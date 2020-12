– Fenomenalt fin leilighet!

– Se her – jeg kan gå rett ut på verandaen – dette blir bra. Jeg har vært pianist hele mitt liv. Nå gleder jeg meg til å spille for de andre beboerne, sier 88-årige Randi Kvile Sickel fra Vinderen.

Publisert: 03.12.2020 kl 10:59

VOLVAT: Hun smiler bredt der hun sitter i sin nye leilighet i Diakonveien Omsorg+, og gleder seg over at familien bærer inn møbler og kjøkkentøy.

Det skriver Diakonhjemmet i en pressemelding torsdag.



Hun har sett fram til dette. Huset på Vinderen var stort, oppkjørselen lang, og hagen stor.

– Jeg hadde bodd der siden 1978, men nå gikk det ikke lenger. Hus og eindom krevde for mye arbeid. Så det blir deilig å komme hit i en fin og ny leilighet, sier Randi.

– Hva ser du mest fram til ved å bo her?



– Jeg gleder meg til å ha kontakt med andre mennesker, så man slipper å sitte så mye alene. Det blir fint. De skal ha hyggekvelder her, og da kan jeg bidra med å spille på piano. Jeg har jo vært pianist i hele mitt liv, forteller Randi.



Hun forteller om samspillet med Liv Glaser og en rekke store navn – om konserter i London og Paris.

– Jeg spiller fortsatt, sier hun.

– Men har de noe flygel her?



– Det vet jeg ikke, men det må da noen skaffe. Jeg så de hadde et keyboard her, så jeg får vel klare meg med det inntil videre, sier Randi Kvile Sickel.

– Unik sammensetning av tjenester

– Litt over to år har gått fra grunnsteinen ble lagt i oktober 2018 til den første beboeren flyttet inn i Diakonveien Omsorg+ i desember 2020. Vi er stolte av å kunne tilby en unik sammensetning av tjenester til eldre innbyggere. Vi har ønsket å skape et flott hjem for beboere, men også et pulserende og inkluderende miljø for alle som studerer, arbeider og bor i området på Steinerud i Oslo. At Diakonveien Omsorg+ tilbyr aktiviteter til innbyggere som bor i nærmiljøet, er et tegn på dette, sier Ingunn Moser, administrerende direktør og forstander ved Diakonhjemmet

– Nærheten mellom Diakonveien Omsorg+ og sykehuset, sykehusapoteket og høgskolen (VID) åpner også for nye muligheter for samspill og synergier mellom våre virksomheter, for eksempel innenfor utdanning, forskning og utprøving av modeller for helhetlig omsorg. Åpningen av Diakonveien Omsorg+ er for oss ett av flere steg i utviklingen av våre tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning. Vi setter våre ressurser til disposisjon for å gavne alle og få til mye mer, fortsetter hun.

Direktør for Diakonhjemmet Omsorg, Helle Dorthea Gjetrang, trekker også fram alle ressurser og aktiviteter som leietagerne kan nyte godt av i det nye bygget.

– Huset blir nå fylt med rundt 130 beboere og entusiastiske husverter. Leietakerne kan velge mellom senior arena med Mental Helse, trening med Friskis og Svettis, Generasjon M med aktiviteter med ungdom, generasjonsmøter med barnehagene i hagene, samlinger med Ris kirke og enda mer om de vil. Diakonveien Omsorg+ er et ekte hjem, og det skal være hyggelig for venner og slekt å komme hjem på besøk, sier Gjetrang.

– En stor dag for oss!

Vi møter en smilende daglig leder, Hamid Reza Irai, i dagligstuen.

– Hvordan har dagen vært?



– Veldig spennende. De første beboerne som flyttet inn fikk blomster, og de ansatte fikk blomster. Dette er stort for alle oss som jobber her, sier Hamid Reza Irai.

– Har du sovet bra i det siste?



– Nei! sier han og ler.

– Ikke fordi jeg har vært bekymret, men fordi jeg har vært veldig spent på hvordan denne dagen ville bli. Hvordan vi skulle ta imot beboerne på en best mulig måte. Det har vært mye jobbing de siste ukene – utrolig mange detaljer som skal falle på plass. Og på toppen av alt må vi tenke smittevern rundt alt vi gjør. De ansatte har stått på fenomenalt. Dette er en stor dag, sier Hamid Reza Irai.

Nå i desember skal 4–6 beboere flytte inn hver dag, og det kan bety at det går 6-8 uker før alle 124 leilighetene er fylt opp. Den offisielle innvielsen av bygget er planlagt i januar 2021.