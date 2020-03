– Fantastisk mange smil her ute!

Mot slutten av en av moderne tids mest snøfattige vintre – og med virusfrykten hengende over oss – kastet likevel rekordmange barn seg ut i Martins eget showpregede renn i Sørkedalen. Røas skistjerne var naturligvis på plass midt i haugen av glade deltakere.

SØRKEDALEN: – Er det sant? Er Martin her nå? sier Magnus og Thomas nærmest i kor. De har akkurat ankommet skistadion i Sørkedalen og er klare for å gi alt de har i klasse gutter 10 år. Men først er de aller mest interessert i å få et glimt av mesteren selv, Martin Johnsrud Sundby. Han har, sammen med et stort antall ivrige Røa-sjeler, igjen invitert til MartinCrossen – rennet som er litt annerledes enn alle andre skirenn.

– Her er det lav terskel, og dette rennet er en fin kontrast til mange av de andre rennene. Mange som går konkurranser, kjenner gjerne på litt nerver og ubehagelighet. På MartinCrossen skal det bare være gøy, sier Martin om skirennet som har navnet sitt etter ham.



For Martin Johnsrud Sundby, som har vunnet det meste av det som er mulig å vinne, som OL-gull, VM-gull individuelt, Tour de Ski og verdenscupen sammenlagt – og som gikk femmil i Kollen så sent som dagen før – er det et avbrekk i hverdagen å være midt i klyngen av mer enn 1000 barn (!), som alle ønsker å bli litt ekstra sett av Røas mest berømte skiløper.

I flere timer går han på kryss og tvers, frem og tilbake i løypa, heier og oppmuntrer, hilser og smiler. En og annen av de aller yngste trenger kanskje en liten dytt for å komme over en av de innlagte kulene eller reise seg etter å ha forsert et hopp i løypa. Martins løype er nemlig ikke helt som alle de andre. Her er det skicross like mye som det er langrenn. Man må holde tunga rett i munnen, særlig i varmegradene denne kvelden, som har gjort sitt til litt ekstra utfordrende forhold.

– Løypa er krevende nok. Vi har elementer her som vi kan stå inne for i en crossløype. Den er utfordrende!



– Så du har kanskje vært nede på rumpa selv allerede?



– Hehe, nei, men det kan ennå skje. Jeg skal ut i løypa igjen nå! smiler Martin. Som før han spenner på seg skiene igjen, benytter sjansen til å skryte av hele den flotte gjengen som har gjort det mulig å få MartinCrossen av stabelen. Denne gang med store, ekstra utfordringer. Først måtte rennet flyttes fra Bogstad og Voksenjordet på grunn av for lite snø. Så kom Corona-viruset snikende, noe som gjorde at mange ekstra tiltak måtte settes i verk.

– Jeg er ydmyk overfor den store gjengen med folk i Røa-jakker. Ufattelig ydmyk!

Barn i ekstase

En av de mange med Røa-jakke er langrennssjefen i Røa, Rune Lorenzen, er fornøyd med at de har klart å stable MartinCrossen på beina etter alle utfordringene den siste tiden.

– Vi er så stolte over dette, alle sammen. Barna er helt i ekstase, det er det viktigste, sier han. Den elendige vinteren har ikke tatt knekken på langrennsånden i klubben.



– Nå skal vi bygge godt og lage en god grunnmur slik at vi klarer en sånn vinter som dette. Ski er fantastisk moro når man gjør det lille ekstra, sier han.

Elendig sesong? Slett ikke

Rett ved start møter vi altså på de to Heming-guttene Magnus Nupen Breivik og Thomas Hellerud. Når vi spør dem om hvordan den elendige skisesongen har vært, lurer de et øyeblikk på om journalisten er ved sine fulle fem.

– Sesongen? Den har vært bra! sier Magnus bestemt. Og kompisen Thomas er enig.

– Jeg har gått mye på ski, sier Thomas.

– Jeg var på fjellet nå i helgen. Der var det veldig bra, sier Magnus.

– Og nå er det full fart ut fra start?



– Ja, full fart, sier Thomas.

– Er dere gode på ski?



– Ja, ja. Det er gøy å gå på ski, sier Thomas, som forteller at til våren er det frem med rulleski og sykkel. Magnus skal også trene på rulleski frem mot neste sesong.

De to Heming- guttene er også veldig klar over at de har store skistjerner i egen klubb, som Astrid Uhrenholdt Jacobsen og ikke minst Jarl Magnus Riiber.

– Det er ganske kult å ha verdens beste kombinertløper i klubben, sier Magnus.

Men før start er det aller viktigste: Å få et glimt av Martin i løypa. Det er jo MartinCrossen, tross alt.

