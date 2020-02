«Fame» utspiller seg i Oslo i en hel uke

– Vi har forsøkt å skru til dramatikken litt og lagt inn mer humor, sier regissør Magnus Kjørrefjord om årets utgave av KG-teateret.

Publisert: 24.02.2020 kl 09:09

HOMANSBYEN/ULLERN: Det er musikalen «Fame» som står på plakaten når KG-teateret inviterer til sin årlige forestilling med premiere mandag 24. februar. Vinterferien er gått med, tidlig og sent, til å øve, øve og øve!

– Vår versjon av Fame har vi satt til Norge og Oslo, istedenfor New York, for at både publikum og skuespillere skal kunne identifisere seg mer med det som skjer. Men ellers foregår handlingen fortsatt på 80-tallet, som i originalen, sier Magnus Kjørrefjord. – Så det er ingen mobiltelefoner på scenen!

– Vi har forsøkt å skru til dramatikken litt og lagt inn mer humor og jobbet for å få frem tydelige rollekarakterer, sier regissøren, som har jobbet med KG-teateret i flere år nå.



– Det er gøy å se hvordan de har jobbet og utviklet seg som skuespillere, men også som sangere og dansere, sier han. – I dagens samfunn med kjendisdyrkelse så vil jeg si at «Fame» er minst like aktuell i dag som da 80-talls serien kom.

Øvd dag og natt

Det har vært veldig lite ferie for alle dem som er med på oppsetningen. Store deler av døgnet er gått med å gjøre de siste forberedelser til premieren mandag. Akersposten har tatt en prat med tre elever, Johanna Steinfeld Midseim (18) fra Bestum, Marie Heier Pedersen (19) fra Lilleaker og Iver Sande (18) fra Smestad.

– Dette blir dritkult! sier Iver, som forteller at det definitivt blir humor.

– Stykket er lagt opp som en musikal, det er mye musikk og dans, sier han.

– Men er dere dansere og sangere på KG?



– Vi synger mye på KG. Både Marie og jeg er med i KG Singers, som er et kor for videregående skole på KG, sier Johanna. – Vi driver ikke så mye med dans, men vi har med noen som er dansere i teateret, og vi har alle sammen jobbet hardt for å perfeksjonere dansen. Vi har noen kule koreografier!

Tv-legender

Den originale Fame-serien kom tidlig på 1980-tallet og var svært populær også her til lands. Den handlet om elever på den fiktive skolen «New York high school for the performing arts», hvor sang, dans og skuespill var fagene. Mange satt klistret til skjermen for å følge Julie, Danny, Coco, Leroy, Bruno, Mr. Shorofsky og alle de andre i de fem-seks årene serien gikk.

Siden den gang er det både blitt filmer og utallige sceneoppsetninger av «Fame».

– Mamma kan nesten alle replikkene fra TV-serien. Dette kommer til å være en fin forestilling også for dem som husker tv-serien, sier Johanna.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Johanna, Marie og Iver er klare.

– Jeg har vokst opp med å se mye gamle film- og serieklassikere fra 80-tallet, så jeg kjente godt til Fame fra før. Musikken er jo veldig kjent, sier Marie. – Musikken er dødskul, og scenene de gjorde, er kule. Særlig åpningsscenen i serien.



– Jeg er helt sikker på at mange vil kjenne igjen historiene og karakterene. Vi har også med en opprinnelig sang fra serien, som ikke er med i musikalen, sier Marie.

Aktuelle temaer

De tre mener at problemstillingene i Fame er like aktuelle i dag som den gangen serien ble skapt.

– Vi linker til problemstillinger som var relevante da og som er det nå, som seksuell trakassering, problemer på skolen, om dem som har trøbbel med å henge med akademisk, de som tyr til alkohol. Det er ikke bare bra ting hele veien. Vi tar opp viktige og seriøse temaer, sier Marie.

De tre tror det kommer til å bli et heidundrandes show, og forestillingen vises på KG fra 24. til 29. februar. Billetter kan kjøpes her.



