Får ikke rive denne villaen

SLEMDAL: I 2018 fattet Plan- og bygningsetaten vedtak om midlertidig forbud mot tiltak på deler av tomten i Skogryggveien, etter innsigelse fra Byantikvaren. Senere har Byantikvaren utarbeidet et eget reguleringsforslag.

Byantikvaren foreslår å omregulere Skogryggveien 6 til bolig med hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Hensikten er å sikre bevaring av hovedhuset, som sammen med hagen utgjør et verdifullt historisk kulturmiljø.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget.

Begrunnelse fra Byantikvaren:

Utparselleringen skjedde i forbindelse med Holmenkollbanens anleggelse fra siste halvdel av 1890-tallet. Holmenkollbanen drev selv med eiendomsspekulasjon langs banen, men Skogryggveien 6 var ikke omfattet av denne og ble bygget på eget initiativ av artillerikaptein Bødtker Næss. Det var imidlertid tilgjengeliggjøringen av området som ble utløst av Holmenkollbanen, som var årsak til at området ble interessant som boligområde for Kristianias borgerskap. Tidligere var områder langs med strandlinjen blitt gjenstand for den samme utviklingen, ved anleggelsen av hhv. Drammensbanen og Smålensbanen i 1870-årene. Med de nye kommunikasjonsmidlene ble det enklere å trekke ut av den stadig mere industrialiserte, forurensede og trangbodde byen.

Eiendommens uteareal består i dag av delvis opparbeidet hage på området syd for huset, og delvis bevart naturtomt, slik den fremsto da den ble bebygget. Bevaringen av den resterende opprinnelige vegetasjonen er vesentlig for å forstå både eiendommens og områdets opprinnelige beskaffenhet, med et nybyggerfelt i et tidligere skogsområde. Det er flere eneboliger fra samme tid i området, men disse har fortettet hagene sine slik at de ikke lenger kan oppleves i sin opprinnelige situasjon, samtidig som fortettingen til dels hindrer opplevelsen av dem, for de som bor og ferdes i området.

Skogryggveien 6 er blant områdets aller eldste boliganlegg. Materialautentisiteten er høy, med hovedform, kledning, detaljer som dekor, dører vinduer og grunnmur bevart. Bygningen har et visst vedlikeholdsetterslep, men er i teknisk god stand. Etter Byantikvarens vurdering har bolighuset en størrelse som tilfredsstiller dagens krav til boliger, og vil kunne fungere som et godt bolighus også i fremtiden.

Huset er svært godt eksponert, både langs den historiske Frognerseterveien der den utmerker seg som en av få eldre synlige bygninger på høydedraget som går parallelt med veien, samt når man beveger seg langs Skogryggveien. Opplevelsen ifra Skogryggveien setter den også inn i en miljøsammenheng med flere eldre villaeiendommer, selv om disse for det meste har vært gjenstand for fortetting. Den gode eksponeringen gir huset høy miljøverdi, og gjør det til et viktig historisk element i nærmiljøet. Dette gjør etter Byantikvarens vurdering Skogryggveien 6 til en svært god forankring av områdets historiske karakter, om enn i form av et enkeltstående objekt.