– Er du i karantene, ikke møt opp!

– Er du i karantene, skal du ikke møte opp til din time ved vaksinesenteret! Blir du satt i karantene, ring vaksinesenteret i bydelen og informer om dette. Når du er kommet ut av karantene, ta kontakt med vaksinesenteret på nytt, og de vil tilby et snarlig tidspunkt for vaksinering.

Publisert: 10.06.2021 kl 11:30

VESTRE AKER/ULLERN: Det sier Inger Thommessen, rådgiver i bydelsdirektørens stab i Bydel Vestre Aker.

Neste uke – uke 24 – mottar Oslo kommune rundt 56.000 doser med koronavaksine.

– I Vestre Aker får vi 3104 av disse dosene, hvorav 840 er andregangsdoser, sier Thommessen.

Bydel Ullern får 2120 doser.

– Av disse er 582 annengangsdoser, sier avdelingsdirektør Giske Edvardsen i Bydel Ullern.

– Hvem blir nå kalt inn?



– I Bydel Ullern kaller vi nå inn innbyggere mellom 45 og 54 år, sier Edvardsen.

– Hvordan vaksinerer dere i sommer?



– Vi vaksinerer alle som har fått tilbud om dose 1. Deretter de som har fått tilbud om dose 2, sier Giske Edvardsen. Det blir noe roligere i siste halvdel av juli.

18-24 åringene

– Til uken starter Vestre Aker med innkalling av prioriteringsgruppe 10 – det vil si dem mellom 18 og 24 år og dem i alderen 40 til 44 år, sier Thommessen og legger til at aldersgruppen 18 til 24 mottar innkalling til vaksinering i uke 24 og 25, aldersgruppen 40 til 44 mottar innkalling for uke 25 og 26.

– Vi oppfordrer alle i prioriteringsgruppe 10 om å logge inn på helsenorge.no og sjekke at kontaktinformasjonen som er registrert på deg er riktig!

Fra 9 til 12 uker

Det totale antallet vaksinerte innbyggere i Bydel Vestre Aker, er 22 089 personer. Av disse har 9655 fått første dose, mens 12 434 personer er fullvaksinert. Prosentmessig innebærer dette at 23 prosent av bydelens befolkning over 18 år er delvaksinerte, mens 31 prosent av innbyggerne i Vestre Aker nå er fullvaksinerte. De vaksinerte er innbyggere i prioriteringsgruppe 1 til 8 samt utvalgt kritisk helsepersonell bosatt i bydelen.

I Bydel Ullern er 51 prosent vaksinert.

I begge bydelene er intervallet for dose 2, bestemt flyttet fra 12 til 9 uker.

– De som allerede har avtalt dose 2 time med intervall på 12 uker trenger ikke ringe til vaksinesentrene. Vi vil flytte din oppsatte time, og gi deg beskjed, sier Thommessen.

Blir ikke glemt

Når det er din tur til å få vaksine vil en få en SMS av Helseboka. SMSen inneholder en lenke, som en trygt kan trykke på. Lenken tar deg til helseboka sine sider, hvor en velger tidspunkt for vaksine-dose 1 og -dose 2. En kan lese mer om SMS-innkalling her.

– Innbyggere som ikke booker time via lenken i helseboka blir ikke glemt! Dersom en ikke har åpnet linken eller fått booket time, vil vaksinesenteret forsøke å oppnå kontakt med deg på andre måter, forsikrer Thommessen. Slik sørger en for å nå både de digitale og ikke-digitale innbyggerne i Vestre Aker får vaksinetilbud.

Har en problemer med å få booket time via lenken, kan en sende en epost til koronavaksine@bva.oslo.kommune.no

Ikke velge hvilken vaksine

Thommessen sier det er frivillig å takke ja til tilbudet om koronavaksine, men legger til at en ikke kan velge vaksinetype selv.

– Vi tilbyr vaksiner ut fra hvilke type vaksine vi får fra uke til uke, og etter kriteriene som er satt fra folkehelseinstituttet. Det aller viktigste å vite er at alle vaksiner som er godkjent i Norge er gode vaksiner!

Thommessen minner om at det ikke er mulig å flytte oppsatt time for dose 2.

– Du må forholde deg til timen du har fått, dette av hensyn til kapasitet og vaksineleveranser fram i tid.

