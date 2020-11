«Et svik mot idretten»

Hun vil fremme et forslag i bystyret førstkommende onsdag, i et siste forsøk på å redde det planlagte tennisanlegget på Midtstuen.

Publisert: 15.11.2020 kl 16:03

For tre år siden gikk et nesten samlet bystyre inn for bygging av tennisanlegget på Bautatomten. Det er ikke til å tro at et så positivt vedtak i bystyret skal snus opp ned tre år etterpå. Det sier sitt om at MDG og SV fullstendig har overtaket på Arbeiderpartiet i idretten.

Det er nemlig ingen andre argumenter igjen i denne saken. Da fylkesmannen hadde ferdigbehandlet klagen fra naboene, stod man igjen med to punkter som førte til at bystyrets vedtak ble opphevet. Det ene var at det ikke var sørget for erstatningsareal for det friarealet som skulle bebygges. Det andre var at barn og unges rettigheter skulle vært bedre utredet og omtalt.

Begge deler er nå ivaretatt. Ved ny behandling av saken må nye vurderinger av hensynet til barn og unge legges ut på høring. Så er gjort. Bydelen har funnet et fullverdig erstatningsareal. Himstadjordet, som i dag brukes av bymiljøetaten, kan bli et flott erstatningsareal for barn og unge. Det hører med til saken at Fylkesmannen har pålagt Oslo kommune å endre bruken, men det har tydeligvis ikke miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) funnet grunn til å gjøre noe med. Området ligger i marka og dagens bruk må sies å være i strid med Markalovens intensjoner om friluftsliv og allmenn tilgang.

Byrådens partikollega Eivind Trædal vektlegger at Bautatomten er et grøntområde. FAU-ene i området påpeker at området ikke blir benyttet av barn og ungdom, da området oppleves som skummelt, forsøplet og dessverre med en del uønsket aktivitet.

Ti års arbeid, 4,5 millioner kroner og tusenvis av dugnadstimer er gått i vasken dersom reguleringsforslaget forkastes. Dersom Arbeiderpartiet, SV og MDG mener noe med frivillighet og idrett, oppfordrer jeg dere til å stemme for det forslaget som jeg kommer til å fremme for bystyret på onsdag; nemlig at saken sendes tilbake til byrådet slik at Himstadjordet kan bli vurdert som erstatningsareal.

Camilla Wilhelmsen

Gruppeleder FrPs bystyregruppe

