– Fantastisk å kunne bidra der det trengs aller mest nå

Hun er en av de aller dyktigste harpistene vi har, og musikken er livet hennes. Etter et år med korona-pandemi valgte Ellen Sejersted Bødtker å søke sin første «vanlige» jobb. – Jeg måtte rett og slett finne meg en annen bransje i en periode, sier hun.

Publisert: 07.05.2021 kl 09:26

LILLEAKER: Midt i et stort og lyst rom i det godt over 100 år gamle huset på Lilleaker står Ellen Bødtkers aller kjæreste eiendel, den skinnende harpen. Det er den hun er vant til å sette seg ved, drømme seg bort ved og trylle frem og komponere vakre toner ved. Her er hun vant til å øve i timevis hver eneste dag.

Musikken vokste hun opp med og har holdt på med siden.

– Jeg har alltid vært musiker og komponist, sier Bødtker, som er vant til at et vanlig år består av å lage og spille musikk for takknemlige, lyttende mennesker. Aller helst live på ulike scener i inn- og utland.



– Hvordan skulle 2020 egentlig vært for deg, før pandemien snudde opp-ned på alt?

– Da skulle jeg hatt en stor lansering i Tyskland og vært på Frankfurt-messen. Managementet mitt planla en stor konsertturné. Jeg skulle spille i Berlin, Frankfurt, i Polen… Jeg hadde fantastiske muligheter, og jeg så for meg at det skulle vare til både 2021 og 2022, sier hun.

Men alt ble brått satt på vent, både konserter og platelansering.

Merket at det ble alvor

– Jeg hadde jobbet som musiker i mer enn 25 år, vært solist og hatt en enorm aktivitet. Og der sto jeg, med billetten i hånden og klar til å reise. Alt ble skrinlagt. Den følelsen er ganske fundamental. Å være musiker er ikke bare et yrke. Jeg lever og ånder for dette på en inngående måte.

Heldigvis hadde den kjente harpisten et bestillingsverk hun kunne kaste seg over.

– Så jeg hadde noe å jobbe med de første månedene i pandemien, sier musikeren, som omtaler seg selv som en som jobber i «det frie feltet». Det betyr ingen fast ansettelse – og dermed hadde hun heller ingen redningspakker fra kulturminister Raja i sikte.



– Jeg følte at dette var alvor ja, sier hun.

– Hva gjorde du?



– Jeg gikk på ski og ble veldig sprek! smiler hun. – Nå kjenner jeg nesten hver eneste løype i Nordmarka og i Rondane og Jotunheimen...

Gullharpen er aldri langt unna for Ellen Bødtker.

«Hvor brenner det mest?»

Men skiturer gir ingen penger i kassa, og utover vinteren innså Bødtker at også våren og sommeren 2021 kom til å bli sterkt preget av pandemien, spesielt kulturbransjen.

– Jeg begynte å saumfare mulighetene for å skaffe meg en annen jobb. Jeg innså at disse nye mutasjonene kunne skape enda flere problemer for kulturlivet.



– Jeg måtte rett og slett finne meg en annen bransje i en periode, sier hun.

– Jeg så først etter kulturrelaterte jobber, men det ble for nære. Jeg tenkte, «hvor brenner det mest nå?» Da søkte jeg på jobb i vaksineprogrammet i Bydel Ullern.

– Jeg ble kalt inn til intervju. Det var mitt aller første jobbintervju! smiler hun. – Hva skulle jeg si? Jeg satt der med Giske (avdelingsdirektør, Bydel Ullern, red.anm.) og skjønte jo fort at hun er veldig dyktig!

– Hva sa du?



– At jeg har mye kapasitet, og at jeg vet mye om logistikk og booking. Vi kunstnere er jo utstyrt med litt usynlige egenskaper. Det er få som vet hvor mye jeg har jobbet med å booke konserter og lagd internasjonale avtaler. All den erfaringen kunne jeg ta med inn i den nye jobben.

Elsker kontakt med folk

Og så liker Ellen Bødtker å møte folk. Og å snakke med folk.

– Ja, jeg elsker ha kontakt med folk! smiler hun.

Jobben fikk hun altså, og den siste måneden har Bødtker vært i gang i sin nye jobb i mottaksapparatet i vaksineprogrammet i Bydel Ullern. På vaksinesenteret på Montebello tar hun imot folk som skal vaksineres, hun veileder, informerer, støtter og viser.



– Det skjer mye forskjellig i en sånn jobb. Du kommer tett på mennesker i løpet av kort tid. Det er jeg vant til også når jeg er ute og spiller. Da kan jeg bli kjent med folk jeg skal spille med på tre minutter – og med publikum.

– Hva slags tilbakemeldinger får du fra Ullern-folket som kommer for å vaksineres.

– De er så utrolig takknemlige. De opplever det som en stor dag når de skal få vaksinen. Det er tydelig at dette har de sett frem til, sier hun.

Slett ikke rusten

Med åpent vaksinesenter syv dager i uken fra tidlig om morgenen til sent på kvelden, jobber hun turnus. Noen dager tidlig, andre dager sent.

– Og så er det rett hjem til harpen?



– Jeg mener det er vinn-vinn-situasjon. Når jeg er ferdig på jobb, merker jeg at jeg har veldig lyst til å spille harpe. Jeg løper hjem til harpen! Det er mitt oksygen, sier hun.

Så hvis noen skulle være bekymret for at den begavede musikeren skal bli rusten av å jobbe heltid i vaksineprogrammet, er det lite å bekymre seg for.

– Jeg øver og er klar igjen når pandemien er over. Da kommer jeg med gullharpen og fyrer løs. Det er fremdeles der hjertet mitt er. Jeg merker hvor utrolig viktig musikken er for meg.

– Men samtidig, vi er litt som idrettsutøvere som gjerne vil ha et OL eller VM å se frem til, sier Ellen Bødtker. For henne er det konsertene som er høydepunktene. En vakker dag er hun tilbake på scenen med gullharpen sin.