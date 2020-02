«Fem gode grunner til å velge yrkesfag»

«Vi tror mange ikke helt er klar over alle de spennende mulighetene yrkesfag gir. Og så tror vi mange fremdeles tror studieforberedende linjer gir flere muligheter enn yrkesfag. Men sånn er det ikke lenger.» Det skriver byrådsleder Raymond Johansen og byråd Inga Marte Thorkildsen.

Publisert: 18.02.2020 kl 14:35

Det er bare dager igjen til søknadsfristen til videregående skole. Som byrådsleder og skolebyråd i Oslo vil vi gjerne slå et slag for yrkesfagene. Vi tror mange ikke helt er klar over alle de spennende mulighetene yrkesfag gir. Og så tror vi mange fremdeles tror studieforberedende linjer gir flere muligheter enn yrkesfag. Men sånn er det ikke lenger. Vi vil gjerne trekke fram fem gode grunner til å velge yrkesfaglig utdanning:

1. Du begynner tidlig å tjene dine egne penger



En som tar yrkesfag kommer seg raskt ut i arbeidslivet og begynner å tjene penger allerede som lærling. I løpet av den tida det tar å gjøre ferdig en bachelorgrad, vil en yrkesfagelev ha tjent 1,3 millioner kroner og kan for eksempel ha spart opp penger til egenkapital til et boliglån.

2. Det er mange læreplasser som venter



Myten om at det er stor mangel på læreplasser er ikke sann. I Oslo har vi nå læreplassgarantier i mange fag. Det betyr at alle som oppfyller visse kvalifikasjonskrav, er garantert læreplass. De aller fleste opplever at læreplassene venter på dem, og det er selvsagt utrolig viktig. Læretiden er en viktig del av utdanningsløpet, derfor jobber vi for læreplassgarantier i enda flere fag. De som likevel får problemer med å finne læreplass, har mulighet til å ta det vi kaller VG3 i skole, som også gir fag- og svennebrev og en fullverdig yrkesopplæring.

3. Arbeidslivet venter



Vi tar utdanning for å komme oss i jobb, og yrkesfagelevene er etterspurt i arbeidslivet. Både organisasjonene til arbeidsgiverne og arbeidstakerne, bedriftsledere og forskere er helt enige: det blir stort behov for flere fagarbeidere framover. Derfor finnes det kanskje ikke noe mer fremtidsrettet du kan gjøre enn å velge en utdanning innen for eksempel bygg- og anleggsbransjen eller helse- og oppvekstfag.

4. Yrkesfag stenger ikke dører, men åpner dem



En annen myte om yrkesfagene er at de stenger for muligheter videre og at studiespesialisering er det beste valget for å holde alle muligheter åpne. Det er rett og slett feil. Med studiespesialisering har du egentlig bare gjort ferdig et trappetrinn for videre utdanning på høyskole eller universitet. Med yrkesfagutdanning får du fullverdig kompetanse som fagarbeider, og i tillegg kan du bygge på dersom du senere vil ta høyere utdanning. Dette er nå mulig gjennom påbygningsår eller såkalte Y-veier. I Oslo finnes det dessuten en rekke yrkesfaglige løp hvor du oppnår både studiekompetanse og fagbrev. Med fagbrev kan du også gå videre til mesterbrev eller du kan søke fagskolen. Og det er ofte enklere for en med et fagbrev å bli selvstendig næringsdrivende, om en skulle ønske det.

5. Spennende og varierte muligheter i yrkeslivet



Det er mye forskjellig som møter yrkesfagelevene i arbeidslivet. Fagarbeiderne er ofte de som tar i bruk ny teknologi først. Dagens bilmekanikere gjør for eksempel svært mye mer enn å åpne panseret og kikke nedi motoren når de skal finne ut hva som er galt med bilen din. De kobler den til en PC for å søke etter feilkoder. De jobber med å vedlikeholde avanserte førerstøttesystemer, ikke bare skifte bremseklosser. Bygningsarbeidere opererer avanserte maskiner til millioner av kroner, ikke bare hammer og spiker. I pleie- og omsorgssektoren er det stadig mer robotisering og velferdsteknologi som tas i bruk.

Det er altså mange gode grunner til at yrkesfag er et godt valg for videregående, her har vi bare trukket fram fem eksempler. Det aller viktigste er nok at vi har mange gode videregående skoler, med spennende fagtilbud og gode lærere som både gir en god skoletid og en utdanning med gode og varierte jobbmuligheter. Vår oppfordring er klar: hvis du er interessert i noen av yrkesfagene, så følg interessen og hjertet. Vi tror ikke du vil angre.

Raymond Johansen (Ap)

byrådsleder

Inga Marte Thorkildsen (SV)

byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo