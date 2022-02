Monstermaster eller kabel:

Enden på denne saken vil få avgjørende betydning for flere generasjoner fremover. Vil departementet lytte til rådet fra stortingspolitikerne?

Publisert: 11.02.2022 kl 16:55

OSLO/BÆRUM: Høyre har fremmet følgende representantforslag i Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en ekstern kvalitetssikring av beregningene av samfunnsøkonomiske konsekvenser ved en kabling kontra luftspenn på den planlagte 420 kV-strekningen for kraftoverføring mellom Hamang i Bærum kommune og Smestad i Oslo kommune.»

Dette mener partiet er strengt nødvendig, da flere aktører mener at vesentlige momenter i liten grad er hensynstatt i NVEs vurdering.

Les saken om bakgrunnen for forslaget:

Stortingsrepresentanter forlanger ny vurdering av jordkabel kontra monstermaster

Stor støtte

De har byråd og bystyret i Oslo i ryggen og et enstemmig kommunestyre i Bærum, samt flere velforeninger, boligsammenslutninger og ulike interessorganisasjoner. Disse går inn for kabling i bakken, i stedet for luftspenn med de såkalte monstermastene gjennom store deler av Bærum og Bydel Ullern. Strekket går gjennom tett befolkede områder.

NVE har så langt gått inn for Statnetts alternativ 1, som betyr nytt luftspenn i dagens «gate». Saken er nå inne til klagebehandling hos NVE. Klagesaken er til innledende behandling i NVE, før den oversendes Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.

Fra skal til bør

Torsdag denne uken ble saken debattert i Stortinget etter at den var behandlet i Stortingets miljø- og energikomité. I komiteen fikk ikke Høyres representantforslag flertall, da SV, sammen med Ap og Sp, ikke ville støtte forslaget. SV ble derimot med på en flertallsmerknad sammen med Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti, som blant annet lyder:

"Flertallet viser til at disse særskilte hensynene tilsier at departementet bør innhente en ekstern vurdering som et ledd i klagesaksvurderingen. Flertallet mener dette ikke endrer departementets rolle og ansvar for å håndtere saken og vurdere de samfunnsøkonomiske konsekvensene i klagebehandlingen."

Det vil si at SKAL dermed er tonet ned til BØR med denne merknaden.

Et skritt i riktig retning

Akersposten møtte Mathilde Tybring Gjedde etter debatten i Stortinget, hvor hun var saksfører for Høyres forslag. Selve voteringen i saken skjer neste uke, hvor det er liten grunn til å tro at stemmetallet vil bli annerledes enn i komiteen.

- Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV stemte imot forslaget som Høyre fremmet, men det ble flertall i komiteen for at regjeringen bør innhente en ekstern vurdering. Det betyr at det er flertall på Stortinget for at det er klokt å gjøre nye samfunnsøkonomiske beregninger, etter å ha lyttet til alle innspillene som har kommet fra ulike miljøer. SV ønsket ikke å pålegge regjeringen en ekstern vurdering av de samfunnsøkonomiske konsekvensene, men merknaden er et tydelig signal til hva flertallet vil at regjeringen skal gjøre. Det er et skritt i riktig retning og vi vil følge opp dette, sier Tybring-Gjedde.

Trenger nye beregninger

- Hva er årsaken til at dere ønsker en ekstern vurdering. Stoler dere ikke på NVEs egne vurderinger når saken nå er til klagebehandling?

- Mange aktører mener at NVE i for stor grad har basert seg på Statnett beregninger, uten å høre på at ulike miljøer som har lagt større vekt på andre sider i forbindelse med de samfunnsøkonomiske beregningene. Det er snakk om alt fra miljø- og fritidsinteresser til den store belastningen på beboerne langs linjen og påvirkning av blant annet tomtepriser. Man må vektlegge også andre parametere enn det Statnett legger til grunn, hvor prisen å legge kabel kontra luftledning veier tyngst. Høyre har ikke nasjonalt konkludert, men vi trenger nye beregninger for å være sikker på at den endelige beslutningen blir tatt på riktig grunnlag.

Hvem skal betale?

- Velger man kabelløsningen, som er mye dyrere enn en luftledning, så er det befolkningen over hele landet som skal finansiere dette over nettleien. Det var flere som bemerket dette fra Stortingets talerstol i dag. Er ikke det et problem?

- Det er gjennom nettleien man finansierer strømnettet, uansett hvor man bygger ut i dette landet. I alle tilfeller må kostnadsspørsmålet veies opp mot de samfunnsøkonomiske verdiene, og det er det vi er ute etter før vi tar en beslutning. Det kan være, selv etter en ekstern vurdering, at mange ikke får det resultatet man ønsker seg, men da skal man i hvert fall være sikker på at vurderingene som er gjort er riktige.

Et særegent tilfelle

- I klagesaken kommer det frem at foruten et samstemt politikerkorps i Oslo og Bærum og ulike interesseorganisasjoner, er det også representanter for tunge fagmiljøer som har innsigelse til NVEs foreløpige vurdering. Har det siste vært utslagsgivende for at Høyre fremmet sitt forslag.

- Ja, det også. Det har vært veldig mange gode innspill i saken som vi har lyttet til. Det er et særegent tilfelle, hvor det er snakk om fremføring av et strømnett i tettbebygde strøk, i arealknappe områder med stor befolkningsvekst, som vil få konsekvenser for befolkningen i flere generasjoner fremover. Da er det viktig å tenke seg om og ta dette opp, sier Tybring-Gjedde og fortsetter: - Vi snakker altså om Norges mest befolkede område, hvor man trenger disse arealene til mange andre formål, og vi mener det er klokt å lytte til de miljøene som mener at dette vektlegges i for liten grad i NVEs vurdering.

Følg Akersposten på Facebook