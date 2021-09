«Never mind the slavery, we’ll watch football anyway», synger Rasmus Wold på sin ferske video som etter bare få dager på Youtube har fått nærmere 200.000 avspillinger. Videoen har allerede dukket opp i fotballrelaterte sammenhenger rundt i Europa, som på nederlandsk tv og i et tysk fotballmagasin, og tilbakemeldingene hagler. De fleste er positive.

Publisert: 10.09.2021 kl 12:13

Til vanlig er Rasmus Wold (30), som er oppvokst ved Holmendammen, komiker, men her er han ikke redd for å ta opp et tema som både er vondt, vanskelig og kontroversielt – og som han mener burde engasjere mange flere.

Vanskelige kår for arbeiderne

I teksten, som han selv står bak, går han rett i strupen på det internasjonale fotballforbundet (FIFA) og det kommende verdensmesterskapet i fotball i 2022 i Qatar.

At Qatar ble tildelt mesterskapet på et heller tvilsomt grunnlag, er allerede opplest og vedtatt. At menneskerettigheter og sikkerhet for de tusenvis av arbeiderne som har jobbet med å bygge store fotballstadioner de siste årene, har vært lite i fokus, har det vært mange rapporter om. Hvor mange som har dødd i arbeidsulykker i forbindelse med forberedelsene til VM, er usikkert, men tidligere i år ble 6500 dødsfall anslått.



I tillegg har det vært historier om fremmedarbeidere som blir fratatt passet, blir underbetalt og må jobbe svært lange dager.

Kjærlighet blir testet

– Hvorfor har du skrevet denne låten, Rasmus?



– På grunn av det som skjer der borte. Det fjerner litt av den kjærligheten jeg har til fotball. Jeg elsker egentlig fotball, og det har jeg gjort hele livet, sier mannen, som for øvrig selv har gjort det best på tennisbanen, med flere NM-titler i beltet.

– Så du bestemte deg for å si i fra med en sang?



– Ja, om man ikke kan endre verden selv, kan man i hvert fall prøve å gjøre flest mulig obs på det som skjer. Det er jo følgefeil på følgefeil her, som startet med feilen at Qatar i det hele tatt fikk tildelt VM, sier han og viser til korrupsjonssaker så grove at det har ført til domfellelser.



– Vi ser at tusenvis av arbeidere dør på uforklarlig vis, og man får ikke vite dødsårsakene. De tar passet til arbeiderne, de får dårlig betalt, påpeker han.

Her kan du se videoen til Rasmus Wold (Youtube).

Debut med sang

Vanligvis liker han seg best på standup-scenen, eller foran kamera. Han er kjent som veldig sportsinteressert, og dette er et gjennomgående tema når han står på scenen.

Sang har han imidlertid holdt seg unna frem til nå.

– Det er første gang jeg lager en sang. Jeg ble vel inspirert litt av Mads Hansen og «Sommerkroppen», sier Wold, som gikk til de beste for å få hjelp da teksten var klar. Det er Petter «Katastrofe» som har lagd melodien, og det er Anders Nilsen som har produsert låten. Han står også bak hits som «Salsa tequila», «Raske briller» og nevnte «Sommerkroppen».

– Jeg kontakt dem som er best på å lage hits og landeplager ja, sier Wold.

Sprer seg

Etter bare en ukes tid på Youtube med låten, som han har kalt «Never mind the slavery», har videoen allerede oppnådd rundt 185.000 visninger. Han har også fått vite at interessen for låten har spredd seg nedover i Europa. Det er ikke bare her i Norge vi diskuterer det etiske rundt et fotball-VM i Qatar.

– Det har allerede vært mye fokus og dialog om å forbedre forholdene der nede, og så tror man kanskje det blir bedre, men jeg er ikke sikker på det, sier Rasmus Wold.

– Hva slags tilbakemeldinger har du fått på videoen de første dagene?



– Jeg har fått mange meldinger fra hele verden, de fleste positive. Sangen har vært på nettavis i Sør-Afrika og på tv i Nederland, blant annet.

Kanskje er det bare starten på låten han omtaler som «Unofficial FIFA World Cup 2022 song». Det gjenstår å se om det er strofer som «there are more important things than a random, skinne slave – like a bicycle goal or a match winning penalty save» som vil runge fra tribunene når fotballfolket samler seg til VM i Qatar opp mot jul neste år.



Her kan du se videoen til Rasmus Wold (Youtube).