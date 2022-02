Eirik Lae Solberg mener at når bystyrevedtak blir satt til side, slik som i Svenstuveien, da er det en fare for folks tillit til lokaldemokratiet.

SVENSTUVEIEN: Eirik Lae Solberg er svært misfornøyd med byråd Sirin Stavs svar i komiteen, på hvorfor byråd og Bymiljøetaten ikke følger opp bystyrets vedtak om å åpne opp Svenstuveien.

- Svaret jeg fikk var et iskaldt gufs av kommunalt byråkrati, fremført av en byråd som ikke vil styre, innleder Lae Solberg.

- Dette er sabotasje av bystyrets beslutning

Ikke et ØNSKE fra bystyrets side

- Det fremstår som om byråden ikke forstår sin egen rolle. Det hun sier kan ikke forstås på annen måte at hun mener Bymiljøetaten er overordnet bystyret i kommunens styringssystem. Jeg reagerer også sterkt på at hun i møtet sier at fjerning av bommen og bygging av fortau for å få åpnet veien er et ØNSKE fra bystyrets side. Det er ikke et ønske. Et vedtak i bystyret er en endelig beslutning, som pålegger byrådet og Bymiljøetaten å gjennomføre tiltaket. Det er ikke et innspill fra bystyrets side, det er en arbeidsordre, sier Lae Solberg.

Abdisert som øverste leder

Han mener han som folkevalgt er ombudsmann for innbyggerne og derfor ikke kan slå seg til ro med at skoleveien i området fortsatt skal være utrygg for barna.

- Gjentatte ganger svarte Stav at Dalsveien ble oppgradert fordi Bymiljøetaten hadde tilgjengelige midler på den såkalte trafikksikringspotten. Samtidig sier hun at Bymiljøetaten har bestemt at Svenstuveien ikke kommer inn under denne kategorien, fordi etaten mener det ikke er et godt nok trafikksikkerhetstiltak. Byråden mener altså at det er etaten som skal bestemme hvilke trafikksikkerhetstiltak som skal prioriteres og gjennomføres, helt uavhengig av hva bystyret vedtar, sier han og fortsetter:

- Det er selvfølgelig ikke slik at bystyret må gjøre egne avsetninger til tiltak bystyret vil ha gjennomført. Bystyrevedtak skal prioriteres og gjennomføres innenfor etatens disponible rammer. Byrådens holdning betyr at hun har abdisert som øverste leder for samferdselsadministrasjonen i Oslo kommune. Hun overlater i stedet styringen til etatsledelsen.

Merket seg byrådens uttalelse

Han viser til at det i Dalsveien blir brukt midler til flere avbøtende tiltak, uten at dette er vedtatt av bystyret.

- Det kan etaten selvfølgelig gjøre. Men, etatens egne prioriteringer må gjennomføres etter at bystyrets vedtak, som er utrykk for prioriteringene til kommunens øverste organ, er gjennomført. Byråden har ansvaret for at bystyrets vedtak blir gjennomført, og hun skulle selvfølgelig gitt beskjed om at de tilgjengelige midlene skulle brukes på å fjerne bommen i Svenstuveien, fordi bystyret eksplisitt har prioritert akkurat det tiltaket, understreker Lae Solberg.

- Jeg merket meg at byråd Stav sa følgende til Akersposten om hvorfor Svenstuveien ikke ble prioritert: Jeg forholder meg selvsagt til bystyrets vedtak, men bygging av fortau er et av flere prosjekter som vi dessverre ikke hadde rom for å prioritere i budsjettet i 2022. Oslo kommunes økonomi er stram, og vi må gjøre vanskelige og harde prioriteringer hvert år.

Undergraver tillit til lokaldemokratiet

- Når det likevel ble funnet midler til et annet prosjekt i samme område av byen, så er det åpenbart at det ikke er mangel på midler som er problemet. Problemet er at byråden og etaten prioriterte bort bystyrets vedtak og i stedet brukte pengene på noe annet. Folk spør seg jo med rette hvem det er som bestemmer i byen vår. Er det de politikerne som velgerne har stemt på gjennom valg eller er det de ansatte i bymiljøetaten? Dette bidrar til å undergrave tilliten til lokaldemokratiet og kan gi innbyggerne inntrykk av at det ikke nytter å engasjere seg.

- Av hensyn til barna som fortsatt må gå på en svært utrygg skolevei og av hensyn til tilliten til lokaldemokratiet, kan jeg ikke la dette bli stående uten kamp. Byråd Stav må vise at hun faktisk er byråd og bruke de fullmaktene hun har til å gjennomføre bystyrets enstemmige vedtak om å fjerne bommen, avslutter Lae Solberg.

Byråden svarer

Akersposten har bedt byråd Sirin Stav om en kommentar til uttalelsene til Eirik Lae Solberg. Hun skriver på e-post:

- Jeg merker meg at bystyrerepresentant Solberg tar i bruk sterke beskrivelser. Jeg kan betrygge representanten om at prioriteringene i Oslos veiprosjekter er politisk styrt, samtidig som vi lytter til faglige råd. - Bystyret har vedtatt at bommen skal åpnes. For at det skal være forsvarlig må det etableres fortau før bilene begynner å kjøre der. Bystyret har blitt orientert om at gjennomføring av tiltak i Svenstuveien forutsetter egne midler gjennom ordinære budsjettprosesser. Byrådet og bystyret har så langt ikke prioritert å bevilge midler til dette.

Bymiljøetatens forslag ble ikke prioritert

Bymiljøetaten har fått kritikk for å prioritere oppgradering Dalsveien fremfor Svenstuveien. Akersposten ville vite om etaten har tatt initiativ for å oppfylle beslutningen som bystyret har tatt om oppgradering av Svenstuveien.

Spørsmål:

Bymiljøetaten fikk et rammekutt på 26,1 millioner kroner i byrådets budsjettforslag 2021. BYM skrev i sin konsekvensutredning at 15 millioner kroner av dette må tas på vei og park. Etaten må prioritere prosjekter og tiltak som er igangsatt og at enkelte prosjekter vil bli forskjøvet til senere år i planperioden (2021-2024). To prosjekter blir nevnt spesielt som det ikke vil være mulig å gjennomføre, sikring av Bergstien og fortau i Svenstuveien.

I den forbindelse, var det BYM selv som tok avgjørelsen om at Svenstuveien skulle tas ut, eller var det en avgjørelse som BYM og byrådsavdeling for miljø og samferdsel i fellesskap kom frem til? Eller var det byrådsavdelingen som bestemte at Svenstuveien måtte ut?

Svar fra Bymiljøetaten:

I Bymiljøetatens innspill til budsjett 2021 ble gjennomføring av prosjektene Bergstien og Svenstuveien spilt inn som tilleggsforslag over investeringsbudsjettet. Disse tilleggsforslagene ble ikke prioritert i sak 1 2021. Utsettelsen av gjennomføring av Svenstuveien var en konsekvens av manglende bevilgning til dette konkrete prosjektet. Vi spilte inn gjennomføring av Svenstuveien som tilleggsforslag for 2022 og dette ble heller ikke prioritert i sak 1 2022 eller da bystyret vedtok budsjett for 2022. Bymiljøetaten kommer til å spille inn prosjektet som tilleggsforslag også for budsjett 2023.

