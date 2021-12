Et varmt glimt ytterst på moloen

Det står en mann i døren til den flytende badstuen og ønsker velkommen. Det er musikeren og gründeren Eivind Westhagen, som i flere år har bodd i båten sin ved moloen på Sollerudstranda.

Publisert: 15.12.2021 kl 14:30

SOLLERUD: Eivind Westhagen har flere ganger vært i Akerspostens spalter, på grunn av musikkutgivelser, arrangerte molokonserter og ikke minst på grunn av Fjordtoktturneen med musikkvenner i Oslofjorden, med hans 100 år gamle skute som scene. I tillegg driver han firmaet Fjordtokt, hvor han leier ut skuta med seg selv som skipper, til fjordcruise for store og små.

Badstuflåte

- Hva er det du har satt i gang nå da Eivind?

- Sommeren, og dermed båtsesongen, er som kjent kort i dette landet og derfor har jeg en stund tenkt på å utvide driften for å kunne tilby tjenester hele året. På båtturer inne i sentrum har jeg sett at det yrer av liv badstuflåtene, så jeg tenkte hvorfor ikke! Hvorfor ikke skape et lokalt tilbud med badstuflåte her på Sollerud. Samtidig visste jeg at vinterbadere i området har etterlyst en form for badstue. Dermed satte jeg i gang, sier Westhagen.

I den nye badstuflåten møter vi et omkledningsrom med kjøleskap, ved, skuffer til personlige ting og ladere for mobiltelefon. Rett innenfor finner vi en romslig badstue med benker på begge sider, hvor det er plass til 12 stykker. Det er full fyr i ovnen og varmen slår imot oss i selve badstuen. Her møter vi også en god venn av badstueieren som er på besøk, Paulina Lopez.

- Er det ikke flott? Eivind har gjort en fantastisk jobb og for en beliggenhet den har. Det føles privat og ute i naturen. Dette er noe annet enn å være i sentrum av Oslo. Jeg få en slik ro av å være her. Tenk at Eivind har designet og bygget badstuflåten selv, sier Lopez.

LUNT OG HYGGELIG: Sett fra bryggen en kald vinterdag er vel dette noe som frister? Foto: Vidar Bakken

Gjort 90 prosent av jobben

- Har du virkelig gjort alt dette selv?

- Jeg har siden jeg startet gjort 90 prosent av jobben, med litt hjelp av gode venner og ikke minst med hjelp fra Sollerud båtbyggeri & Slipp. Uten tillatelse fra båtbyggeriet hadde jeg ikke kunnet starte prosjektet. Der har jeg fått tilgang på verksted på ettermiddagene etter vanlig arbeidstid. Stor takk til dem, sier Westhagen.

- Jeg fikk også være litt med på det praktiske arbeidet med å pusse litt på flisefuger, men mest har jeg bidratt med psykisk støtte underveis, ler Lopez.

- Jeg har i utgangspunktet en praktisk fordel, da jeg er utdannet tømrer. Dette i kombinasjon med den kompetanse og erfaring som båtbyggerne på Sollerud har, gjorde dette mulig. Det var riktignok mye mer arbeid enn det jeg trodde etter at jeg startet opp for nesten et år siden.

For nærmiljøet

- Har besøket svart til forventningene etter at du åpnet?

- Jeg er fornøyd. Det er alt fra drop-in-besøk fra tidlig om morgenen til større selskaper med vennegjenger eller familier på ettermiddag og kveld. Det jeg synes er veldig hyggelig, er at det er flere som kommer igjen mange ganger. Det betyr at folk trives og at ryktet om en ny badstuflåte sprer seg i lokalmiljøet. Jeg vil at dette skal bidra positivt til nærmiljøet. Her er det litt skjermet og med rolige omgivelser, samt en fantastisk sjøutsikt, men fortsatt bare et par steinkast fra et av landets største knutepunkt. Det som er litt synd nå, er at vi må ha noen restriksjoner i forbindelse med koronatiltakene, men det er fullt mulig å booke seg inn om man følger reglene. Disse finner du på booking-siden, fjordtokt.no, sier Westhagen.

Nå er det blitt temmelig hett i toppen for journalisten, som ikke har badetøy med seg. Utenfor venter vinteren og med det et relativt kaldt badevann. Det skremmer verken Lopez eller Westhagen at vannet holder fem grader. Flere ganger er de ut og inn av badstuen, hvor Lopez bruker badetrappen mens badstubyggeren stuper ut i det.

FEM GRADER: Paulina Lopez tar badetrappen, mens Eivind Westhagen nettopp har truffet vannflaten med et ikke helt perfekt stup. Badstuflåten ligger skjermet med selve Sollerudstranda i bakgrunnen. Foto: Vidar Bakken

- Det er deilig, forsikrer Lopez, før hun haster inn i badstuen igjen.

- Jeg får noen inn her klokken 07.00 i morgen. Da må jeg som vanlig tidlig opp for få ordentlig varme i badstuen. Det er litt galskap i dette, men det er gøy da, avslutter Westhagen.

