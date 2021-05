«Er Oslos kollektivutbygging fullstendig uten kontroll?»

I Oslo skal enorme kollektivutbygginger gjennomføres. Kostnadene eksploderer mens planleggingen foretas etter at byggingen er igangsatt. Dette er samferdselsbyrådens ansvar.

Publisert: 28.05.2021 kl 09:22

Enorme planer

I Oslo skal det de kommende årene gjøres enorme kollektivutbygginger der det aller meste vil gå til skinnegående transport, dvs. trikk, T-bane og jernbane. Jernbanen er statens ansvar, mens trikk og T-bane er under kommunens ansvar. Ansvarlig byråd for dette er Lan Marie Berg. De største prosjektene hun har ansvar for er knyttet til T-banen.

Først ut blant de store prosjektene er Fornebubanen. Byggingen ble igangsatt i fjor høst. Planleggingen av Fornebubanen er derimot langt i fra ferdig. Det kommer jeg tilbake til.

Som følge av Fornebubanen haster det nå å få bygget ny stasjon på Majorstuen til minst 5 milliarder kroner, kan Aftenposten melde. Og mens man er i gang, Volvatsvingen, for å koble Fornebubanen til T-baneringen. Blir sikkert en milliard eller to det også.

Når dette er unnagjort kommer et enda større prosjekt – ny sentrumstunnel. Når den kommer er i det blå, men kostnadene er foreløpig anslått til cirka 20 milliarder kroner. Med dårlig fjellkvalitet, store løsmassesoner og veldig mye annen infrastruktur som må tas hensyn til under byggingen, så er det mer enn tvilsomt om det kostnadsanslaget holder.

Fornebubanen er ute av kontroll

Fornebubanen er et godt eksempel på hvor rotete og uten kontroll kollektivutbyggingen i Oslo-området er.

Da snakker jeg ikke om alle krumspringene som har vært med planer om automatbane, bybane og mer som har versert siden 1990-tallet. Nei. Det er problemene og rotet etter at T-bane ble besluttet som er det alvorlige. Dette fortsetter med full styrke selv etter at byggingen er igangsatt.

Hvordan Fornebubanen faktisk blir er tydeligvis ennå ikke klart. Ikke bare gjelder det stasjonsløsningen på Majorstuen og tilknytningen der. Det gjelder store deler av traseen i Oslo inkludert stasjonen på Skøyen.

Studerer vi Fornebubanens nettsider ser vi at det der nå omtales helt andre løsninger enn det som lå til grunn for reguleringsplanen som ble vedtatt av bystyret i 2018. Dette gjelder særlig Skøyen stasjon. Link til vedtatt reguleringsplan fra 2018 finner jeg ikke på Fornebubanens nettsider. Hvorfor?

Kan det være fordi vedtatte planer slett ikke gjelder lenger?

En stasjon langt nede i dypet

La oss se litt nærmere på Skøyen stasjon.

I fjor kunne Teknisk Ukeblad (TU) melde at Skøyen stasjon på Fornebubanen flyttes. Dette gikk under radaren og ble ikke fanget opp av andre media. Ei heller har vi fått noen redegjørelse fra byråden rundt dette.

Det som skjer av endringer på Skøyen er ikke små detaljer. Ifølge saken i TU og Fornebubanens nettsider så skal stasjonen nå lokaliseres helt borte ved Harbitzalleen som er rundt 300 meter borte fra Skøyen jernbanestasjon. Ikke nok med det. Stasjonen blir liggende hele 43 meter under havnivå, som er ca. 50 meter under bakkenivå, og kun tilgjengelig med heis, skal vi tro Fornebubanens nettsider.

Tidligere var det lagt opp til T-banestasjon i Hoffsveien parallelt med jernbanestasjonen, slik at overgang mellom T-bane, buss og tog på Skøyen kunne skje svært effektivt.

T-banestasjonen på Skøyen skal visst bli liggende rett under rundkjøringen ved Harbitzalleen, 300 meter fra jernbanestasjonen og hele 50 meter under bakkenivå. Dette blir åpenbart en mye dårligere løsning for de reisende enn opprinnelig plan. Kart: Kommunekart.com

Ifølge artikkelen i TU skal det være byggetekniske årsaker som er grunnen til flyttingen av stasjonen (som altså ikke formelt er vedtatt). Det var visst først etter at reguleringsplanen var vedtatt at ingeniørene i Lan Marie Bergs etat oppdaget at det ble for vanskelig å bygge banen slik som tenkt. Virkelig? Men dette har vi altså ikke blitt informert om.

Om det foreligger noen vurderinger av hvilke konsekvenser dette får for trafikantene og dermed nytten og verdien av Fornebubanen, vites ikke.

Og hva med kostnadene? Anslaget på byggekostnadene for Fornebubanen er allerede firedoblet fra 2013 til nå. Medfører endringene en ny kostnadssmell, eller blir det bare en dårligere bane?

Mangel på styring

Det som skjer med Fornebubanen, får oss til å stille spørsmål ved om ansvarlig byråd Berg i det hele tatt har kontroll med Oslos enorme kollektivutbygginger. Er det slik at store beslutninger om traséendringer tas av ingeniører og etatsledere uten at byråden involverer seg? Eller er det byråden som bare lar være å underlegge store beslutninger politisk behandling?

Inntrykket er at Fornebubanen er uten styring fra byrådens side. Hun har tidligere vist at hun ikke evner å ha kontroll med selv små prosjekter, som da det ble brukt 17 millioner kroner på å planlegge et garderobebygg på Haraldrud, som ikke ble bygget.

Mere rot

Men nå ligger det altså også an til hastverksplanlegging av ny stasjon på Majorstuen og Volvatsvingen.

Også her er det endringer i planer. Ruter har tidligere med brask og bram lansert en løsning med T-banestasjon i to etasjer på Majorstuen. Den er visst allerede skrotet. Vi vet lite om både kostnader og planer for dette utover det vi leser i avisene. Byråden vet kanskje ikke så mye selv heller. Det kan se ut som etatene lever sitt eget liv.

Enda verre kommer dette til å bli når ny sentrumstunnel skal bygges. Men det er lenge til, så da er kanskje ikke Lan Marie Berg byråd lenger.

Jeg er dypt bekymret

Det jeg ser av prosesser, planer og gjennomføring av Oslos T-baneutbygging gjør meg dypt bekymret. Det ser ut som planer er «vedtatt» uten å være det. Det er mangel på informasjon. Det ser ut som byråden mangler kontroll.

Det eneste som er sikkert er at dette blir svært kostbart. Regningene havner i stor grad hos bilistene gjennom bompenger. Bilistene ønsker byråden å flå mest mulig. Det er ikke nytt.

Med de enorme verdiene og prosjektene Lan Marie Berg forvalter må hun som byråd faktisk holde kontroll og ta ansvar. Det er det vanskelig å se at hun klarer.

Cecilie Lyngby

1.kandidat

Partileder

FNB