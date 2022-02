Festival utvides med bruktmarked

Det blir ikke «bare» frivilligfestival på Vinderen i juni. Det blir bruktmarked i tillegg!

Publisert: 15.02.2022 kl 13:00

VINDEREN: Akersposten skrev nylig om «Generasjonslekene», som arrangeres lørdag 11. juni i regi av Vestre Aker frivilligsentral og Hovstua frivilligsentral. Der skal det smått og stort av lag og foreninger i Vestre Aker få vise seg frem, og lekenhet skal stå i fokus.

Godt innspill!

Som respons på artikkelen fikk Akersposten en henvendelse fra en leser, og hun skrev blant annet:

«Så kult arrangement. Gøy med en slik festival/samling i bydelen. I denne forbindelse har jeg et spørsmål. Kunne det vært en idé at man har et lite område for kjøp/salg av brukte klær/leker/ting til alle generasjoner? Dette er jo en super arena for å tenke gjenbruk og miljø, og jeg er sikkert på både selgere som ønsker å kvitte seg med ting, samt kjøpere som kan gjøre gode kupp vil sette pris på dette på en slik dag.»

Ideen ble sendt videre til Espen W. Andresen, leder for Vestre Aker frivilligsentral, en handlingens mann. Tirsdag fikk Akersposten følgende melding fra Andresen:

«11. juni blir det bruktmarked på Vinderen! I forbindelse med sommerens store aktivitetsdag, Generasjonslekene i Vestre Aker, arrangerer vi også bruktmarked.»

– Her vil det bli mulig å finne skatter fra kjellere og loft. Kanskje du endelig finner den vinylplata du har lett etter, eller kanskje det siste vinglasset for å fullføre settet, sier han. – Det blir selvfølgelig også mulig å kjøpe mat og drikke. Ta med barna! Det blir hoppeslott og masse aktiviteter!

Meld deg på!

Nå oppfordrer han til å melde seg på hvis man ønsker en stand på bruktmarkedet.

– Har du kjeller eller loftet fullt av saker du egentlig ikke trenger? Meld deg på, så får du tildelt en plass på markedet. Du finner mer informasjon her.

– Vi håper mange vil benytte muligheten til å gjøre ting som ikke brukes om til et bidrag i reisekassen eller annen moro, sier han.

– Går pengene fra salget til Frivilligsentralen?

– Nei, dette gjør vi ikke for å tjene penger. Her skal det skapes moro! Vi håper de som skal selge bruker pengene på å gjøre noe moro med noen de liker å være sammen med, sier Andresen.

– Hva kan folk selge?

– Det vil forhåpentligvis bli litt trangt om plassen så møbler blir nok vanskelig, men ellers er det ingen begrensninger.

Han minner om at det er lurt å være tidlig ute. Det er satt en begrensning på 30 plasser.

Har du spørsmål om Generasjonslekene eller bruktmarkedet, ta kontakt med Espen W. Andresen på Vestre Aker frivilligsentral, på tlf 23 22 05 80 eller på epost: post@vestreaker.frivilligsentral.no