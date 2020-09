«Etterlyser reell medvirkning i en bydel med store utfordringer»

Flere store byggeprosjekter i Vestre Aker vil påvirke bydelen i mange år fremover, men hvem ivaretar en helhetlig utvikling av området?

Publisert: 24.09.2020 kl 14:35

Bydel Vestre Aker møter nå flere store anleggsarbeider som blant annet vannanlegget på Huseby og vanntunellen fra Bogstad til Voksenkollen. I sistnevnte prosjekt skal en transportere 2000 lastebillass gjennom en trang Sørkedalsvei fra Bogstad badeplass, gjennom det trange krysset Peder Ankers plass, videre gjennom Røakrysset og i en eller annen retning til et massemottak.

Det skal graves og legges nye vannledninger i Hovseterdalen, midlertidig stenging av friområder og en kan vise til en rekke store byggeaktiviteter i mange villaområder som også er belastende for trafikkbildet.

Bemerkninger

I forbindelse med høringen for vannprosjektet på Bogstad har Bydel Vestre Aker bedt om at det fokuseres på en helhetlig utvikling av Røa-Bogstadområdet til det beste for bydelens innbyggere.

I dette ligger blant annet omregulering av Bogstad leir til friområde. Dette området er også bydelens krav til erstatningsareal for Huseby-prosjektet. Bydelen vil at Utsiktskollen åpnes og tilrettelegges som attraksjon i tråd med Riksantikvarens / Byantikvarens fredning. Bydelen ber om en permanent omlegging av skitraséen, slik at man får en adskillelse av tursti og skitrasé fra Bogstad Camping til Skuggenjordet. Videre vil bydelen ha en oppgradering av Peder Ankers plass (oppkalt etter Norges første statsminister) og området fra Ankerveien til Voksen kirke.

Bydelen ber videre om en generell oppgradering av Hovseterdalen. Parkmessig vegetasjon, inndeling i soner, aktiviteter, områder for fri lek og parkmøblement. Det har kommet flere spørsmål om oppgradering av Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass og innover forbi badeplassen. Her vises det til at Bymiljøetatens prosjekt er lagt på is inntil videre.

Helhetlig områdeutvikling

Grip muligheten nå! Vi snakker om en bydel som ikke er nevnt og prioritert på kommunes planer for nye friareal eller grønne lunger. Røa Vel har vært bydelens pådriver for utvikling av de nevnte delområdene og presentert prosjektet med navnet «Bogstad Ring» for bydelens ledelse og politikere i bystyret.

Byrådserklæringen for perioden 2019 til 2023 sier:

Byrådet vil sikre god og reell medvirkning i byutviklingen, involvering bør skje på et tidlig tidspunkt i planarbeidet. Det skal være enkelt for innbyggere å ta initiativ til tiltak i nærmiljøet, byrådet skal jobbe tett med lokale aktører som ønsker å bidra.

Røa Vel har etablert kontakter med alle lag og foreninger som bruker ulike deler av området. Konstruktive kontakter og samarbeid med private utbyggere og fine forhold til flere kommunale etater. Nå er tiden moden for å vise politisk vilje slik at vi kan etablere en helhetlig områdeutvikling. Friområder og grønne lunger må inkluderes, vi må tilføres budsjettmidler og en erfaren prosjektmedarbeider som kan koordinere og sørge for et nært samarbeid med utførende etater.

Skoleeksempel

La oss lage et skoleeksempel i Oslo kommune, byrådserklæringen som plattform, et samarbeidet med alle involverte med mål om å etablere en helhetlig områdeutvikling

Vi skal selvfølgelig være glade for at Oslo kommune sørger for sikker vannforsyning. Men, vi vil også ha friområder og grønne lunger på bordet. Nå skal det være politisk behandling av vannprosjektet ved Bogstad. Vi ber om at politikerne samtidig tar høyde for bydelens «ønskeliste» og sørger for at også disse prosjektene kan realiseres.

Egil Kjos

Prosjektleder Bogstad Ring

Styremedlem Røa Vel