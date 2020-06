Esso-tomten er solgt – her blir det endringer

På dette hjørnet av Røakrysset har det vært bensinstasjon i mange tiår. Det er slutt om to eller tre år. Da skal ny eier bruke tomten til noe helt annet. Nå ønsker de å ta med lokalbefolkningen på råd.

Publisert: 12.06.2020 kl 14:10

RØA: Endringene på Røa fortsetter. Siste nytt er at Dypro Holding AS har kjøpt Esso-tomten ved Røakrysset. Dypro eier også Røa Senter.

– Ja, vi har kjøpt tomten. Vi har inngått leiekontrakt med Esso i to år, med mulighet for å forlenge i ett år til, sier daglig leder i Dypro Holding AS, Hans M. Haram, til Akersposten. – Deretter vil antakelig beninstasjonsvirksomheten avvikles.

Kjøpet er ferskt, og det er for tidlig å si hva Dypro kommer til å gjøre med tomten som ligger vegg i vegg med Røa Senter.

– Vi er i en prosess hvor vi ser på hva vi skal gjøre med tomten. At vi vil utvikle den, er det ingen tvil om, sier Haram, som sier at de i samråd med ulike grupper vil kartlegge hva Røa trenger.

– Vi spør ulike grupper i nærmiljøet om deres tanker og ønsker for Røa. Vi lurer på hvordan de ser for seg Røa om fem år. Vi vil utvikle noe som folk vil ha, og vi starter med å se på innholdet. Deretter vil vi tenke på hvordan det skal se ut.

– Men det vil vel bety endringer for Røa Senter?

– Ja, det vil helt klart bli en utvidelse av senteret, men det er bare en liten del av det. Det er begrenset hvor mye vi skal utvide handelen med. Men det gir muligheter for å gjøre adkomsten til senteret bedre, sier han.

– Tomten ligger vendt mot sør og vest. Hva med servering? Kanskje litt opp i høyden?

– Ja, en tanke vi leker med, er en takrestaurant, et fungerende serveringssted for Røa-beboerne. Et sted hvor man kan få se en god middag, sier han.

– Det er ikke nødvendigvis slik at vi tenker bare butikker, understreker Haram. Vi er også ute etter hvilke andre sentrumsfunksjoner vi kan ha her. Vi ønsker et bredere tilbud lokalt.

