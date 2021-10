Et lite glimt i Røatunnelen

Det er sjelden det er noe nytt å melde om den planlagte miljøtunnelen på Røa, men her er en liten nyhet om en ørliten progresjon i saken.

Publisert: 16.10.2021 kl 18:00

RØA: Det er nesten litt pinlig å rekapitulere noe av historien rundt den planlagte Røatunnelen, mens tungtrafikken gjennom Røakrysset er blitt ekstrem det siste året. Her er noe av det som har skjedd de siste årene med ny status i saken.

To konsepter

Byrådet fremmet i 2018 et forslag som ble vedtatt av bystyret, hvor to konsepter skulle utredes, både kort og lang tunnel. Opposisjonen mente i flere omganger at dette var helt unødvendig, da de pekte på at det var åpenbart at lang tunnel var den beste løsningen, blant annet på grunn av at færre husstander vil bli rammet og at forskjellen i kostnader var minimale. Å gjøre et konseptvalg med én gang, ville ført saken raskere fremover.

Avlyst

Så startet arbeidet med å utrede de to alternativene, hvor blant annet flere store aktører deltok i anbudskonkurransen i forbindelse med forprosjektet. Til sin store overraskelse fikk de som hadde brukt hundrevis av timer på anbudet, beskjed sommeren 2020 om at hele anbudskonkurransen var avlyst. Begrunnelsen var at byrådets forslag til budsjett, gjorde at forprosjektet måtte avlyses på grunn av redusert budsjett for prosjektet.

Ny start

Daværende byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), begrunnet dette med at den økonomiske rammen for prosjektet ble nedjustert i tråd med tilgjengelige midler fra Oslopakke 3. Inntektene fra bompasseringene har vært mye lavere enn forventet. Samtidig kunngjorde hun en ny start, hvor det i et notat til bystyrets miljø- og samferdselsutvalg blant annet sto:

«Med den stramme økonomien mener jeg det ikke er riktig å bruke ressurser på forprosjekt med teknisk grunnlag og kostnadsestimering av to konsepter. Valg av konsept bør tas før videre arbeid med prosjektering og detaljregulering for å unngå at man bruker betydelige midler på et konsept som ikke skal gjennomføres. Det er dialog med etaten om en revidert bestilling for å sikre at det utarbeides et tilstrekkelig faglig underlag for å kunne legge frem sak fra bystyret i løpet av 2021 med forslag til valg av endelig konsept for Røakrysset.»

Innen utgangen av året

Det var jo nettopp det opposisjonen ønsket i 2018, at etat og byråd skulle fremme forslag om ett konsept, uten å gå den lange veien om å legge ut to konsepter i anbudskonkurransen.

Da er vi kommet langt ut i høsten 2021 og spørsmålet er naturligvis om byrådet vil legge frem en sak med forslag om ett konsept før året er omme. Vi spurte byrådsavdelingen for miljø og samferdsel om status i saken og fikk følgende svar:

Bymiljøetaten har levert et faglig underlag til byrådsavdelingen for valg av konsept, og dette underlaget er nå under ekstern kvalitetssikring. Det vil bli lagt fram en sak for bystyret om valg av konsept innen utgangen av året.

