«Nok en kontor/hotell-silo på 16 etasjer er ikke det vi trenger»

Publisert: 18.01.2021 kl 09:40

Vi ser i Aftenposten nylig et større oppslag om Storebrands forslag til høyhus i Hoffsveien 1. Det viser at: Jo styggere, jo desto bedre for Skøyen!

Les saken i Aftenposten her (saken er bak betalingsmur)



Vi støtter fullt og helt opp om Christian Sømmes kritikk av Storebrands høyhus på Skøyen.

At skissen viser et utrolig stygt hus er nå én ting, men nok en kontor/hotell-silo på Skøyen på 16 etasjer er ikke det vi trenger. Da Fylkesmannen godkjente "Orkla Grandiosa" på 16 etasjer, uttalte han at det ikke vil danne presedens for videre utbygging på Skøyen. Tro det den som kan! ("Orkla Grandiosa" er på 17 etasjer.)

Hvorfor ikke vente på at Plan- og bygningsetaten har fremlagt sitt neste forslag for Områdereguleringsplan for Skøyen? Da kan vi se om fornuften har slått igjennom. På Storebrands tomt vil vi akseptere maks 8-10 etasjer. Noe nytt "Orkla Grandiosa" vil vi ikke ha.

Det er tross alt svært mange som bor nordafor Hoffsveien 1 som får dette bygget rett foran seg!

Storebrand: Vennligst ta mer hensyn til omkringliggende bebyggelse! Vi ønsker at Skøyen utvikles, men alt med måte.

Skøyen miljøforum

(30 vel og borettslag på Skøyen)