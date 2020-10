Får bygge 10 store eneboliger i Marka

Reaksjonene lot ikke vente på seg, da det kom et salgsprospekt som viste salg av 10 eneboliger på 225 - 245 kvadratmeter i Sørkedalen.

SØRKEDALEN: Med tittelen "Idyll i Sørkedalen" tilbys 10 herskapelige eneboliger med dobbeltgarasje på "Brennatunet". Dette befinner seg i selve marka med gåavstand til Sørkedalen skole. Med godt over 200 kvadratmeter per bolig snakker vi om øvre prisklasse for "Brennatunet". Det er Løvenskiold Eiendom som står bak prosjektet, som har fått rammetillatelse og med planlagt byggestart i 2021.

Klaget inn

Folk fra nærområdet og markatravere har reagert på at disse boligene blir oppført i marka og over turtraseen/skiløypa i området, som må legges om. Akerspostens redaksjon har også fått flere innspill og spørsmål fra folk som lurer på hvordan det lar seg gjøre å få tillatelse til et så omfattende byggeprosjekt innenfor markagrensen.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har klaget inn saken for Plan- og bygningsetaten og Fylkesmannen i Oslo og Viken, etter at rammetillatelse er gitt. NOA mener at tiltaket skulle vært behandlet gjennom en reguleringsplan, at det er et klart inngrep i Markas LNF-område (landbruks-, natur- og frilufts-område) og strider mot forutsetningene i Kommuneplan 2015.

TOMTEN: Her kommer Brennatunet, hvor interesserte kjøpere i følge prospektet kan komme å få inntrykk av beliggenheten. Bilde fra prospektet

Stadfestet

Plan- og bygningsetaten har svart på dette og begrunner gitt rammetillatelse med blant annet følgende:

Bygging i marka på bakgrunn av kommuneplanenKommuneplanen ble vedtatt i 2015, for så å bli stadfestet etter markaloven i 2018. Det er § 10 i kommuneplanen som nå legger føringer for hvordan feltetpå Brenna kan bygges ut. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Bystyret den 23.09.2015. Denne inneholdt forslag om en rekke nye tiltak eller ny arealdisponering i Marka, blant annet nye areal for spredt boligbebyggelse i Sørkedalen. For feltet på Brenna, ble det foreslått en utbygging av to hustun, på hhv. 3-4 og 4-6 boliger. Fylkesmannen vurderte kommuneplanen og oversendte planen videre til Klima-og miljødepartementer for stadfesting etter markaloven. I stadfestelsen fra Klima-og miljødepartementet datert 16.01.2018 fremkommer det at det kan gjøres unntak for forbudet om byggetiltak iht. markalovens § 5, forutsatt at dette gjelder spredt bebyggelse og at de ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Som følge av at boligene har fått rammetillatelse, og skal oppføres i tråd med kommunaldepartementets stadfesting, er boligene godkjente og i tråd med overordnet plan. Vi avslutter derfor denne saken.

