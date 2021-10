– Når er en god nok? For de fleste ligger svaret i den tryggheten en fikk i livet helt fra fødselen og opp igjennom barneårene, sier psykiater Tormod Huseby.

LILLEAKER: Har du lyst til å høre mer og kanskje være med i en dialog, så møt opp på MandagsSTOPPEN 11. oktober klokken 12.00 – nærmere bestemt på Ullern kultursenter på Lilleaker. Hvorfor er vi så redde for å være oss selv, er tittelen på foredraget.

– Det er i barndommen – helt fra fødselen – at grunnlaget for om en opplever at en er god nok, dannes, fortsetter Huseby og legger til at besteforeldregenerasjonen har en viktig oppgave i den sammenheng. For mange besteforeldre er barnebarna desserten – noe en nyter og vier stor oppmerksomhet og omtanke. Det er med på å styrke barns selvfølelse.

Huseby har skrevet boken «Alene naken» om hvorfor vi er så redde for å være oss selv og hvordan det styrer handlingene våre. Han er spesialist i psykiatri og veileder i psykoterapi.

Hans neste bok, «Er du stolt av meg, pappa?» - som kommer ut til våren - har undertittelen: «Når du ikke blir god nok».

– Den henspiller på når vi ikke blir gode nok for oss selv eller for foreldrene våre.

Helt fra starten

– Det mest grunnleggende i det å skape trygge mennesker, som føler seg gode nok, er å skape en trygg oppvekst og det helt fra starten av, sier Huseby. Han trekker fram at når en får barn, skjer det en stor omveltning i forelders liv – en omveltning, som kan skape travle og turbulente situasjoner.

– Foreldrene går som regel inn i en meget travel tid, og det er her besteforeldregenerasjonen kan være med på å skape ro og bygge opp selvtillit hos den oppvoksende slekt.

Vi mennesker formes gjennom hele vår lange barndom.

– Er det tøffere å vokse opp i dag?

– På en måte, ja. Det er helt klart at sosiale medier og all eksponering gir et helt annet ståsted enn da vi som nå er besteforeldre, vokste opp, sier Huseby. Han er selv bestefar.

– Dessverre er samfunnet preget av at vi skal prestere, være ’human doers’ fremfor det å være ’human beings’. Og når vi primært måles ut fra prestasjoner samt det å besitte, kan dette lett føre til at livet oppleves tomt og ensomt.

Har en funksjon

Huseby legger stor vekt på besteforeldregenerasjonen og deres betydning for barns trygghet. Han trekker også fram en hypotese om hvorfor kvinner – som gruppe – lever lenger enn menn.

– Bestemødre er viktige medspillere i det å skape ro og trygghet. De har en funksjon.

I Bydel Ullern legger en vekt på eldregenerasjonen og har for eksempel ønsket dem velkommen inn i barnehagene. I et intervju i april 2019 uttalte bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten i en artikkel i Akersposten, at de eldre er en ressurs som hun ønsket inn i barnehagene.

– Dette er meningsfylt samvær, sa Marie Anbjørg Joten til avisen. Hun hadde både de unge og eldre i tankene.

Huseby støtter opp under dette, for alle har ikke besteforeldre. Da er det godt å ha dem i barnehagene.

Hvordan skal jeg være?

– Hvordan skal jeg være? er et spørsmål vi stiller oss – oftere jo mer usikre vi er, og vi fortsetter gjerne med spørsmålet hvem kan være interessert i meg?

Huseby sier at vi blir mer trygge med årene. Vi våger mer. Vi tør mer eller må tørre mer for vi utsettes for utfordringer hele tiden. Livet er slik.

– Vi lærer å leve med vår utilstrekkelighet og vi har lært noe av våre nederlag.

Havne i buret

Havne i buret, er et begrep Huseby bruker.

– De som havner her, har som regel fått prentet det i seg at en ikke er god nok – og det bærer en med seg resten av livet.

Anerkjennelse er det barn – som voksne – har behov for. Også i arbeidslivet og i vår omgang med andre mennesker, er det å bli sett og få oppmerksomhet for det en gjør og den en er, med på å stimulere til personlig vekst og god selvfølelse. Ikke alle ledere er gode på å gi positive tilbakemeldinger til ansatte. Mennesker vokser på ros, ris gir nedturer – en er ikke god nok.

– Men det er viktig for barna at vi ikke fokuserer for mye på ros for flinkhet, men for innsats.

Huseby peker på at det er bedre å si til et barn som tegner: Oj, hva var det du tegnet der i blått? Framfor automatisk å rose barnet.

– Da kan barnet føle seg betinget verdsatt. Og det vil kunne få prestasjonsfølelse for andre prosjekter.

Tapt selvfølelse

– Vi har alle angst for å bli avvist. Det oppleves som tapt selvfølelse.

Huseby forteller at det da er stor sannsynlighet for at en kan bli selvoppofrende – ja, kanskje underdanig.

– En vil ofte ønske å behage andre.

– Hvorfor blir en slik?

– En har ganske enkelt ikke lært hva som er bra nok. På mange måter har en kun lært å overleve, og det ved å være mer eller mindre usynlig – som en kameleon.

Forlatthet – en følelse

Forlatthet er en følelse på samme måte som ensomhet er en følelse.

– Det er en del mennesker som opplever forlatthet selv om en er omgitt av andre og lever sammen med andre mennesker.

– Hvordan ser du på at det kan virke som om vi er mest opptatt av mobilen og ikke omverdenen?

– Det kan så absolutt være med på å skape en følelse av forlatthet hos barna. En er sammen med barna – men likevel et helt annet sted, sier Tormod Huseby, som gir uttrykk for bekymring i denne forbindelse. En kan ikke se bort bra at mange som nå vokser opp, vil bruke mye av sitt voksne liv til det å bli sett av andre – fordi de ikke ble sett i oppveksten.