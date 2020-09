– Et 25 års støyhelvete

De er de nærmeste naboene til det kommende vannbehandlingsanlegget, hvor det skal sprenges og bygges de neste årene på Husebyjordet. Likevel er de langt mer opptatt av en helt annen støykilde. Igjen ber beboerne om støyskjermer.

RØA/HUSEBY: Helt nederst i Ostadalsveien ligger 15-20 eneboliger og rekkehusleiligheter, og felles for dem alle er at de ligger tett på t-banesporet, som akkurat her går i bro over Sørkedalsveien. Flere av eiendommene ligger helt inntil sporet, som ligger noen meter opp i terrenget.

Akersposten møter tre av beboerne, Tore Luneborg, Christian Gulbrandsen og Pål Brekke, som alle har bodd her i mer enn 15 år. Vi står ute på gårdsplassen mellom husene, og med få minutters mellomrom blir praten avbrutt av en passerende t-banetog. Fra tidlig om morgenen til etter middagstid passerer linje 2 Østerås hele 16 ganger i timen, åtte ganger i hver retning. Utover kvelden reduseres antall avganger, og siste avgang passerer like etter klokken ett om natten.

Første bane passerer mot sentrum klokken 5.21 på hverdagene, i helgene kl. 6.31.

Fra vondt til verre

I løpet av årene de har bodd her, har det skjedd flere endringer som har ført til at støyen har økt. Antallet avganger har flerdoblet seg fra den gang det var tre avganger i timen hver vei.

Dessuten er det nå lenger avstand mellom stasjonene Røa og Hovseter enn det var tidligere. Gamle Hovseter stasjon var plassert nærmere broen av Sørkedalsveien.

– Dermed fikk de ikke opp den samme farten mellom Røa og Hovseter, og fart har mye å si for støyen som kommer fra hjulene på skinnene, sier Tore Luneborg,



– Vi våkner opp hver eneste morgen av den første banen kl. 5.21. Jeg er blitt et a-menneske etter hvert, sier Pål Brekke.

De fleste av husene har soverommene i andre etasje, og det er omtrent på høyde med skinnegangen.

– Støyen er blitt stadig verre med årene. Det er flere avganger, det er større fart, og vognene er blitt tyngre, sier Luneborg. Det er nå 25 år siden denne linjen ble bygd om til t-banestandard. Det førte til større fart og mer støy, ifølge de tre naboene.

Har klaget lenge

Det er ikke første gang de fokuserer på støyproblemene langs linje 2 i dette området.

– Vi har klaget på dette i 20 år, sier Christian Gulbrandsen.

– Hva mener dere bør gjøres for å gjøre forholdene mer levelige for dere som bor her?



– Vi må ha en støyskjerm på denne strekningen, sier han. De tre mener at det er snakk om en strekning på rundt 200 meter. Dette er på broen over Sørkedalsveien og et stykke i begge retninger fra broen.

Beboerne understreker at de aller viktigste er å skjerme støyen som kommer fra hjulene, og ettersom sporene ligger høyere enn de fleste husene, sier at det som trengs, er en støyskjerm som er rundt en meter høy. Dette vil skjerme mye av støyen og gjøre det mer levelig i nabolaget, mener de.



– Her på broen vil det være snakk om å kle inn gjerdet, sier Luneborg.

Måling på nyslipte skinner

Støymålinger er gjort, og Luneborg forteller at de har målt støy opp til 90 desibel. Da Sporveien selv målte for et par år siden, viste det 83 desibel på meste.

– Da var det nyslipte skinner. Da bråker det mindre, påpeker Brekke. Nå er det på tide å slipe igjen. Det hjelper, men bare litt.

– Hvordan vil dere beskrive bråket fra en passerende t-bane?



– Det er høye hvinelyder, skrangling og lyden av metall mot metall, sier Luneborg. – Lyden forplanter seg mellom husene her.



Luneborg tror ikke det er tilfeldig at Sporveien valgte å gjøre målingen høsten 2018 bare noen uker etter at skinnene var nyslipte.

– Støynivå etter finsliping er på 83 desibel, og det er akseptabelt for Sporveien, dag og natt. Det er umulig å holde en samtale gående ute, både voksne og barn plages av dette. Å ha vinduer åpne er umulig med en Sporvei som overkjører alle, med sin uthalingsstrategi som nå strekker seg over 20 år, sier han

– Et 25 års støyhelvete er beboerne påført, ene og alene fordi Sporveien nekter å sette opp støyskjerm. Det er en en skammelig opptreden av Sporveien, som burde være sitt ansvar bevist, over hele byen, sier han.

Ekstra støybelastning

Når vi møter de tre beboerne nederst i Ostadalsveien, er det bare et par uker til det – bokstavelig talt – braker løs på nabotomten deres. De bor bare noen titalls meter unna hundejordet på Huseby, hvor Oslo største anleggsprosjekt nå skal settes i gang. Det skal sprenges og bygges i åtte år fremover, og påkjenningene vil komme i tillegg til bråk fra t-banens 16 passeringer i timen.

– Oslo kommune bør vise særlig hensyn til støy av flere årsaker. Det samme boligområdet vil også rammes av ytterligere støy fra anleggsområdet, i forbindelse med ny reservevannløsning i Husebyskogen. Det gjør at totalbelastningen på å bo her, blir enda større, sier Luneborg.