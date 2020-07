Et hjem med det lille ekstra

– Dette er deres hjem, ingen institusjon. Her skal de leve selvstendige liv, sier Stina Utheim, teamleder for de ti leilighetene på Lilleaker som er tilrettelagt for innbyggere med demens.

Publisert: 23.07.2020 kl 07:30

LILLEAKER: – Leilighetene er tilrettelagt for mennesker hvor dagliglivet har blitt utfordrende å mestre. Derfor betyr det sosiale fellesskapet utrolig mye, fortsetter miljøterapeuten. – Her er det blant annet fellesrom, og vi serverer felles måltid til de som bor her.

Utheim legger til at involvering av pårørende også er en viktig del av å skape et godt miljø og fellesskap.

– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på dette tilbudet, sier Bente Otto, avdelingsdirektør for helse og mestring i Bydel Ullern. Det er rundt ett år siden de første kunne flytte inn i disse tilrettelagte boligene.



– Vi begynte med fire leieboere i første omgang, sier Utheim. Hun er en av tre miljøterapeuter knyttet til stedet.

– Vi mente det var viktig å åpne gradvis for å gi den enkelte en trygg flytting hit – og slik at vi kunne bli kjent med den nyinnflyttede på en god måte.

3Liten gruppe

I disse dager vil den siste av leilighetene få en ny beboer som trenger noe mer enn det hjemmetjenesten kan by på, for å klare seg godt i hverdagen. Det er i alt åtte personer tilknyttet den døgnbemannede tjenesten på stedet. I sommer har de også ungdommer fra Ung Jobb knyttet til stedet. Ung Jobb formidler sommerjobber til ungdommer.

– Det er positivt at vi er en liten gruppe ansatte. Det merker vi på dem som bor her, sier Utheim. De vet hvem de ansatte er, noe som er vesentlig når husken er i ferd med å svikte.

Hvis en hadde hjemmetjenester før en flyttet til sin nye boligene på Lilleaker, har en også hjemmetjenester i sitt nye hjem.



– De lever sine liv som vanlig. De har bare fått en ny adresse med et noe utvidet tilbud, sier Otto.

Teknologi og mennesker

Mennesker er viktig, men det er også mye bistand å hente fra teknologien. Derfor er leilighetene utstyrt med ulike tekniske hjelpemidler.

– Som for eksempel?



– Det kan være varsler på dører, og kanskje en har med seg en gps-brikke når en går ut, slik at vedkommende lett kan bli funnet igjen hvis det skulle være nødvendig. Alle leiligheter har digitalt tilsyn som blant annet varsler ved fall, og komfyrvakt er standard på nyere kjøkken i dag. All teknologi tilpasses den enkelte beboer ut ifra behov. Mye av tilretteleggingen skjer selvsagt i samarbeid med pårørende, sier Otto.

Velferdsteknologi er med på å styrke den enkeltes mulighet til å klare seg selv i hverdagen og å mestre livssituasjonen. Det betyr økt trygghet for både brukerne og deres pårørende.



– Men det som er viktigst – og hovedgrunnene til at vi har disse leilighetene – er å bidra til økt livskvalitet for den enkelte, sier Otto. Det at innbyggere kan leie denne type leiligheter, betyr at en kan leve selvstendige liv i egen bolig lengre og ikke på institusjon.

Sosialt og hjemmekoselig

– Vi har lagt stor vekt på at det skal være hjemmekoselig – både i deres egne leiligheter og i fellesarealene.

Utheim forteller at hun under planleggingen av åpningen, var rundt omkring for å kjøpe inn møbler, bilder og gamle serviser til fellesrommene. Omgivelsene kan være med på å gi assosiasjoner til noe en husker fra tidligere i livet. Innkjøpene var demensvennlige ved for eksempel at kantene på kopper og tallerkener har farger som er godt synlige.

– Noe av det viktigste vi gjør, er å bidra til det sosiale samværet. At en kan fylle dagene med noe, sier Utheim og legger til at de kan se at de som flytter inn etter en tid blomstrer opp.



Det er viktig å være sammen med andre mennesker. Ensomhet og isolasjon gjør ingen godt.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra pårørende om at de opplever trygghet - både fra de som bor her og de som har sine nærmeste her, sier Stina Utheim.

Strålende fornøyd

I Bydel Ullern er en strålende fornøyd med oppbyggingen av dette nye tilbudet.

– Vi visste ikke helt hva vi gikk til, sier Otto. – Men vi ser at en stabil stab gir tryggheten vi ønsket å gi leietakerne. Det samme gjelder for at pårørende involverer seg. Det virker stimulerende. I tillegg vet vi at dette, sammen med den trygge bosituasjonen, gir bedre helse. Flere kan bo her i lengre tid før sykehjem er det tilbudet som er best for dem.

– Bydelen legger vekt på at innbyggerne kan bo hjemme så lenge som mulig. Er dette et ledd i dette arbeidet?



– Ja, så absolutt. Vi har i flere år systematisk arbeidet for at flest mulig skal kunne få leve gode liv i sine egne hjem, sier Otto og legger til at det skjer på ulike områder.



Oslo kommune har en egen handlingsplan for en aldersvennlig by. Bolig er et av satsingsområdene. Formålet med tiltakene på dette området er nettopp å fremme trygghet og gi mennesker mulighet til å mestre sine egne liv. En skal også fremme en sunn aldring.

– Det er ikke tvil om at boligforholdene påvirker helse og livskvalitet for eldre mennesker, sier Bente Otto. Tilrettelagte botilbud legger grunnlaget for at flere kan bo hjemme lenger. Botilbud som bidrar til økt sosial omgang, er derfor et kjærkommet tilbud.