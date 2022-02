Alt dette kan oppleves hvis turen legges til Sollerudstranda Bad&Badstu en vakker februarkveld. Det gjorde fire lettkledde og muntre Bestum-damer, og besøket ga utvilsomt mersmak.

Publisert: 27.02.2022 kl 10:43

SOLLERUDSTRANDA: - Dette er rett og slett utrolig digg! Ingen - inkludert meg selv - ville satt én krone på at jeg frivillig skulle bade i februar. I Norge, vel og merke!

Karen Crawshaw Johansen er født og oppvokst i Rio, og dermed rimelig bortskjemt med gode badetemperaturer. Men førti år i Norge - tredve av dem på Bestum - har gjort henne til både isbader og skiløper.

Fem i timen

- Jeg er overrasket over hvor utrolig deilig kombinasjonen av varm badstu og iskaldt vann er. Og så er det jo så vakkert her! Badstuen er en liten perle ved moloen, og man kjenner definitivt på luksusfølelsen når et lite glass medbrakt vin nytes etter badingen sier Crawshaw Johansen fornøyd.

Sollerudstranda ligger som en oase ved utløpet av Lysakerelven. Vannet har med årene blitt betraktelig renere og riktig så badevennlig. Med molo, strand, brygger, båter og et båtbyggeri blir dette lille området en herlig kontrast til nybebyggelsen rett over elven på Lysaker brygge.

Tusenkunstner

Mannen bak Karens og resten av vennegjengens storslagne badstutreff heter Eivind Westhagen. Han driver firmaet "Båt&Badstu", ved siden av å være musiker. Båten er en drøyt hundre år gamle seilskute, som har fraktet og gledet mangt et hyggelig lag på Oslofjorden. Badstuen er bare noen måneder gammel, veldig kul og snekkret av eieren selv.

- Litt hjelp fra gutta på båtbyggeriet her har jeg fått, men den er stort sett selvsnekkret, ja. Gøy var det, og fryktelig tungt også, men resultatet er jeg fornøyd med. Og ikke minst er badstugjestene mine fornøyde, det er det viktigste.

Foto: Ellen Rønning

Båt & bolig

Båten og badstuen ligger fortøyd side om side ved den sjarmerende lille halvmånen av en molo, og båten har i lange perioder også vært Eivinds hjem.

– Det er den for så vidt fremdeles. Selv om jeg nå også har en liten leilighet på Stovner, er det her jeg tilbringer mest tid, sier Eivind.

Det er lett å forstå. Bryggen, bebyggelsen, sjøen og naturen harmonerer så fint og gir ro i sjelen. Men Eivind er bekymret for sitt lille paradis.

- Vanvittige planer

– Jeg tenker mye på hva fremtiden vil bli for denne lille perlen, hvor lenge vi får lov til å være her. Det er jo veldig synd om alt skal bli glass og stål her også, jeg har dessverre sett noen vanvittige planer for området. Jeg ser også daglig hvor viktig dette er som rekreasjonsområde for veldig mange.

Tusenkunstner Eivind Westhagen hadde aldri vært i en badstue før han bygget sin egen. Foto: Ellen Rønning

Eivind leier plassene sine av Sollerud Båtbyggeri, som han setter stor pris på å ha som naboer, og som han jobber litt for innimellom. Kontrakten han har for båten og badstuen gjelder to år frem i tid. Og den ganske så nyankomne badstuen hans har fått en strålende mottagelse og er hyppig i bruk.

– Bookingen har vært langt bedre enn det jeg turte å drømme om. Det er så hyggelig at folk i området setter pris på badstuen, både bookingtall og tilbakemeldinger gleder og varmer. Det er tydelig at det settes pris på at det skjer noe i dette området som stort sett består av boliger og kontorer.

Korona-bråstopp

Som musikere flest fikk også Eivind en bråstopp for oppdrag da covid-19 rammet oss for to år siden. Han fikk minimal økonomisk støtte, og måtte virkelig tenke gjennom hva han skulle bruke livet sitt på, og hvordan han skulle tjene penger.

– Rett og slett utrolig digg! sier Karen. Foto: Ellen Rønning

- På "toktene" mine med gjester i seilskuta så jeg selvfølgelig alle badstuene som begynte å sprette opp i Oslo for noen år siden. Jeg trengte en inntektskilde vinterstid når alle klubber og scener stengte ned - om sommeren er det nok å gjøre med turer med min lille seilskute. Jeg hadde også tenkt en stund på om det var liv laga for en badstue på Sollerudstranda, og fant raskt ut at det var bedre å prøve enn og sitte å sutre for meg selv.

Senhøsten 2021 åpnet han sin fantastiske badstu på, og resten er en ren gledeshistorie.

– Det har gått over all forventning! Ingen tvil om at kombinasjonen badstu og sjø er populært. Og vi som holder til på fredelige Sollerudstranda med rent og fint vann er tydeligvis et godt tilskudd til badstu-tilbudet i Oslo. Bookingen har vært nesten overveldende.

Det er ikke rart. Og gjett om dette kan anbefales!