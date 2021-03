Korona-konkurs: Etter 23 års drift er det slutt

– Det er veldig trist, sier daglig leder for Kaktus, som må gi tapt for korona-pandemien.

Publisert: 30.03.2021 kl 14:35

LILLEAKER: Kaktus i Lilleakerveien er uten tvil en av Bydel Ullern mest populære restauranter – ja, man kan vel kanskje like gjerne ta med hele Oslo vest. Nå er Kaktus dessverre historie. I går ble det registrert konkursåpning. Dermed er 23 års drift over. Det er ikke så mange etablissementer her i byen som holder det gående like lenge uavbrutt og med samme eier. Men mot korona-pandemien måtte Kaktus tilslutt gi tapt.

– Det er veldig trist, sier daglig leder Hasan Kocakulak. – men vi hadde ikke noe valg. Vi har nå i realiteten vært nedstengt siden 9. november i fjor. Vi holdt det gående noen uker uten alkoholservering som følge av skjenkestoppen i Oslo, men siden jul har det vært helt stengt.

– Vi har fått liten støtte og hjelp i perioden, og tilslutt var det ingen mulighet til å berge Kaktus sier Hasan.



– Dette er jo livsverket vårt, og det å låse døra og levere fra seg nøkler, er vondt. Vi har nedlagt utallige arbeidstimer her, men alt har stort sett bare vært en glede ikke minst takket være alle de hyggelige gjestene her. Vi har jo blitt personlig kjent med svært mange av dem, og alle har gitt uttrykk for hvor viktig det er å ha et sted som Kaktus i lokalmiljøet, sier Hasan.

– Hva skjer videre med deg? Blir det mer restaurantvirksomhet?



– Ikke mer restaurant for meg, svarer Hasan. – Jeg har vært i bransjen på en eller annen måte i 40 år, så det får holde, sier han.

Hasan kom fra Tyrkia med sin far som fikk jobb som hovmester på Colosseum Grill på Majorstua. Slik kom også Hasan inn i restaurantbransjen. I Oslo vest startet det med Piccolo Pizza på Røa før han fikk muligheten til å starte opp på Lilleaker ..

I 2001 utvidet man med egen bar, og med den fikk Kaktus mer plass og flere muligheter. På Kaktus har det vært utallige selskaper . Når Hasan & co nå stenger blir også dette et betydelig savn for folk i området.



Italiensk?

Rune Neraal, som eier bygget hvor Kaktus holder til, sier til Akersposten: - Det er selvsagt trist å ta farvel etter 20 års samarbeid. Kaktus har jo vært et svært populært samlingssted for Lilleaker og omegn., men konkursen kom ikke så veldig overraskende på med nedstengning gjennom flere måneder, sier Neraal.

– Hva skjer med lokalene?



– Vi ønsker å fortsette med restaurantdrift her, og vi har blant annet en interessent som ønsker å etablere et italiensk konsept i området. Vi håper det kan bli en realitet – men først må jo Norge åpne igjen. Det er ingen som setter i gang noe som helst som forholdene er akkurat nå, avslutter Neraal.

