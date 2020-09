Et lite paradis vokste frem da naboene tok grep

Midt i bebyggelsen har det vokst frem en grønn oase, etter at gode naboer og velforening slo seg sammen og virkeliggjorde en drøm, med støtte fra bydel og etat.

Publisert: 14.09.2020 kl 14:45

RØA: En liten fotballbane med kortklipt jevnt gress, huskestativ og lekeapparat med benker og bord, samt en balansegang av trestokker møter oss når vi kommer til Sørsletta lekeplass. Og at ting ikke kommer av seg selv, er dette lekeområdet et bevis på.

Nabogruppe og Røa vel

Tidligere var dette området, mellom Sørsletta og Bjerkebakken på Røa, dominert av ugress med et nedslitt, gammelt huskestativ, etter at barneparken i likhet med mange andre ble nedlagt for mange år siden.

- Vi startet med en nabogruppe som ønsket å gjøre noe med området. Omkring er det mange barnefamilier med små barn, hvor det er få tilbud til dem som er i førskolealder. Først tenkte vi på å få på plass noen lekeapparater, men oppdaget at det var veldig dyrt å få på plass, med de strenge kravene og sikkerhetsregler som er knyttet til å anlegge dette. Vi tok kontakt med Røa vel for å høre om velet kunne hjelpe oss, sier initiativtaker Stian Stark Husby.

Og velet var ikke vonde å be. De bevilget cirka 25 000 kroner til opprusting av området.

- Røa vel syntes dette var et flott tiltak. Sammen med nabogruppen ble vi enige om hvordan vi kunne tilpasse prosjektet til den økonomiske rammen og det ble besluttet å oppruste fotballplassen som ble mye brukt, men var i en dårlig forfatning, sier Svenn Erik Forsstrøm, som er leder i arbeidsgruppen Grønne lunger i Røa vel.

500-600 trillebårlass

Pengene gjorde ikke jobben alene. Det måtte en betydelig dugnadsinnsats til for å skape fotballplassen for de yngste.

- Vi visste nok ikke hvor stor denne jobben var da vi først skulle fjerne 250 m2 med gress, planere og legge nytt gress. Det ble rundt to trillebårlass med gress per m2 og 500-600 trillebårlass måtte til for å få fjernet det gamle gresset. Vi hadde regnet med tre dager, men det tok ti dager å få jobben gjort. Det var også tungt å planere uten noen form for maskinhjelp, men nå er vi veldig fornøyd med resultatet. Her kan barna spille barbeint om de vil og «stadion» har fått navnet «Young Trafford», sier en fornøyd Stark Husby.

Saken fortsetter under bildene

TUNG JOBB: Det måtte mye håndkraft og mange timer til for å få opparbeidet fotballbanen. Foto: Privat

YOUNG TRAFFORD: Legendariske Old Trafford har fått en avlegger på Sørsletta. Her er Stian Stark Huseby med datteren Christine sammen med Svenn E. Forsstrøm. Foto: Vidar Bakken

Røa vel fikk dekket noe av sin bevilgning gjennom frivillighetsmidler som ble tildelt av Bydel Vestre Aker. 9000 kroner lød tildelingen på.

- Vi hadde også en søknad til prosjektet «Oslo som miljøhovedstad», men fikk avslag. Derimot skjedde det noe annet positivt. Brevet vårt må tydeligvis har sirkulert i kommunen. Ett halvt år senere fikk vi en henvendelse fra Bymiljøetaten, som var blitt oppmerksom på lekeplassen, som de ikke var kjent med fra tidligere. De kunne fortelle at de hadde forvaltningsansvaret og da skjedde det flere ting, forteller Forsstrøm.

Mange brukere

- Bymiljøetaten var veldig imøtekommende. De kom på befaring og tok ansvar. Vi fikk nytt huskestativ, samt gjenbruk av det gamle, hvor alt ble satt opp etter gjeldende krav og sikkerhetsregler. Vi fikk også en liten vippehuske for de minste. Samtidig kommer etaten jevnlig og klipper i området. Bord og benker er kommet på plass, som også blir mye brukt av familier i nabolaget. Barnehager kommer jevnlig innom og bruker lekeplassen. De har det som turmål og kommer for å leke og spise lunsj, sier Stark Husby.

TAKK TIL BYMILJØETATEN: Etaten gjorde en flott jobb med blant annet både nytt huskekstativ og gjenbruk av det gamle. Foto: Vidar Bakken

Og under intervjuet kommer også Mølleplassen barnehage på besøk. Da blir det liv på lekeplassen.

- Vi er veldig glade for hvor fin denne plassen har blitt. Nå må vi passe på at det blir et løpende vedlikehold av området. Det må sikres for fremtiden, sier Forsstrøm.