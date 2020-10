– Et samlende prosjekt for hele idrettslaget

– Dette ser vi veldig frem til, sier Marianne Holen og Jan Gunnar Boehlke. I desember står den midlertidige idrettshallen klar.

Publisert: 15.10.2020 kl 15:20

MAKRELLBEKKEN: Folketallet øker, og det har aldri vært så stort press på idrettslagene i Oslo vest som det er nå. Det er ventelister i flere avdelinger, og det er en hard kamp om å få bruke idrettshallene.

Njård har på sikt en plan i samarbeid med Norgesgruppen om å bygge både nye treningslokaler og butikker på tomten der det i dag er parkeringsplass foran Njårdhallen. Det er imidlertid usikkert både når og om dette blir noe av.



I mellomtiden dukket det opp en idé om å ta i bruk litt av den store parkeringsplassen ved siden av Njårdhallen.

– Det var vår vaktmester, Zoran, som kom opp med ideen, sier daglig leder i Njård, Marianne Holen. Ved å sette opp en midlertidig og relativt rimelig hall, kan det løse kapasitetsutfordringene i noen år fremover.

– Dette er grunn som eies av kommunen. Vi har fått lov til å bruke den til parkeringsplass, men det måtte gis dispensasjon i forhold til å endre bruken. På første søknad fikk vi nei, sier daglig leder Marianne Holen.



– Så anket vi og fikk god støtte fra politikerne. De sa ja og mente at det var en stor fordel med en slik midlertidig hall, ikke minst fordi vi har et prosjekt for å få opp en permanenthall senere, sier hun.

Slik ser de i Njård for seg at den midlertidige idrettshallen kan utnyttes.

Klar i desember

Tre år har det tatt å få godkjenningen i orden, men nå skjer det altså. I forrige uke begynte arbeidet med å sette hallen opp. Det tar ikke lang tid. I midten av desember skal hallen stå klar, og planen er at den skal tas i bruk i begynnelsen av januar.

Hallen blir 30 meter lang, 15 meter bred og 5,60 meter oppunder taket. Dermed får Njård 450 kvadratmeter ekstra å boltre seg på innendørs, og det blir ikke vanskelig å fylle hallen med aktivitet.

Hallen skal være ideell for basistrening for alle Njårds idretter, som er turn, RG, håndball, tennis, fekting, langrenn og alpint. I hallen blir det for eksempel plass til en kastvegg for håndball, til styrketrening med nødvendig utstyr og plass til trampoline og til å lage hinderløype. Den vil være nyttig for alle idrettsgrenene og dermed øke kapasiteten for hele idrettslaget.

– Dette er blitt et fellesprosjekt, og visjonen vår er jo også «sammen blir vi best», sier styreleder i Njård, Jan Gunnar Boehlke. – Dette blir kjempebra for Njård og for barn og ungdom.



– Behovet startet med at vi hadde lange ventelister i turn. Vi måtte stue for mange inn i hallen, og utøvere og ble frustrert. Det er vanskelig å si nei til breddepartier, sier Marianne Holen.

I den nye hallen ser man for seg at samarbeidet på tvers av idrettsgrener vil bli bedre enn det har vært tidligere.

– Særlig for uteidrettene våre, alpint og langrenn, vil denne hallen bli veldig viktig, sier Boehlke.

– Det er stor entusiasme i avdelingene våre. – Et samlende prosjekt for hele idrettslaget. Tidligere har vi jo leid gymsaler rundt omkring på skolene i området. Det er ganske upraktisk, ikke minst på grunn av alt treningsutstyret man må ha med seg, sier han.

Rimelig, men likevel dyrt

Rundt 3,5 millioner for en idrettshall høres kanskje ikke så dyrt ut, men for en midertidig hall gis det for eksempel ingen spillemidler. Det er imidlertid mulig å søke støtte for for eksempel den del av utstyret, ettersom det uansett vil følge med over i en eventuell permanent hall senere.

Nå har Njård satt i gang en innsamling som skal bidra til å hjelpe idrettslaget gjennom denne betydelige oppgraderingen av anlegget.

– Vi har satt i gang en crowdfunding, sier Holen, og de understreker begge to at hvert eneste store eller lille bidrag vil være viktig for idrettslaget.

Du kan vippse Njård på dette Vipps-nummeret: 103379

Færre p-plasser

Bruken av en del av den store parkeringsplassen har minket kapasiteten til parkering, noe som viser seg særlig viktig når det for eksempel er håndballcup, turnstevne og tennisturnering på samme tid.

For å kompensere for tapet av parkeringsplasser her, har Njård nå endret på parkeringsbestemmelsene på den andre siden av Njårdhallen, mot Morgedalsvegen. Nå er det også her gratis parkering de to første timene.