Fant en løsning for erstatningsarealer – men byrådet sier nei

Bydelen mener at det er fullt mulig å finne erstatningsarealer for beslaget i Husebyskogen, men da må det større godvilje til.

Publisert: 21.02.2020 kl 16:10

BOGSTAD: Det har vært et stort problem for Vann- og avløpsetaten å finne erstatningsarealer eller kompensatoriske tiltak for det som blir beslaglagt på Hundejordet/Husebyskogen i forbindelse med portal, driftsbygg og luftetårn. Dette er kommunen forpliktet til å finne etter vedtaket i bystyret for plassering av anlegget. Problemet er at det svært knapt med områder som kan fungere som erstatningsarealer, som oppfyller betingelsene i de rikspolitiske retningslinjene som skal legges til grunn i en slik sak.

Byrådet sier nei

Bydel Vestre Aker tok et initiativ før jul for å gi byrådet «en hjelpende hånd». Bogstad leir/Himstadjordet, som måtte ryddes av Bymiljøetaten etter at det store området hadde blitt brukt som lagerplass i lengre tid, kunne egne seg som et erstatningsareal gjennom er omregulering av området til fritids/idretts/kulturformål.

I februar i år kom avslaget fra byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet. Kortversjonen i avslaget er at Bymiljøetaten trenger området hvor det blant annet står:

Det presiseres samtidig at det ikke er regulert en offentlig adkomst (veiformål) til Himstadjordet, noe som innebærer at det ikke er tilrettelagt for at idrettslag, publikum eller andre aktører skal kunne kjøre inn til området.

Byrådsavdelingens samlede vurdering er at det fortsatt er behov for å benytte Himstadjordet i tråd med gjeldende regulering, dvs. som anlegg for kommunalteknisk virksomhet knyttet til etatens drift, vedlikehold og forvaltning av kommunens eiendommer og anlegg i Marka mv. En omregulering vil få store og uønskede konsekvenser for etatens virksomhet.

Merkelig argument

Leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Yngvar A. Husebye (H), hadde håpet på en mer åpen dialog.

- Byrådet argumenterer med at Bymiljøetaten må få beholde tomten, fordi det er behov for den, samtidig som det sier at det ikke kan omreguleres til publikumsformål fordi det ikke er offentlig kjørevei til området. Det er et merkelig argument når etaten selv tillater kjøring av en mengde tunge entreprenør- og etatsvogner på turveien. Atkomst og behovet for atkomst vil jo ble en del av forhandlingene i forbindelse med en omregulering, sier Husebye.

BELIGGENHET: Bogstad leir ligger innenfor markagrensen ved siden av og i nordenden av Bogstad Camping. Google Maps

Fullstendig mangel på forståelse

- Jeg synes det er synd at byrådet viser en slik fullstendig mangel på forståelse for den situasjon byrådet setter bydelens innbyggere i, ved å beslaglegge store arealer til vannforsyningsanlegget. Bystyret har pålagt byrådet å finne erstatningsarealer, men det virker som det er liten vilje for å oppfylle bystyrets krav ved vedtaket om anleggsområdet på Huseby. Man setter etatens interne behov foran innbyggernes og bydelens behov og ønsker. Det er jo faktisk de samme partiene som sammen med Rødt danner flertall i bystyret, som også representerer byrådet, sier Husebye, som håper på at videre dialog med byrådet vil gi resultater.

Kan ha misforstått

Egil Kjos i Røa vel, var den som gjorde offentligheten oppmerksom på forholdene i Bogstad leir. Bymiljøetaten måtte rydde området, etter at Fylkesmannen gjorde det klart at etatens bruk av området i marka var ulovlig. Kjos har siden tatt til orde for at det åpne, ubenyttede området kunne brukes til friluftsformål.

- Jeg tror byrådsavdelingen har oppfattet henstillingen fra bydelen som om det er snakk om et idrettsanlegg med behov for bilatkomst. Det er snakk om å få til en omregulering til friareal, med mulighet for ulike aktiviteter uten behov for bilkjøring til området. Tvert imot vil en slik omregulering føre til at tungtransport på turveien vil forsvinne, sier Kjos, som på vegne av Røa Vel sammen med bydelen jobber med en rekke tiltak i bydelen, som han håper vil medføre en områdesatsning i bydelen fra byrådets side.

