Marka er Oslos grønne lunge. Om lag to tredjedeler av byen vår ligger innenfor Markagrensen – en vernegrense med byggeforbud. Da er det viktig at områdene ivaretas og tilgjengeliggjøres på en god måte for byens borgere. Hvis det ikke gjøres, er det grunn til å tro at mange vil spørre seg hvorfor disse områdene i det hele tatt skal omfattes av det særlige vernet som følger av Markaloven.

Publisert: 13.05.2021 kl 13:55

I april behandlet Oslo bystyre et innbyggerforslag, ført i pennen av Sørkedalen Vel, om sykkeltilrettelegging i trafikkerte Sørkedalen. I behandlingen av saken fremsatte Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet et forslag om å starte regulering av en veiskulder og utbedre turveinettet og trafikksikkerhetstiltak på strekningen av Sørkedalsveien mellom Peder Ankers plass og Skansebakken.

Forslaget ble nedstemt av Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt. De samme partiene vedtok i stedet at: "Bystyret ber byrådet jobbe for å styrke trafikksikkerheten i Sørkedalsveien, som for eksempel punktvise veiutbedringer, tiltak for redusert biltrafikk og fartsbegrensninger, og melde tilbake til bystyret på egnet vis."

Dette lite forpliktende vedtaket fattes etter at det i over 30 år har vært utredet om Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass til Skansebakken bør bygges ut slik at den blir trafikksikker for myke trafikanter, uten at det har blitt truffet et bindende vedtak av kommunen om utbedring av veien.

Høyre synes det er vanskelig å forstå at det sittende Ap-byrådet motarbeider en plan som har sterk støtte i lokalmiljøet, blant idrettslag og organisasjoner (inkludert Arbeiderpartiet i Vestre Aker). Et vedtak om regulering av 20 km ny sykkelvei i Oslo ville betydd at man la til rette for en trafikksikker vei til glede for myke trafikanter i Sørkedalen.

Det kan synes som at Arbeiderpartiet, SV og MDGs politikk er redusert til en kamp mot bilen i bykjernen innenfor Ring 2, mens det å tilgjengeliggjøre byens grønne lunger for byens borgere overses fullstendig. Høyre mener det er en elendig prioritering. Når vi vet at Oslos befolkning vil øke i årene som kommer, er det spesielt viktig at vi åpner opp og gjør Sørkedalen og Marka mer tilgjengelig for Oslos innbyggere og tilreisende. Og det uavhengig av om Markaporten ligger vest eller øst i byen.

Sørkedalen er en utrygg ferdselsåre

Veien inn i Sørkedalen fra Peder Ankers plass til Skansebakken har dårlig kvalitet. Veien er smal, mangler fortau, har krappe svinger og er uoversiktlig. Men til tross for dårlige ferdselsvilkår, brukes Sørkedalen aktivt av mange til både rekreasjon og til trening. Med både busser, biler, tungtransport, syklister og gående, blir det trangt om plassen og risikoen for ulykker forsterket. Veien er heller ikke dimensjonert eller særlig godt egnet for eldre, barnefamilier eller funksjonshemmede. Det har dessverre vært flere trafikkulykker de siste årene med alvorlige personskader.

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiets forslag om en utvidet veiskulder ville lagt til rette for bedre tilgang til bruk og aktivitet i Marka for alle, med mulighet for redusert biltrafikk og en tryggere skolevei for barna.

Behov for å sikre myke trafikanter

Høyre er ydmyke på at veien skulle vært utbedret før vi mistet byrådsmakten i 2015. Det var det borgerlige byrådet som igangsatte arbeidet i Bymiljøetaten med å bestemme hvilket trafikkonsept som ville egne seg inn Sørkedalen. Siden 2015 har dette arbeidet samlet støv i skuffen til MDG-byråd Lan Marie Berg. I mellomtiden har veikvaliteten forverret seg betraktelig de seneste årene, i tillegg til at trafikken inn Sørkedalen har økt. Den dårlige veikvaliteten er i seg selv en driver for trafikkfarlige situasjoner.

Derfor fremmet Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet et forslag som ville sørget for regulering og utbygging av en veiskulder i Sørkedalen, dersom det rødgrønne flertallet hadde støttet forslaget. Nå har de rødgrønne partiene i stedet fattet et vedtak i bystyret som innebærer at myke trafikanter må fortsette å ta store sjanser dersom de vil bruke Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass til Skansebakken.

Det er ingen skam å snu

Det begrensede kollektivtilbudet og den utrygge trafikksituasjonen gjør at Sørkedalen for alle praktiske formål kun er tilgjengelig for dem som har egen bil. Det innebærer dessverre at man stenger store deler av byens befolkning ute fra byens største grønne lunge.

Høyre håper Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt vil revurdere sine standpunkt i saken. Det sentrale nå er at det blir fattet et vedtak om å iverksette en planprosess og regulering av sykkeltilrettelegging i Sørkedalen. Vi må i det ytterste unngå at det går nye 30 år før veien i Sørkedalen utbedres. Hovedprioriteringen må være å gjøre Sørkedalen trygg og tilgjengelig for myke trafikanter.

Nicolai Øyen Langfeldt

Miljø- og samferdelspolitisk talsperson, Oslo Høyre