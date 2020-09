Familiegjenforening på Ullernåsen

Frits Kiær var en kjent mann i Ullern og Aker. Høyesterettsadvokat og gift med Caroline Løvenskiold, som var datter av hoffsjef Løvenskiold. Gjennom dette giftemålet kunne han og Caroline bosette seg på Nedre Ullern – en gård under Løvenskiolds Øvre Ullern gård. Nedre Ullern, som Caroline overtok i 1887, lå rett øst for Ullern kirke.

Publisert: 27.09.2020 kl 12:45

ULLERN: Frits hadde et betydelig samfunnsengasjement – ikke minst lokalt. Han var ordfører i Aker kommune fra 1908 til 1910, var formann i ligningskommisjonen og i Aker Arbeiderbruks- og boliglånskomité. I Ullern var han med i menighetsrådet og var formann i komitéen som sto bak byggingen av Ullern kirke.

I nesten 50 år var han medlem av Diakonhjemmets styre, og i en årrekke medlem av Norges Verneforening og Det kirkelige landslag.

Kiærs navn var også sterkt knyttet til villa Granbakken på Lilleaker, som i flere år tjente som et kultur- og ungdomshus. Frits Kiær kjøpte huset i 1895, og det ble et samlingssted for folk på Lilleaker. Det ble blant annet dannet «ynglingeforening» og med Kiær som formann, og kun for gutter. To år senere slapp også jentene til.



Ekteparet Kiær ble viden kjent for sin gavmildhet, og gavene på de årlige juletrefestene var et høydepunkt for Lilleaker-barn.

Granbakken er for lengst revet. Den lå rett syd for dagens CC Vest.

Her på Nedre Ullern bodde Frits Kiær med sin familie. Nedre Ullern var en gård under Øvre Ullern, og lå rett øst for Ullern kirke. Bildet er tatt fra tårnet i kirken. Nedre Ullern ble revet en gang under krigen.

Nedre Ullern er også borte. Kiær solgte eiendommen i 1930. Huset ble revet en gang under krigen, og eiendommen ble utparsellert.

Fra Nedre Ullern flyttet Kiærs til veien som bærer svigerfars og fars navn – nemlig Hoffsjef Løvenskiolds vei. Han hadde adresse i nr. 4. Paret hadde to barn, Thorry og Dakky – hvor sistnevnte gjorde seg sterkt bemerket som kvinnesaks-forkjemper og ivrig tilhenger av kvinners rett til abort. Da hun giftet seg valgte hun å beholde pikenavnet, noe som var uvanlig på den tiden – like uvanlig som at hun skilte seg fra sin mann etter 12 års ekteskap, i 1927.

Granbakken i Lilleakerveien var i Frits Kiærs eie. Her ble det holdt meter for arrangementer bl.a. for ungdom - og juletrefestene med flotte gaver til barna var velkjent på Lilleaker. Kiær var en høyt aktet personlighet i lokalmiljøet i Ullern. Granbakken - som lå rett syd for dagens CC Vest, er forlengst revet.

Hennes foreldre var svært konservative, og ville ikke at Dakky skulle ta utdannelse – men hun trosset dem, fikk sin artium og tok lærerutdanning. Mens faren var en ihuga Høyre-mann, ble Dakkys politiske ståsted Venstre.



Frits Kiær døde i 1941, og seks år senere fikk han en vei oppkalt etter seg. Frits Kiærs vei går fra Vækerøveien og ender i nettopp Hoffsjef Løvenskiolds vei – i en slags «familiegjenforening».

Frits Kiærs vei går fra Vækerøveien og opp til Hoffsjef Løvenskiolds vei.

