– Felles for mange foreldre er at de opplever usikkerhet

– En stor dag og en gledens dag, sa byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thordkildsen da starten på Oslohjelpen Ullern ble feiret tirsdag ettermiddag.

Publisert: 26.02.2020 kl 13:35

HOFF/BYDEL ULLERN: I Familiens Hus på Hoff haglet det med lovord og gratulasjoner da byråd Thorkildsen møtte blant andre leder for Familiens hus i Bydel Ullern, Anne Lehne, prosjektleder for Oslohjelpen, Siri Gisholt, bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten og bydelsutvalgsleder Carl Oscar Pedersen.

Oslohjelpen er et lavterskeltilbud til barnefamilier med barn mellom null og 12 år, og nå er altså også Bydel Ullern med. Dette er et tverrfaglig tilbud til foreldre og barn. Her kan man møte ulike faggrupper, som bydelspsykolog, psykiatriske sykepleiere, helsesykepleier, styrer i en barnehage samt et par barnevernspedagoger.

– Dette tilbudet har vi tro på. Det er helt fantastisk, og det er helt ubyråkratisk, påpekte bydelsutvalgsleder Carl Oscar Pedersen. Her må man ikke søke, det er ingen behandlingstid, det trengs ingen vedtak for å få hjelp.



– Jeg skulle ønske det fantes noe sånt for noen år tilbake, sa Pedersen.

– Ta i bruk!

«Barnebyråd» Inga Marte Thorkildsen mente også at dette var «en stor dag og en gledens dag» for foreldre og barn i Bydel Ullern.

– Dette tilbudet skal utvikle seg på innbyggernes premisser og med fagfolk som leter etter ting som gjør tilbudet bedre, sa byråden. Hun snakket om barn som trenger kjærlighet, barn som må blir trodd og bli tatt på alvor.



Hun oppfordrer foreldre til å ta i bruk Oslohjelpen i Bydel Ullern, og hun tror ikke det kommer til å bli for mange henvendelser.

– Folk ønsker ikke å leve i en tett symbiose med kommunen, de ønsker å leve livene sine selv. De overforbruker ikke tilbudet, sa Thorkildsen, som påpekte at det er «bedre å bygge barn enn å reparere voksne». Hun understreket også hvor viktig det er å ha et tilbud som er lett tilgjengelig, og som ikke innebærer lange kartlegginger eller utredninger.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Teamet til Oslohjelpen Ullern. Foto: Siri Dobloug

– Dette fungerer, det er blitt gjort på Stange i mange år, sa hun og henviste til Stange-hjelpa, som Oslohjelpen har fått ideen fra.

Riktig og god følelse

Leder for Familiens Hus på Ullern, Anne Lehne, fortalte at det gir dem en riktig og god følelse å bli en del av lavterskeltilbudet Oslohjelpen. På Familiens Hus innerst i Hoff terrasse har de solid erfaring med å ta imot foreldre og barn, blant annet gjennom mange foreldrekurs.

– Det er mange måter å være foreldre på, og felles for mange er at de opplever usikkerhet, sa Lehne, som nevnte viktige temaer som grensesetting, sinte barn, barn som slår, skjermtid, grønnsaksspising, angst, tvangslidelser og ensomhet.



– Jeg gleder meg til denne nye starten, sa Lehne.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Bydelsutvalgsleder Carl Oscar Pedersen (H), byråd Inga Marte Thorkildsen og bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten (til høyre).

Prosjektleder for Oslohjelpen, Siri Gisholt, sa at de vil bygge videre på det gode arbeidet som allerede gjøres på Familiens Hus.

– Jeg kan ikke tenke meg noe bedre sted for Oslohjelpen, sa Gisholt.

– Vi ønsker at barns stemmer skal bli hørt, sa hun og sa også at dette også vil hjelpe dem i å avdekke tilfeller der barn lever under vold og omsorgssvikt.

PS! Er du litt forvirret over at tilbudet kalles Oslohjelpa noen steder og Oslohjelpen andre steder, er forklaringen denne: Det overordnede navnet er Oslohjelpa. Det er tatt fra Stange-hjelpa i Hedmark, som var først ute med et slikt tilbud. De fleste bydelene i Oslo som har innført tilbudet, har valgt å kalle det Oslohjelpa, men Nordstrand og Ullern har døpt det om til Oslohjelpen. Uansett, -a eller -en, konseptet er det samme. Red.

Artist – og mor – Marte Wulff sang og spilte.

