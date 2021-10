Eleriin (12) reiste langt for å møte sine nye helter

Eleriin (12) spiller håndball hjemme i Estland og lot ikke sjansen til å se en håndballkamp gå fra seg da hun skulle på norgesbesøk. Med seg hjem fikk hun både drakt og tilbud om å spille for klubben om noen år.

Publisert: 25.10.2021 kl 09:45

– Vi fikk en henvendelse fra en pappa fra Estland som jobber i Norge. Han skulle få besøk av datteren sin på tolv, og hun ville veldig gjerne se Aker spille mot Byåsen, og så lurte de på hvordan de fikk tak i billetter. Men han hadde ikke norsk mobilnummer og dermed heller ikke vipps eller norsk bankkort, og da kommer du ikke så langt, sier styreleder i Aker, Tom Erik Myrland.

Så da inviterte klubben 12-åringen og faren til kampen som gjester på kampen – til fars og datters store glede.

– Han kunne fortelle at datteren var veldig interessert i håndball og at hun akkurat var blitt estisk mester, og blitt kåret til turneringens beste spiller. Jeg fikk bilder, og de gledet seg stort til å komme. Jeg synes det er litt morsomt at det kommer folk fra utlandet for å se på Aker. Vi må jo kunne glede oss over det, sier Myrland.

Populært var det nok at hun fikk tatt et bilde med kaptein Marielle Nordvang og Mari Myrland etter matchen, men en liten deal ble det også gjort, i følge styrelederen.

– Og så tok vi med en drakt til henne sånn at hun kunne ta på seg den mot at hun heiet på Aker, og kom tilbake og spilte for oss når hun ble atten år. Det er dealen vår, sier Myrland med et glimt i øyet.

Spiller gjerne for Aker

Etter matchen fikk Akersposten også en liten prat med Eleriin selv, og hun fikk et godt inntrykk av klubben.

– Det er et fint lag med gode spillere, sier Eleriin.

– Aker håper at du skal komme tilbake og spille for dem når du blir 18 - hva tenker du om det?

– Ja, det kunne jeg tenkt meg, sier Eleriin.

– Hvorfor?

– Det er et veldig sterkt lag, og jeg vil spille på et sterkt norsk lag når jeg blir 18, smiler ungjenta.

Videre forteller hun at hun periodevis spiller på et eldre lag hjemme i Estland.

– Det er ganske likt. Jeg er back når jeg spiller med de eldre jentene, sier Eleriin.

– Hva synes du om Norge?

– Jeg liker meg godt her, og så er det bra å spille håndball her, avslutter Eleriin Masing til Akersposten.

LES OGSÅ: Ligaens toppscorer viste vei mot tidligere topplag