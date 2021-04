– Jeg kunne jo ikke breie meg så veldig ut, smiler Espen Behn, som nå viser frem 12 verker. Et av hans viktigste redskaper har vært tannpirkere!

Publisert: 22.04.2021 kl 13:25

LILLEAKER: Nederst på Lilleaker, med Lysakerelven som nærmeste nabo, har flere kunstnere i løpet av vinteren samlet seg i Galleri Art Design. Her har de sine atelierer, og her åpnes det til og med for muligheten til å møte kunstnerne på deres arbeidsplass – i hvert fall utenom korona-tid.

Espen Behn, lillebror til Ari, flyttet inn i sitt atelier her i desember, og den siste tiden har han jobbet med et prosjekt i det små, bokstavelig talt. Resultatet er 12 – veldig små – kunstverk. Nå er han klar for å vise verkene frem, og utstillingen er kalt «Tiny emotions made by a man».

Vi møter Espen og søster Anja Bjørshol, som selv er kunstner og kunstkurator. Hun hjelper sin bror med utstillingen.

Stort og følelsesladet

– Hvorfor så smått? spør vi.

Kunstneren, som kan sin kunsthistorie bedre enn de aller fleste – han underviser også i faget – tar oss raskt tilbake til etterkrigstiden og store navn som man forbinder med abstrakt ekspresjonisme. Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning.

– Det var rett etter krigen denne stilen vokste frem. De malte enormt og følelsesladet, gjerne med de store filosofiske spørsmålene som temaer, sier han.

– De var ute etter at folk skulle få en kjempeopplevelse.

– Og det får man?



– Ja, det får man!

Kunne stort fungere i smått?

– Så var det en kvinnelig kollega som sa at hun mislikte menn som malte stort. Det fikk meg til å tenke. Hva med å lage dette i smått? sier Espen Behn.

Han tok utgangspunkt i de tre nevnte mestrene innen abstrakt ekspresjonisme. Kunne man lage kunstverk inspirert av de tre på veldig små flater?

– Jeg gikk teknisk til verks. På bildene inspirert av Pollock brukte, som han gjorde, bengalakk. Han sprutet malingen på med store pinner. Jeg brukte tannpirkere, sier Espen. – Jeg har vært litt pretensiøs og har prøvd å føle og finne sinnsstemninger. Jeg har ikke vært redd for å føle.



Etter et tidlig forsøk, ble han riktig «avslørt» av søster Anja. Hun var ikke fornøyd med materialet han malte på.

– Det stemmer, så jeg måtte finne lerret som ikke var limt. Da får man en bedre følelse på lagene med maling, det lever og puster. Lagene legger seg ikke bare over hverandre, men også litt i hverandre, forklarer han.

– Og enhver som kjenner litt til kunstnerne, kan se hvem som er inspirasjonskildene?



– Ja, du kan se hvem han er inspirert av, sier Anja, som skryter av lillebrors evne til fortelle med kunsten, uansett om det er gjennom foto, malerier eller film. Espen har også jobbet mye med kortfilm og reklamefilm.



– Han har gjerne en filmatisk tilnærming til det han gjør. Det narrative ligger alltid der. Det er alltid en sterk tilstedeværelse av en historie, sier hun.

Espen Behn nekter ikke for at han liker å formidle en historie.

– Jeg er ikke så opptatt av hvilket medie jeg jobber i, sier han. Og nå var det altså tid for å male smått.

– Jeg kunne ikke breie meg så veldig ut! sier han.

Søsknene Behn

De to forteller at også storebror Ari Behn, som gikk bort i julen 2019, også hadde en forkjærlighet for den abstrakte ekspresjonismen.

– Vi tre hadde et møtepunkt der, sier Anja.

Det ble helt naturlig for de tre søsknene å utforske sine kunstneriske sider i tidlig alder, da flere i familien var både utøvende kunstnere og kulturinteressert.



– Jeg har holdt på med dette siden barneskolen, og det var naturlig å fortsette med kunstutdannelse, sier Espen. Anja er også utdannet bildekunstner.

Galleri Art Design har i flere år arrangert utstillinger med Ari Behns kunst, og det har fortsatt også etter hans død.

– Vi skal senere ha en utstilling som vi kaller «Tre søsken», sier Anja.



Facebook-arrangement torsdag kveld

Men før det skjer, er det altså mulig å få med seg utstillingen til Espen Behn, «Tiny emotions made by a man». Med korona-pandemien lar det seg vanskelig gjøre å se kunstverkene i virkeligheten, men fortvil ikke: Torsdag kveld (22. april) kan du oppleve en performance gjennom et arrangement på Facebook, der du kan møte Espen Behn. Han vil ta deg gjennom utstillingen. Det vil også være mer om utstillingen hans på Facebook-siden til Galleri Art Design.