«Et rop om å bli sett og hørt»

Om Vinderen seniorsenter legges ned – konsekvenser for parkinsonister, en sårbar og svak pasientgruppe.

Publisert: 03.09.2020 kl 16:25

Som nåværende leder for Oslo Vest Parkinsonforening taler jeg pasienter, pårørende og lokalforeningens sak.



Jeg var en av de som startet foreningen for parkinsonister og deres pårørende i 2006 og har sittet i styret og med ledelse der store deler av den tiden siden.

For åtte år siden startet jeg samtalegrupper for pårørende, vi begynner nå på niende året med stor deltakelse i to grupper.

Det betyr at lokalene i seniorsenteret på Vinderen har vært helt sentrale for å drive dette arbeidet i snart 15 år og det ser vi har betydd enormt for en svært sårbar pasientgruppe som er avhengig av en trygg arena å møtes på hvor de kan være seg selv med sin sykdom.

Vinderen seniorsenter har vært vårt faste tilholdssted i 15 år.

Dagens bruk av seniorsenteret: Medlemsmøter, 3 kveldsmøter pr semester med deltakere fra 30 til 60.

Pårørende samtalegrupper, 2 grupper med til sammen 25 deltakere. Møtes 10.30 – 12.30, til sammen 8 møter hvert semester.

I tillegg bruker Oslo og Akershus parkinsonforening lokalene til diverse møter i løpet av året.

Det betales leie for all bruk. Lokalene er svært egnet av flere årsaker, ikke minst tilgjengelighet. De vil være svært vanskelig å erstatte.

Om nedskjæringer av fysioterapi for Parkinsonister – tjenestens betydning og konsekvenser av kutt:

Mange bekymrede parkinsonister, pårørende og fysioterapeuter har kontaktet meg for å høre hva foreningen kan gjøre. Selv har jeg kjent behovet for fysioterapi nært da mannen min levde med parkinson, og nå er jeg nær både parkinsonister og pårørende i mitt engasjement i foreningen.

Denne pasientgruppen er avhengig av systematisk og riktig trening for å kunne mestre hverdagen på ulike nivåer i sykdommens utvikling. Når det skjæres ned på dette tilbudet, vil det i første omgang ramme den enkelte pasients mestringsevne og trivsel. Like viktig er det at de pårørende har en lettere dag når parkinsonisten mester sin egen hverdag bedre ved hjelp av regelmessig trening. For uten oppegående pårørende vil svært mange parkinsonister belaste helsetjenesten.

Gruppetrening er sentralt. Det skapes motivasjon til å trene når pasientene er sammen med andre. Motivasjonshjelp trengs i høy grad når dopamin reduseres i hjernen, for dopamin skaper initiativ og glede. Å trene i gruppe dekker sosiale behov, og det behovet øker når sykdommen manifesterer seg mer og mer. Parkinsonister trenger hverandre i høy grad. Og gruppetrening når mange – kostnadseffektivt.

Enkelttimer og fysioterapi i hjemmet er viktig for forlenget tid i hjemmet både for pasienten, men også for de pårørendes utholdenhet i en til tider meget krevende situasjon. Når jeg uttaler meg så sterkt, er det for jeg har selv gjennomlevd 15 års forløp med min mann som parkinsonist og kjent de ulike faser på kroppen, og kjent da hva en time med fysioterapeut som kom hjem én gang i uken, hva det betød for ham, men også for meg.

Tilbud om fysioterapi gir bedre trivsel og livskvalitet for parkinsonister og pårørende, det er det viktigste. Mens nedskjæringer i den tjenesten, ganske sikkert, føre til meget store kostnader, og større belastning på bydelens økonomi. Jeg regner med at dere har god nok fantasi og kunnskap til å forstå konsekvensene uten at jeg detaljerer hva det kan resultere i. Det er administrasjon og politikeres ansvar å kartlegge, dokumentere og vurdere konsekvenser før innføring av tiltak.

Astrid L. Dalin

På vegne av Oslo Vest Parkinsonforening

Spesialpedagog og leder i Oslo Vest Parkinsonforening – bydelene Vestre Aker, Frogner, St. Hanshaugen og Ullern.