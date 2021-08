Fikk drømmetreff mot Vålerenga

Det var David mot Goliat da eliteserielaget til Vålerenga kom på besøk på Ullernbanen, men fotballherrene til Ullern kjempet, og VIF trengte ekstraomganger for å sikre 3-1 søndag. På Gressbanen klarte Ready nesten å hindre Strømsgodset fra å score mål. Men bare nesten.

Publisert: 01.08.2021 kl 21:45

ULLERNBANEN: Ullern spiller i tredjedivisjon, og det siste året har laget ikke engang spilt kamper på grunn av korona, men de klarte likevel å ryste Vålerenga, akkurat som de har gjort mot både Stabæk og Strømsgodset i cupen de siste årene.

– Vi gikk jo for å ta med oss noe herfra og ikke gå ut med et hederlig tap. Jeg synes vi gjør en ganske god match, spesielt de 90 minuttene er gode. Når vi først kommer til ekstraomgangene, er det tungt for veldig mange. Vi har tross alt vært ute av kampform og ikke hatt oppkjøring, sier trener Didrik Bjella.



Men da Vålerenga satte inn 2-1 og deretter 3-1 i starten av første ekstraomgang, var det game over for de hvit og røde Ullern-guttene.

– Så lenge vi bare ligger under med ett mål, så vet vi at vi bare trenger ett til for å kunne gå til straffer, og så fort kampen har gått til straffer, så vil jo sjansene våre øke betraktelig. Men det er klart at når de går opp til to-måls-ledelse, så er det vanskeligere, sier Bjella.

– Men det lover godt for fortsettelsen av sesongen?



– Ja, jeg synes dette ser veldig bra ut. Vi får virkelig testet oss på forsvarsspill i dag, og det synes jeg vi løser godt. Vålerenga skaper forholdsvis lite i forhold til kvalitetsforskjellen som det egentlig er på papiret, så det er vi veldig godt fornøyd med. Og så ser vi at vi har farligheter på dødball, så de fasene av spillet er veldig bra. Vi ønsker at vi kunne hatt mere ball enn det vi hadde, forklarer Ullern-treneren.

Kirsebom umulig mot VIF

Når alt kommer til alt, er det ingen tvil om at Vålerenga var klart best på Ullernbanen. Eliteserielaget styrte spillet og hadde de største sjansene.

Det var da heller ikke uventet.

– Vålerenga styrte selvfølgelig mye av kampen, og det var vi forberedt på, så vi forventet det kampbildet slik det var. Vi hadde en plan som vi var komfortable med, og så håpet vi at vi kunne klare å score på en overgang eller dødball, sier Bjella.



I forsvar var Ullern store og helt bakerst var Terje Kirsebom lenge i det umulige hjørnet.

42-åringen vartet opp med en rekke redninger fra nært hold og til pause stod også 0-0.

– Jeg hadde først og fremst et veldig godt lag der foran meg som hjalp meg slik at vi ikke fikk så mange avslutninger på mål og de få som kom - de kom hardt presset. Det var lettere å redde dem enn hvis jeg ikke hadde hatt så god hjelp fra laget, sier Kirsebom.

– Hvordan forberedte du deg mot et lag som Vålerenga?



– Vi hadde sett dem på video og vet hva de prøver å få til, og så er det å visualisere hva vi skal gjøre for å stoppe dem, forklarer han.

Egentrening

Pandemien stoppet i fjor og deler av dette året trening og kamper for Ullern og de andre 3. divisjonslagene - men 42-åringen sender en liten takk til Kjelsås.

– Vi har holdt oss i gang med egentrening, og så var jeg så heldig at jeg fikk være med Kjelsås i vår da Ullern ikke hadde lov til å spille, så jeg har holdt meg i form med 2. divisjonslaget til Kjelsås. Keepertreningen der har vært ganske bra, så jeg får takke dem for at jeg er i god form også, sier han.



– Så du fikk faktisk holdt deg i gang likevel?



– Da gikk en gammel, lur mann på utlån til en klubb som hadde lov til å spille, sier keeperen med et lurt smil.

Fra 0-1 til 1-1 på fire minutter

Men etter 82 minutter måtte han hjelpeløst se Tobias Christensen sette inn 1-0 via en Ullern-spiller.

– Jeg er veldig fornøyd med kampen og den prestasjonen som vi legger ned, og så skulle vi vært det målet i mot foruten. Men jeg synes det er sterkt at når de først får det målet, så klarer vi å utligne.



1-1 kom fire minutter senere, da Finn Badou utnyttet en feil fra Fredrik Oldrup Jensen og slo den rett til Lars Fjølstad som skjøt i lengste hjørnet.

– Jeg så ikke den komme selv egentlig. Den kom litt ut av det blå, men vi tar vare på de sjansene vi får. Jeg tenkte bare «skyt», så jeg lukket øynene, og så skjøt jeg, og heldigvis ble det et såpass bra treff at den gikk inn.

– Er det noe du gjør igjen?



– Ja, det tror jeg jaggu meg at jeg må fortsette med, sier Lars Fjølstad.

Med 1-1 etter 90 minutter ble det som nevnt tøft for Ullern i ekstraomgangene, men trener Bjella ser framover mot sesongstart i 3. divisjon.

– Hvis vi klarer å holde prestasjonen på samme nivå som vi gjør i dag og mot Asker (3-1 i 1. runde), så synes jeg det ser bra ut. Vi har ambisjoner om å være med helt i toppen og aller helst klare å rykke opp. Hvis prestasjonen er sånn som i dag, så klarer vi det, sier Didrik Bjella.

Knepent tap også på Gressbanen

Det andre laget i vårt område som var i aksjon søndag i andre runde i cupen, var Ready. Etter at de vant overbevisende mot Grei i første runde, tok de imot Strømsgodset. Også dette så på papiret ut til å være en kamp som skulle bli ujevn.

Ifølge VG live var det også Godset som var det beste laget, men det tok lang tid før de fikk hull på byllen mot tredjedivisjonslaget Ready. Etter 70 minutter scoret Strømsgodset.