– Finn et annet sted å bruke disse pengene

Det blåser en vind gjennom Hovseterdalen – og den går ikke i retning av åpning av Mærradalsbekken. Prosjektet blir stadig dyrere, og stadig flere bystyrepolitikere er nå imot åpning. Også i byrådspartiet Arbeiderpartiet vokser skepsisen.

Publisert: 16.10.2020 kl 12:15

HOVSETERDALEN: I utgangspunktet var det enighet i bydelsutvalget i Vestre Aker om at åpning av Mærradalsbekken gjennom Hovseterdalen var et positivt prosjekt. Bekken skulle opp i dagen der den nå ligger i rør under bakken i et rundt 900 meter langt strekke fra Sørkedalsveien og opp gjennom Hovseterdalen.

Flere steder i Oslo har det vært gjennomført flere vellykkede bekkeåpninger, som har gjort områdene penere og mer attraktive. Da det viste seg at rørene gjennom Hovseterdalen uansett må gjennom en rehabilitering, så man muligheten til å gjøre noe med bekken også. Et tidlig anslag var at bekkeåpningen skulle koste 20 millioner kroner.

Politikerne i bydelsutvalget ga sin tilslutning, og det samme gjorde bystyret.



Lokalt i området har det imidlertid lenge vært murring rundt planene. Fra både Hovseter- og Røa-siden har det kommet sterke reaksjoner på åpningen, og gjennomgangsmelodien har vært: «Hvorfor endre noe som allerede fungerer utmerket?»

Allerede før kommunevalget i 2019 hadde det største partiet i bydelsutvalget, Høyre, bestemt seg for å endre syn i saken. De så ikke lenger poenget med å bruke millioner på noe svært mange ikke ønsket seg i dalen. Flere av partiene fulgte etter, blant andre Arbeiderpartiet.



Kostnadene opp – flere snur

Samtidig som at de fleste lokalpolitikerne har snudd, har prisen på prosjektet økt betraktelig. Akersposten skrev tidlig i juni i år at det som var anslått til 20 millioner for bekkeåpningen, var blitt til 70 millioner.

I en e-post mellom Vann- og avløpsetaten (VAV) og Bymiljøetaten (BYM) 24. juni i år (se hele e-posten i faktaboksen nedenfor), er det anslått av bekkeåpningen vil koste 103 millioner. Det anslås at denne regningen vil deles mellom VAV (cirka 44 prosent) og BYM (cirka 56 prosent).

Den raskt økende prislappen bidrar sterkt til at også bystyrepolitikere begynner å bli mer kritiske til prosjektet. Nå har Høyre behandlet saken i sin bystyregruppe, og konklusjonen er klar: Høyre i bystyret har snudd. De er nå imot åpningen av bekken i Hovseterdalen.



Høyres gruppeleder i bystyret, og leder av byutviklingsutvalget i bystyret, Øystein R. Sundelin, møtte Akersposten i Hovseterdalen. Han forklarer hvorfor Høyre i bystyret nå har snudd.

– Vanligvis er vi veldig for slike bekkeåpningsprosjekter. Men vi ser ikke noe poeng i å gjøre det her i Hovseterdalen, hvor det er et veldig velfungerende friområde allerede, sier Sundelin.

– Drøyt 100 millioner kroner er også mye penger. Vi mener at kommunen bør finne et annet sted å bruke disse pengene, sier han.

For mye penger

Arbeiderpartiet i Vestre Aker har det siste året vært like tydelig som Høyre om at de har snudd i synet på gjenåpning av bekken. Bydelsutvalgsmedlem Peter Hausken (Ap) sier til Akersposten at prosjektet blir for dyrt.

– Vi skal ikke bruke så mye penger på noe folk egentlig ikke vil ha. Hovseterdalen er fin som den er. Vi snakker om 650 meter med bekk til over 100 millioner. Det er for mye penger, sier Hausken, som påpeker at de ellers er enig med MDG om det meste av lokale saker.



– Men når det gjelder åpning av bekk i Hovseterdalen, er vi enige om å være uenige, sier Hausken.

Skeptisk i Ap også sentralt

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret, Frode Jacobsen, sier til Akersposten at de har registrert engasjementet og motstanden lokalt mot prosjektet.

– Vi deler langt på vei skepsisen. Det er viktig å ikke bruke penger på dette før vi vet hva prislappen blir. Vi er veldig skeptiske til åpning av bekken, sier han.



– Prislappen bekymrer veldig, og når mange lokalt er imot, er det helt nødvendig at vi får en nøyaktig prislapp på bordet.

Liker utviklingen

I eposten mellom Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten 24. juni i år, hvor det også kommer frem at bekkeåpningsprosjektet er kostnadsberegnet til 103 millioner kroner, påpekes det at «er delte meninger om prosjektet i nærområdet og det har vært og er en uttalt kraftig motstand mot prosjektet hos deler av lokalbefolkningen.»

En av de lokale beboerne som har snakket høyest om motstanden, er Aksel Hillestad. Han mener det er et godt tegn at man nå ikke lenger har planer om å rehabilitere rørene samtidig med bekkeåpning. Han håper dermed at hele bekkegjenåpningen blir skrinlagt.

– Dette er et veldig velfungerende friområde som det er. Vi trenger ikke bekken, sier Hillestad.