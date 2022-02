Få med deg Vebjørn live tirsdag kveld!

Kunstneren Vebjørn Sand sitter sammen med Karoline tirsdag kveld på Deichman Røa. Få det med deg live!

Publisert: 01.02.2022 kl 09:05

RØA: Vebjørn Sand er en av våre mest kjente kunstnere. Fra sin base i Sørkedalen har Sand har produsert figurative og abstrakte malerier, samt grafisk arbeid og stedsbundet installasjonskunst. Han står bak flere offentlige kunstprosjekter og er en del av kunstnerkollektivet Galleri Sand.

Han har vunnet priser og fått en rekke anerkjennelser etter at Roseslottet åpenbarte seg på Frognerseteren.

Arrangementet «Karoline møter lokale helter» tirsdag 1. februar kl. 19 er gratis. Korona-restriksjoner gjør imidlertid at det kan være fullbooket i salen, men fortvil ikke. Du kan få deg med deg hjemme som live-stream via Facebook-siden til Deichman Røa kl 19.

Om Roseslottet:

Roseslottet forteller historien om okkupasjonen av Norge, og er både en kunstinstallasjon og et pedagogisk prosjekt skapt sammen med broren, Eimund Sand. Mentor for Roseslottet var tidligere sjef for Etterretningstjenesten, nå avdøde Kjell Grandhagen. Kunstparken er 75 meter i diameter, og omkranset av 90 malerier med motiver hovedsakelig fra andre verdenskrig i Norge, malt av Vebjørn Sand.

En vei, formet som en spiral inn mot sentrum av kunstparken, markerer en historisk vandring fra antikken til vår tid og ender med en visjon om fremtiden ved «De ufødtes stjerne», en geometrisk kunstinstallasjon. Fem konstruksjoner av «gull» symboliserer de fem krigsårenes kamp for frihet og demokrati og hedrer motstandskampen i Norge. I midten står den 30 meter høye Kongebjerka og peker på Kongens nei. Sand har også malt en serie portretter som skildrer tidsvitnene, noen av de siste gjenlevende motstandsfolkene fra okkupasjonen.

Om Karoline

Karoline Gregersen Herlofsen, som skal føre samtalen med Vebjørn Sand, er Røa-patriot, regissør, manusforfatter og artist. Karoline har blant annet et mangeårig samarbeid med Marianne Krogness i duoen Molly & Partner med flere CD og bokutgivelser. Hun har tidligere laget podkasten «INNSIDEN» sammen med Line Verndal, og ikke minst har hun regissert og skrevet tre Røa-revyer.

Om arrangementet på Facebook

OBS! Arrangementet er tirsdag 1. februar kl. 19.