Tre dager i sommer kan du få fikset sykkelen din – helt gratis. Torsdag 25. juni er den første av disse dagene, og det skjer øverst i Hovseterdalen.

Publisert: 24.06.2020 kl 16:35

HOVSETERDALEN: Oslo kommune ønsker at flest mulig velger sykkel som framkomstmiddel. Nå vil kommunen fikse sykkelen din – helt lokalt, helt gratis.

Det skriver Oslo kommune i en pressemelding.



De siste månedene har Oslo, så vel som hele Norge, deltatt i den store dugnaden for å begrense smitte som følge av covid19-utbruddet som i et halvt års tid har herjet i verden. Et av tiltakene som gjøres i den forbindelse er begrensningen på kollektive reiser, og hvor mange som kan benytte seg av tilbudet.

Det gjør at Oslo kommune oppfordrer innbyggerne til å finne frem sykkelen. For å hjelpe deg på veien, har de nå sørget for gratis sykkelverksteder rundt hele byen, gjennom hele sommeren. Verkstedene vil være åpne tre datoer i løpet av sommeren, noen timer på ettermiddagen.

For å unngå smitte mener byråd Arild Hermstad at det er viktig at så mange som mulig sykler, går, har hjemmekontor eller reiser kollektivt utenom rush akkurat nå. Et av tiltakene er gratis sykkelreparasjoner der folk bor, og første runde med det er torsdag denne uken.

– Jeg er utrolig glad for at vi etter bare noen uker har på fått plass et lavterskel sykkelreparasjonstilbud som kan få flere til å velge sykkelen. Jeg håper mange finner frem sin gamle sykkel fra garasjen og benytter anledningen til å få lappet dekk, eller justert bremsene slik at den kan tas i bruk. Jeg tror at mange kommer til å legge ferien sin til Oslo, og det er utrolig flott å oppleve byen på sykkelen, sier Hermstad.

Lokalt sykkelverksted flytter ut

Verkstedene vil drives av profesjonelle sykkelreparatører, og vil følge de gjeldende smittevernreglene. For å sikre god flyt og forhindre store køer, ønsker man at sykler som krever mer omfattende reparasjoner gjør egne avtaler hos lokale sykkelverksteder.

I vår del av byen er det i Hovseterdalen det skjer, nærmere bestemt øverst i dalen, like ved enden av Røahagan. Det er det lokale sykkelverkstedet BikeFixx på Røa som har fått oppgaven.

– Dette er ment som et lavterskeltilbud for de med enklere reparasjonsbehov på sykkelen. Trenger du å olje kjedet, pumpe dekket eller stramme opp bremsene, anbefaler vi at du tar turen, sier Heidi Tomten, avdelingsdirektør i Bymiljøetaten.

Og med et sterkt forbedret sykkelnett er kapasiteten på veiene mer enn stor nok.

– Det er fremdeles god plass i sykkelfeltene. Jobben som er gjort de siste årene legger til rette for at langt flere kan ta både sykkelen og beina fatt – og mer skal det bli, fortsetter hun.

Plassert i de ytre bydelene

Verkstedene ligger på utvalgte steder og strekker seg helt fra Vestre Aker til Søndre Nordstrand. De ni verkstedene er i all hovedsak plassert i de ytre bydelene. Det er det flere grunner til.

– Først og fremst dreier det seg om at folk i disse bydelene i større grad er avhengig av kollektivtransport enn de som bor i sentrum, og at det derfor er ekstra viktig å gi disse innbyggerne muligheten til å oppgradere sykkelen. I tillegg ligger de «vanlige» sykkelverkstedene i byen nærmere sentrum, så det er en fin anledning for de som ikke har umiddelbar tilgang på slike verksteder ellers, sier Tomten.