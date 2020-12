Et lite lysglimt i mørket for Røatunnel

Mange ble oppgitte da prosjekt Røatunnel ble avblåst, etter at byrådet med sitt budsjettforslag sørget for at miljøtunnelen igjen ble lagt på is. Nå kommer en ny variant.

Publisert: 08.12.2020 kl 08:35

RØA: Byrådet fremmet i 2018 et forslag som ble vedtatt av bystyret, hvor to konsepter skulle utredes, både kort og lang tunnel. Opposisjonen mente i flere omganger at dette var unødvendig, da de pekte på at det var åpenbart at lang tunnel var den beste løsningen. Å gjøre et konseptvalg med én gang, ville ført saken raskere fremover.

Avlyst

Så startet arbeidet med å utrede de to alternativene, hvor blant annet flere store aktører deltok i anbudskonkurransen i forbindelse med forprosjektet. Til sin store overraskelse fikk de som hadde brukt hundrevis av timer på anbudet, i sommer beskjed fra Bymiljøetaten om at hele anbudskonkurransen var avlyst. Begrunnelsen var at byrådets forslag til budsjett, gjorde at forprosjektet måtte avlyses på grunn av redusert budsjett for prosjektet.

Bompengesvikt

Dermed måtte arbeidet med Røatunnelen, som faktisk var eneste veiprosjekt med bevilgninger og tidsbestemt i Oslopakke 3, rykke tilbake til start. Leder av byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), begrunner i et notat til bystyrets miljø- og samferdselsutvalg avlysningen av forprosjektet. Den økonomiske rammen for prosjektet er nedjustert i tråd med tilgjengelige midler fra Oslopakke 3. Inntektene fra bompasseringene har vært mye lavere enn forventet. Samtidig kunngjør hun en ny start, hvor det i notatet blant annet står:

«Med den stramme økonomien mener jeg det ikke er riktig å bruke ressurser på forprosjekt med teknisk grunnlag og kostnadsestimering av to konsepter. Valg av konsept bør tas før videre arbeid med prosjektering og detaljregulering for å unngå at man bruker betydelige midler på et konsept som ikke skal gjennomføres. Det er dialog med etaten om en revidert bestilling for å sikre at det utarbeides et tilstrekkelig faglig underlag for å kunne legge frem sak fra bystyret i løpet av 2021 med forslag til valg av endelig konsept for Røakrysset.»



Ville ta valget i 2018

Dermed foreslås det at valg av konsept vil komme tre år etter at man hadde sjansen til å gjøre det samme i 2018. Å velge konsept først, var nettopp det opposisjonen tok til orde for i 2018.

I juli 2018 sa Lan Marie Berg til Akersposten blant annet: – Vi er bekymret for at mange hus på Røa vil måtte rives. Vi ønsker å ta vare på småhusbebyggelsen i byen, også på Røa, og derfor foreslår vi for bystyret at to alternativer blir med videre i forprosjektet.

Allerede den gangen var det klart at med lang tunnel ville langt færre boliger og familier bli berørt gjennom ekspropriasjon eller frivillig innløsning. De den gang estimerte kostnadene viste liten forskjell på de to alternativene, særlig på grunn av alle boligene som måtte innløses med kort tunnel.

Kan ta valget nå

Det er også leder av Røa Vel, Anne Bjørnebye Vik, enig i og mener at valget kan tas nå, i og med at det er åpenbart at lang tunnel er den beste løsningen.

- I tillegg er kommuneplanens samfunnsdel vedtatt, hvor området der tunnelen skal komme er pekt ut som utviklingsområde. Hvis dette området i fremtiden skal kunne utvikles som nytt boligområde, er det bare lang tunnel som er alternativet. Den vil berøre bare noen få boliger ned mot T-banebroen, understreker Bjørnebye Vik.

- Gjennom det arbeidet som Røa Planforum har gjort, ser vi at en lang tunnel vil kunne sikre god mobilitet og god trafikksikkerhet for myke trafikanter, spesielt for skolebarn og barnehagebarn på vei til og fra Røa sentrum. Med den boligutviklingen vi vet kommer i Røa-området, må vi få en miljøtunnel som kan avlaste området for den belastende trafikken og ikke minst tungtrafikken, med all den støy, støv og annen forurensing denne medfører langs hele Griniveien. Det er bare en lang tunnel som vil være løsningen for alt dette, sier Bjørnebye Vik.

