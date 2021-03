Får lov til å bygge klubbhuset

Det så lenge mørkt ut for det planlagte klubbhuset til Vestre Akers Skiklub på Voksen. Tiden begynte å bli knapp, men nå ordner det seg!

VOKSEN: Akersposten skrev 18. februar i år at det begynte å haste veldig for Vestre Akers Skiklub (VASK) å få tillatelse til å sette spaden i jorden for sitt nye klubbhus på Voksen. Klubbhuset er planlagt på tomten mellom Jarbakken og Voksen kunstgressbane. Her er det i dag riggområde for arbeidene med å oppgradere vannrør mellom Jarbakken og Hovseterdalen.

Lang kamp

I syv år har VASK kjempet for å bygge et hus med plass til noen kontorer og garderober. Garderober er det også i Voksenhallen, som idrettslaget også bruker, men disse er ikke tilgjengelige for dem som bruker fotballbanene når hallen er i bruk.

Idrettslaget har nå sin andre rammetillatelse, og denne går ut mandag 8. mars. Frykten har dermed vært stor for at drømmen skulle glippe også denne gangen.

– Alle etater er velvillige, men problemet er at det må gis en dispensasjon slik at det arealet vi trenger, som er er 300 kvadratmeter, kan fradeles. Siste nytt er at EBY har oversendt saken til PBE, som kan gi dispensasjonen, sa leder for anlegg i VASK, Frank Aubert, til Akersposten i februar.



I slutten av februar gikk Nicolai Øyen Langfeldt (H), miljø- idrett- og samferdselspolitisk talsmann for Oslo Høyre, ut i Akersposten og oppfordret byråden til å få fortgang i saken – og etatene til å snakke sammen.

– Det er helt utrolig å følge med på kommunale etaters papirflytting. Her må byrådet skjære gjennom og få spaden i jorda. Kommunen har sagt ja. Nå er det den samme kommunen som stikker kjepper i hjulene for det samme prosjektet man tidligere har gitt tommelen opp for, sa Øyen Langfeldt.

Det ordner seg

Den viktige dagen, mandag 8. mars, møter Akersposten igjen Frank Aubert og idrettslagets administrasjonssjef Vibeke Gisholt utenfor Voksenhallen. Nå er humøret langt bedre enn slutten av februar.

– De formelle hindringene er forsvunnet som dugg for solen. Vi har mottatt igangsettingstillatelse! sier Aubert.

– Etter at vi gikk ut med saken i Akersposten, har mange, blant andre lokale politikere på et ganske høyt nivå, tatt saken opp og forlangt fortgang. Dette ga resultater.

– Betyr det at spaden er i jorda?



– Nei, nå kan vi ikke begynne å bygge med én gang, for tomten brukes som riggplass for firmaet Implenia, som har oppdraget for Vann- og avløpsetaten i forbindelse med å fornye ledningsnettet i Jarbakken og Mærradalen. Riggen skal fjernes i mai, og da kan vi gå i gang med vårt, sier han.

– Nå kan vi begynne detaljprosjekteringen og finne de fagpersoner og firmaer vi vil benytte oss av, sier Aubert.



Illustrasjon av klubbhuset.

I dag er det riggplass for rørprosjektet til VAV ved Jarbakken. Når de er ferdige her, kan VASK gå i gang med bygging av klubbhuset. Foto: Fredrik Eckhoff

– Nå må spaden i jorda!