– Det er helt uhørt at byrådet kan snu i denne saken, sier James Stove Lorentzen (H). Han appellerer nå til Arbeiderpartiets representanter i bystyret om å gi sin støtte til Holmenkollen Tennisklubb.

Publisert: 28.08.2020 kl 14:35

MIDTSTUEN: Torsdag kom beskjeden medlemmer og styret i Holmenkollen Tennisklubb ikke hadde ventet seg. Byrådet har snudd i sitt syn på planene om å flytte Holmenkollen Tennisklubb fra Bjørnveien på Gressbanen til Bautatomten på Midtstuen. Dermed har det som i forrige bystyreperiode var et stort flertall for planene, endret seg.

Til Akersposten sa styreleder i Holmenkollen TK, Bjørne Byhring, at de er både skuffet og overrasket.



– Blir helt feil

Inntil nylig har alle partier i bystyret, unntatt Rødt, gitt sin støtte til HTKs planer, mens Fylkesmannen hadde innsigelser. Også i Bydelsutvalget i Vestre Aker er det støtte.

Når byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG) nå varsler at byrådet er imot, reagerer James Stove Lorentzen (H), som er Høyres fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget i bystyret. Han forteller at anleggssaken er diskutert på et møte i Høyres bystyregruppe fredag morgen.



– Vi er veldig overrasket og skuffet. Det er helt uhørt at byrådet kan snu i denne saken, sier Stove Lorentzen. Han minner om at i 2017 gikk 56 av 59 bystyrepresentanter, alle unntatt tre fra Rødt, inn for at HTK skulle få gjennomføre sin bygging av innendørs- og utendørs tennisbaner på Bautatomten på Midtstuen.

– Så kommer det en innsigelse fra Fylkesmannen, som klubben ikke har noen problemer med i innfri. Så benytter byrådet muligheten til å endre sitt standpunkt. Det er uhørt, sier han.

– Jeg håper at byrådet ser at dette blir helt feil. Dette er et svik mot både bydelen og mot tennissporten, som er en stor idrett i Oslo, en av de største i antall medlemmer. Det er et svik mot barn og ungdom som vil spille tennis. Jeg kan ikke skjønne at byrådet har tenkt nøye på denne saken, sier Stove Lorentzen.



Han påpeker at den nå permitterte byutviklingsbyråden Hanna Marcussen (MDG) var en av dem som la ned en stor innsats for klubbens planer, og hun støttet prosjektet. Dette takket da også HTK Marcussen for i 2017.

– Vikaren hennes har altså et helt annet syn på saken og snur den helt hodet, konstaterer han.

Appell

James Stove Lorentzen mener nå at særlig Arbeiderpartiets representanter bør vurdere å beholde sin tidligere positive innstilling til HTKs planer, når saken skal behandles i utvalget og i bystyret.

– Her er det mulighet for byrådspartienes politikere til å støtte opp om saken, sier han.



Lokalpolitikerne i Bydel Vestre Aker har lenge støttet planene om nytt tennisanlegg. Da beskjeden kom torsdag, ble flere overrasket, ikke minst MDGs Vestre Aker-representant Knut Frederik Horn.



Styreleder i HTK: – Fortvilende

Bautatomten på Midtstuen.

[ Åpne stort dynamisk kart ]