå i Norge.

– Det er veldig lite sannsynlig at en hendelse med radioaktivt utslipp i Ukraina vil føre til at vi her i Norge må ta jodtabletter, sier hun.

Videre opplyser Landmark at i et radioaktivt utslipp er det veldig ofte radioaktivt jod, om man puster inn dette vil det tas opp i skjoldbruskkjertelen og kan føre til kreft i denne. Man har sett fra tidligere hendelser (Hiroshima/Nagasaki og Tsjernobyl) at det er størst kreftrisiko for barn og unge under 18 år og deretter avtakende opp til 40 år.

– Over 40 er det ingen økt risiko for kreft ved å puste inn radioaktivt jod, og derfor har det heller ingen hensikt at de over 40 tar jodtabletter.

Jodtabletter inneholder ikke-radioaktivt jod som vil mette skjoldbruskkjertelen og dermed hindre den fra å ta opp radioaktivt jod. Denne beskyttelsen varer ca 24 timer. Man vil samtidig bli bedt om å holde seg innendørs for å beskytte seg mot de andre radioaktive stoffene i utslippet, for jodtabletter beskytter bare mot det radioaktive jodet.