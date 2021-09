Få tak i Bilben eller Bilben!

– Bor du i Bydel Ullern, så legg to telefonnumre inn på telefonen din, sier Mari Bilben og Gunhild Bilben. De er seniorveiledere, innbyggerkontakt samt kontaktperson for aldersvennlig bydel i Bydel Ullern. Eller noter telefonnumrene på et sted du lett finner dem igjen!

Publisert: 22.09.2021 kl 09:20

BYDEL ULLERN: – Hvilke to telefonnumre er det?

– Ringer du 950 71 048, kommer du til innbyggerkontakten. Det er meg, sier Gunhild Bilben, som også er seniorveileder. Hun forsikrer at du ikke bare blir satt videre og havner i ingenmannsland. Om nødvendig ringer hun tilbake.

– Det er ikke alltid jeg har svaret der og da, men svar får du, forsikrer hun.

– Ringer du 917 41 425, kommer du til meg, sier Mari Bilben, seniorveileder og kontaktperson for aldersvennlig bydel.

De har begge lang fartstid i bydelen – til sammen hele 39 år. De kjenner bydelen. I administrasjonens irrganger finner de den riktige personen til deg.

Døren inn til bydelen

– Hvorfor skal man notere seg akkurat disse to telefonnumrene?



– Dette er den aller beste veien inn til bydelen den dagen du eller pårørende trenger å komme i kontakt med bydelen og tjenestetilbudet, sier Gunhild Bilben.



Det er ikke tvil om at en del blir frustrerte over at det er vanskelig å komme i kontakt med Oslo kommune eller ansatte i de enkelte bydelene. Det var da også bakgrunnen for SeniorEXPO, som gikk av stabelen tirsdag 14. september på Harbitz Torg. Bydel Ullern var først ute med dette arrangementet, som mange fant veien til.

Nyinnflyttet eller ny pensjonist?

Mandag 27. september kan en få høre mer om hva bydelen kan gjøre for deg og hvordan komme i kontakt med de rette personene. Det er på Ullern kultursenter i Sponhoggveien 2 på Lilleaker, nærmere bestemt fra klokken 12.00.

Er man ny i bydelen, kan det være nyttig å gjøre seg kjent med tilbudene både for å få hjelp, men også for å finne steder å engasjere seg.

– Kom på møtet, så kan vi fortelle om begge deler, sier Gunhild Bilben.



– Eller kanskje er du i starten av en pensjonisttilværelse, fortsetter Mari Bilben og legger til at det innebærer at en selv må fylle dagene sine med noe hyggelig og meningsfylt.

Er du blant de frustrerte, kom og si din mening og få med deg informasjon om hvor du kan få hjelp og hva du kan forvente å bli hjulpet med. MandagsSTOPPEN er møteserien hvor innbyggerne er invitert til samtaler om hva som er viktig i hverdagen. Første møte er allerede 27. september.

– Vi vil gjerne få tilbakemeldinger fra innbyggerne om hva som fungerer og ikke fungerer, sier Mari Bilben og legger til at det er på den måten bydelen kan utvikle seg i en retning innbyggerne mener vil være en god vei å gå.

Nyttig møteplass

– MandagsSTOPPEN er en meget nyttig arena for bydelen, sier Bente Otto, avdelingsdirektør for helse og mestring i Bydel Ullern. Dette er arenaen hvor hun og andre ledere i bydelen, politikere og samfunnsaktører møter innbyggerne til samtaler.

– Dette er ett av stedene bydelen får nyttige tilbakemeldinger på hva som er bra og ikke – samt får høre hva innbyggerne ønsker at vi skal utvikle av nye tilbud, fortsetter Bente Otto, som er meget glad for at MandagsSTOPPEN kan åpne sine dører igjen. Det blir det første møtet i denne serien etter at koronaen stengte Norge.

Hva er viktig for deg?

– Hvis du vil vite om tilbud du ikke visste at du burde vite om, kom til MandagsSTOPPEN, sier Mari Bilben.

Det er viktig at hver og en tenker igjennom og orienterer seg om hvordan en kan få hjelp. Alle trenger ikke hjelp, men alle har behov for å legge litt til rette før en eventuelt står der og ikke riktig vet hvor hjelp er å finne.



– Som for eksempel å vite hvor en skal ringe, sier Bilben og Bilben.

Noen vil trolig trenge å få en håndsrekning fra bydelen i løpet av livet. Andre vil ha behov for flere tjenester.

– Derfor er det viktig at en gjør seg kjent med hva bydelen kan gjøre for deg og hvordan kontakte oss, sier Gunhild Bilben. I hånden holder hun programmet for Skøyen aktivitetssenter og Ullern kultursenter.

– Ta vare på programmet, sier Mari Bilben og viser til de aller første sidene.



– Her er det god informasjon om både telefonnumre og hva bydelen kan være behjelpelig med, fortsetter Gunhild Bilben.

Hvilket ansvar har du?

Akersposten har ved flere anledninger skrevet om at hver og en av oss har ansvar for eget liv. Bydelen kan være kartleseren din, men ansvaret er den enkeltes. Av og til trenger noen at bydelen også har en hånd på rattet.

– Visste du for eksempel om trygghetsavdelingen for eldre?

– Eller at vi har en egen kreftkoordinator i bydelen?



De to blir ivrige og trekker fram ulike tilbud som trolig flere innbyggere tror er en godt bevarte hemmeligheter. Tvert om. Seniorveilederne er engasjerte og vil at innbyggerne skal kontakte dem.

– Vi vil at så mange som mulig vet om mulighetene som finnes, sier Gunhild Bilben og legger til at de vil også fortelle om ulike møteplasser på møtet 27. september. En behøver ikke å mure seg inne. Det er mange arenaer der ute i verden.

– Kom og hør på oss. Kom med innspill til hva vi kan gjøre for deg, fortsetter Mari Bilben og minner om at når en fyller 77 år, får alle i bydelen et tilbud om å få snakke med en seniorveileder. Samtaler i fellesskap med andre eller én til én. Det er for å se om det er behov for å finne løsninger på utfordringer i hverdagen - eller kanskje alt er helt ok. Uansett snakker de gjerne med deg og om hvordan akkurat du har det.

Fakta MandagsSTOPPEN MandagsSTOPPEN på Ullern kultursenter inviterer til samtaler om hva som er viktig i din og min hverdag. Arenaen hvor du kan møte politikere, ledere i bydelen og andre samfunnsaktører, og si din mening. 11. OKTOBER – Tormod Huseby

Spesialist i psykiatri og forfatter Hvorfor er vi redde for å være oss selv? 25. OKTOBER – Mina Gerhardsen



Gen. sekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen Våre største folkehelseutforsringer 8. NOVEMBER – Karette Anine Stenseth

Professor ved Norges musikkhøyskole Musikk og helse 22. NOVEMBER – Olav Birkeland

Daglig leder i Birk & co Hvordan tenke bolig på en ny måte? 6. DESEMBER – Olaf Hesle

Bydelsoverlege i -bydel Ullern Viruset som stoppet Norge