Hold avstand

Thommessen ber innbyggerne om å møte alene til sin vaksinetime, slik at en kan følge avstandsbestemmelser og ivareta godt smittevern på vaksinesenteret.

– Jeg oppfordrer deg til å benytte kollektivt eller ta beina eller sykkelen fatt når du skal til vaksinesenteret. Det er en parkeringsplass ved Hovseter skole, men det er begrenset med kapasitet når vi er i full drift på vaksinesenteret, sier Inger Thommessen.

Det var den pandemien?

– Det var den pandemien.

Søndag kom overlege Preben Aavitsland – en av Norges mest profilerte smitteverneksperter – med denne klare meldingen på Twitter. Overfor NRK utdyper mannen fra Folkehelseinstituttet følgende:

– Her i Norge er pandemien så å si over. Det er svært få som legges inn på sykehus, og rundt et par tusen smittede som påvises per uke. Tallene går raskt nedover samtidig som stadig flere vaksineres. Vi vil se noen små utbrudd her og der, men vi vet hvordan de skal stoppes i løpet av tre-fire uker.

Han sier vi kan begynne å forberede oss på en hverdag der korona har veldig liten plass i livene våre.

Etterslukking gjenstår

– En brannsjef ville ha sagt: Skogbrannen er slukket og faren for folk og bygninger er over, men det gjenstår litt etterslukking her og der og vi holder vakt, forklarer Preben Aavitsland.

Helseminister Bent Høie var ikke begeistret for denne gladnyheten. Både han og statsminister Erna Solberg advarer folk mot å senke skuldrene for mye. FHI-direktør Camilla Stoltenberg måtte ut i media – mot egen overlege – og dempe uttalelsen. Myndighetene er redde for at befolkningen nå ikke vil etterleve smittevernreglene godt nok. Solberg har uttalt følgende til NRK:

– Det er fortsatt viktig at vi klarer å holde oss de neste ukene, sånn at vi ikke får store oppblomstringer.

Over en million

Tall fra 9. mai viser at det bare er 1 av 2000 fullvaksinerte, som er blitt smittet av koronaviruset. Blant smittede fullvaksinerte var det også få som utviklet symptomer på covid-19. Over en million er nå vaksinert med to doser i Norge, og regnes dermed som fullvaksinerte. Svaret når det gjelder smitte hos personer med bare én dose, kom i denne ukas rapport.

– Risikoen er liten, men vaksinerte kan fortsatt bli smittet og det er viktig at de tester seg dersom de får symptomer, sier FHI-overlege Sara Watle til Dagbladet.



Blant dem som er vaksinert med én dose, er det bare registrert smitte blant 0,4 prosent av dem som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen, 0,02 prosent med vaksinen fra Pfizer/BioNTech, og 0,02 prosent for personer vaksinert med Moderna, viser tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og FHIs vaksinasjonsregister SYSVAK. Tallene er hentet ut 31. mai.

Trinn 3 fra 17. juni?

27. mai åpnet regjeringen trinn 2 i gjenåpningsplanen. Sakte, men sikkert, har samfunnet siden vendt tilbake til normalen. Smittetrenden, etter at nye lettelser ble innført, betyr at det neste steget i gjenåpningen av Norge – trinn 3 - er i rute til å iverksettes om kort tid. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad har sagt at slik det ser ut nå er det ingen grunn til å tro at det kommer forsinkelser i gjenåpningsplanen.

Dersom hovedregelen følges og smittesituasjonen tilsier det, kan de nye lettelsene i trinn 3 iverksettes 17. juni.

Da vil det kunne åpnes for lettelser både i det private og det offentlige rom, blant annet ved å tillate at flere samles.

Det åpnes også for breddeidrett og flere kulturarrangementer.

Selv om du er vaksinert

Selv om en er vaksinert, er smittevern fortsatt viktig når en er ute blant folk. Selv om en er vaksinert, kan en bli smittet - og en kan smitte videre uten selv å vite om det.

Vaksinen beskytter ikke 100 prosent mot smitte, men mot å utvikle farlig sykdom dersom en får koronaviruset. Derfor:



Hold 1-meteren ute blant folk

Fortsett med god håndhygiene

Hold deg hjemme hvis du er syk